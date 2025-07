Proč je kampaň na německých koupalištích logicky správná

Před několika dny proběhla médii diskuse ohledně kampaně proti sexuálnímu obtěžování na koupalištích v Německu.

Obsahem debaty byly plakáty, které měly odradit návštěvníky od obtěžování dívek a žen, k němuž začalo na koupalištích v Německu (i jinde v Evropě) docházet ze strany především mladých přistěhovalců.

V bohatých diskusích pod články s tímto tématem většina přispěvatelů považovala kampaň v daném provedení za nepravdivou, padaly názory, že jde o snahu zavděčit se politické hyperkorektnosti, někdo se vyjadřoval ironicky, několik diskutujících s kampaní souhlasilo. Nikde jsem ale nezaznamenala snahu o analýzu, tedy promyšlenou úvahu, proč kampaň vypadá právě takto. O co jde. Diskutéři viděli problém v tom, že na plakátech byli vyobrazeni jako agresoři lidé se světlou pletí a vlasy, jak dotírají na osoby tmavší pleti. Na první povrchní pohled se může zdát, že je to nesmysl, když právě snědí, tmavovlasí přistěhovalci arabského a afrického původu jsou aktéry nepřístojností.

Zkusila jsem se zamyslet, proč je provedení právě takovéto a celkem brzy jsem došla k následujícím závěrům. Použila jsem přitom logickou úvahu. Uznávám, že jsem logickými úvahami poněkud posedlá, a to už od dětství, dokonce se mi děti ve třetí třídě smály, když jsem je pronásledovala logickými dotazy, protože jim nerozuměly. Takže chápu, že můj rozbor může někomu připadat, no řekněme příliš logický, budu se snažit být srozumitelná.

Cílem kritiky byly tři obrázky. Na jednom je blonďatý muž, který sahá na ženu v bazénu. Co nám to říká? Muži/kluci nemají obtěžovat ve vodě ženy/dívky. Proč muž vypadá takto? Protože je to v Německu, tak je na obrázku typický Němec (a žena je světlé pleti). Kdyby taková kampaň probíhala v Egyptě, zřejmě by oba byli snědí a černovlasí. V Americe by chlápek v kovbojském klobouku mohl dotírat na odbarvenou barbínu. Nemuselo by to být ani ve vodě, mohlo by to být v kině nebo na pracovišti. Proč? Protože kampaň, která říká: muži, neobtěžujte ženy, platí všude, vždy, na celém světě. Tak jako je mexická Madona snědá a tmavovlasá a polská je blondýna s modrýma očima, tak obtěžující chmaták v Německu je blonďák. Za něho si lze dosadit libovolného muže. Kdyby byl ten muž na obrázku Afričan s kudrnatými vlasy, znamenalo by to, že se obsah nevztahuje na Araba s rovnými vlasy? Jistě ne. Vztahuje se na všechny muže obecně, což je v pořádku, protože ženy nemá obtěžovat nikdo, nejen cizinec.

Druhý obrázek je proti tomu už skutečně a zcela evidentně cílený právě na přistěhovalce, a řekla bych, že především má zasáhnout muslimy. Je na něm muž světlé pleti, který otevřel dveře do převlékací kabiny, kde se halí do ručníku snědá žena, která říká: stát, prosím, klepejte. Co to znamená? Je to upozornění pro muže arabského/ afrického původu, že by nějaký Němec či jiný Evropan mohl takto obtěžovat jejich ženy. Obrázek se ptá: Jak by se vám líbilo, kdybychom šmírovali vaše manželky, dcery, sestry, které si tak žárlivě střežíte, že je nutíte chodit ve čtyřicetisupňových vedrech v dlouhých černých šatech, se zahalenou hlavou, aby cizí muž neviděl ani kousek vlasů? Co byste dělali? Bojovali byste jen plakátovou kampaní? Zkuste se vžít do stejné situace, jak by vám to bylo příjemné.

Myslím, že zamýšlený psychologický účinek je zřejmý. Pokud by byl na plakátě zákaz, kde muž arabského/ afrického typu obtěžuje ženu evropského typu, byl by účinek daleko slabší a vyvolal by spíš opačnou reakci. Samozřejmě by také byl (a právem) označený za rasistický, protože podsouvá názor, že muži tmavé pleti obtěžují bílé ženy. Jestliže ale bílý muž obtěžuje bílou ženu, nic takového říct nelze, přitom to má obecnou platnost pro všechny muže a proti tomu nemůže nikdo nic namítat – viz diskuse k prvnímu obrázku.

Třetí obrázek je ještě tvrdší – zde velká bílá žena osahává postiženého snědého chlapce. Toto už nevyžaduje další komentář – princip je stejný – autor kresby se ptá: Jak by se vám, milí přistěhovalci, líbilo, kdyby nějaká dospělá žena obtěžovala vaše dítě? Je to zase zcela obecně platný symbol – apel na všechny lidi, aby silnější neutiskovali slabší, kteří se nemají jak bránit.