Proč se „Ševča“ nedržel svého kopyta
Když si otevřeme diskuse u článků o docentu Miroslavu Ševčíkovi, tak je to plejáda posměšných komentářů. Ostatně i přímo dnešní článek na iDnes píše, že v současné době pracuje na VŠE jako odborný asistent. Ještě jsem neviděla docenta v ČR, který by pracoval jako odborný asistent.
Velmi podobně se vyjadřují lidé na sociálních sítích. Padají slova jako „šašek“ a podobně. Situace okolo docenta Ševčíka mě přiměla k zamyšlení, jestli má toto vůbec zapotřebí a jak se mohl takové neblahé popularitě vyhnout. Toto uvažování mě přeneslo do vzdálených vzpomínek na mládí, někam na začátek 80. let 20. století, kdy jsem trénovala atletiku. Běhala jsem mílařské tratě, ale znala jsem většinu ostatních atletů z oddílu. Ve skupině sprintů běhal vysoký štíhlý kluk s delšíma vlasama a dlouhýma nohama, což mu přinášelo výhodu při běhu přes překážky a pozornost dívek. Jedna kamarádka sprinterka mu říkala důvěrně „Ševča“, což jsem si od ní vypůjčila do nadpisu článku. Podezírala jsem ji, že se jí líbí, i když to nemuselo být zase úplně osobní, protože byla ten typ holky, které se líbí všichni kluci, dokud se za některého neprovdá.
Ale zpěv k Miroslavovi, tehdy studentovi VŠE. Neznala jsem ho nijak osobně, jen od vidění, nikdy jsem s ním přímo nemluvila. Ale byl v oddíle známý, reprezentoval na čtvrtku překážek i na mezinárodních závodech. Vždycky mi připadal jako typický sportovec, kdybych ho neznala, myslela bych si, že je atletický trenér. Nevím, proč si vybral právě VŠE a ne třeba FTVS. Je fakt, že studovat VŠE byla v té době v mém okolí móda – kdo šel z naší tréninkjové skupiny i kamarádek z dorostu na vysokou školu, tak právě na ekonomii.
Mám ale ještě jeden důvod, proč si spojuji Miroslava Ševčíka se sportovním prostředím, a to i na profesionální úrovni. V obecné vřavě kolem jeho politických a veřejných aktivit poněkud zaniklo, že je zakladatel a ředitel mítinku Memoriál Josefa Odložila. To není z důvodu zvýšení politické popularity, ale z důvodu rodinných vazeb. Miroslav Ševčík je synovec tohoto skvělého mílaře, olympionika, s tragickým osudem. Paní Ševčíková, matka Miroslava Ševčíka a sestra Josefa Odložila, napsala knížku o svém bratrovi. Více v mém článku pod odkazem. Odkaz
Je samozřejmě otázka, kdyby se Miroslav Ševčík vydal například na dráhu trenéra, jak by byl pokračoval jeho osud. Zřejmě by měl větší klid než v politice. Je otázka do jaké míry člověk přitahuje problémy osobně, jaký vliv má prostředí a obor, kde se pohybuje. Je fakt, že si pamatuji, že měl svoje odpůrce už za mlada. Nechci to rozvádět a šířit pomluvy, které jsem o něm slyšela před téměř půl stoletím. Ostatně byla v tom jistě i závist. Ale jak se říká dnes „kontroverze“ vzbuzoval už jako mladý. Nechci se ani vyjadřovat k jeho ekonomickým a politickým stanoviskům, nejsem odborník na ekonomii a není to hlavně cílem tohoto zamyšlení. Nicméně si myslím, i podle vzpomínek z dávné minulosti, že je škoda, když je někdo od přírody schopný organizovat, veřejně vystupovat, navíc obdařený talentem v nějakém oboru, tak se možná na základě nesprávně nastavených cílů, stane terčem hany a posměchu lidí, kteří se o nějakou společenskou aktivitu ani nepokusili a neoplývají jiným nadáním, než diskutovat na fórech.
Eliška Anna Kubičková
Zoufalství z voleb
Nemám na mysli zoufání si nad výsledky voleb, které se ostatně daly předpokládat. Různé výzvy proti výsledku voleb jsou smysluplné asi jako protesty proti střídání měsíčních fází.
Eliška Anna Kubičková
Volební fotoblog
Už jsou pryč doby, kdy jsem se mohla celé odpoledne toulat s fotoaparátem, často po Praze, ale i jinde. Volební kampaň byla mým oblíbeným tématem, tak jsem neodolala a alespoň symbolicky jsem pořídila několik záznamů mobilem.
Eliška Anna Kubičková
Víme, jak správně využívat sexuální energii?
Tento blog je sice reakcí na článek „Vulvová louka a penisový les...“, ale hlavním cílem je rozebrat velký omyl mnoha lidí, který se týká využití tzv. „sexuální energie.“
Eliška Anna Kubičková
Zvláštní bytová politika
Když se před některými dřívějšími volbami objevil článek, kde se psalo, že Piráti chtějí kontrolovat elektroměry, aby odhalili byty, kde nikdo nebydlí, tak se ohradili, že to je pomluva.
Eliška Anna Kubičková
Život princezen
Na konci srpna uplynulo již 28 let od tragické smrti Diany Frances Spencer, známé jako princezna Diana. Přivedlo mě to k zamyšlení, jak se vlastně odvíjí život současných princezen, ať už jsou princezny rodem nebo popularitou.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy
Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti,...
Autobus jedoucí do Prahy v Polsku boural. Řidička osobního auta nepřežila
U polské Vratislavi v úterý odpoledne havaroval autobus dopravce FlixBus mířící do Prahy. Srazil se...
Je plno. Odlety z ruzyňského letiště se tak budou se sněhem více zpožďovat
Zimní provoz na Letišti Václava Havla bude letos zřejmě náročnější. Stání pro letadla jsou plně...
Ukrajinci souhlasí s mírovým plánem, tvrdí americký činitel. Zelenskyj míří do USA
Ukrajinská delegace souhlasí s podmínkami amerického mírového plánu, který v úterý projednávaly obě...
Český Trump před soudem. Týrání a znásilňování v „byznys“ manželství odmítá
Pražský soud začal v úterý projednávat případ muže, který si v minulosti nechal úředně změnit své...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 64
- Celková karma 11,75
- Průměrná čtenost 1320x
Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.