Pohádka o dvou královnách

Žily v jednom království dvě královny. Mohly se jmenovat třeba Markéta a Martina. Vím, že to není obvyklá situace, protože král nebo královna se vyznačují svou jedinečností.

Tyto královny si však nijak nekonkurovaly, protože každá kralovala v jiném oboru. Jedna v politice a druhá ve sportu. Obě pocházely ze stejné generace, narodily se v menším městě a měly společné i to, že využily všechny svoje schopnosti, jako je talent, píle a vytrvalost, aby si šly cílevědomě za svými sny. Obě dosáhly ve svých oborech špičkového postavení, díky tomu mohly být považovány za královny.

Shodou okolností se krátce po sobě rozhodly ukončit dlouhou a úspěšnou kariéru. Toto všechno obě, stále ještě mladé, ženy spojuje. Dokonce je spojuje i to, že ani jedna z nich nemá klasickou rodinu s dětmi. Znalci Aristotelovy nauky o živlech by doplnili, že se narodily ve stejném živlu vzduchu, který ukazuje na společenskou a komunikativní povahu. Nakonec mají společné i to, že jsou obě svým způsobem hezké a v každém případě netuctové. To je můj názor výtvarnice, která ráda maluje portréty – obě dámy by se portrétovaly velmi dobře. Když už píšu o svojí výtvarné tvorbě, tak doplním, že ráda kombinuji, a to i v jednom díle, tvorbu realistickou a tvorbu z fantazie. Mám ráda pop art a jedno z mých oblíbených témat jsou hvězdy pop kultury. Moje kombinovaná technika vypadá například jako na obraze, který vzbudil pozornost na výstavě v roce 2014 – dostala jsem díky tomu kontakt na jinou galerii a tam pak nabídku na další výstavy. Výstava byla na téma Erotika v umění. Na obraze byla Marilyn Monroe v průhledných šatech jako sexy symbol a s ní tři zelené postavy mimozemšťanů, které představovaly jejího manžela a děti. Obraz se jmenuje Tajemství Marilyn a postupně vzniklo jeho dalšími úpravami a rozšířením několik variant. Autorka tím chtěla říct, že slavná umělkyně, a ovšem také inteligentní, přemýšlivá a vtipná žena, (nevím, jak moc je to známo, ale její IQ je odhadováno na 168), odešla z pozemského světa, kde byla slavná, ale nešťastná a nepochopená, v pouhých 36 letech, aby se vrátila na svou rodnou planetu, mezi své, kde našla štěstí a klid.

Mám i další portréty Marilyn Monroe, taky Karla Gotta, Michaela Jacksona nebo Marilyn vos Savant a Marie-Skłodowske-Curie. Nemusí to být jen celebrity, ale vždy se snažím namalovat portrét v kombinaci s něčím, co daného člověka charakterizuje. I z obrázku se poznají některé osobní vlastnosti. Dobrý malíř nebo fotograf toto ví a snaží se vnitřní život portrétovaného co nejlíp zachytit. Já si navíc pomáhám různými atributy a symboly. Přemýšlela jsem, jak by vypadaly portréty dvou královen z mojí pohádky. Na jednom obraze by byla dívka s plachým úsměvem, která trochu působí, jako kdyby se styděla vyčnívat. Kolem ní je souhvězdí složené z několika desítek zlatých, stříbrných a bronzových hvězd, které představují její medaile, jež vybojovala nejen pro sebe, ale pro nás všechny. Výraz má spokojený, trochu nesmělý, jak z její tváře vyzařuje spokojenost z dobře odvedené práce a zároveň určitý klid a uvolnění po mnoha letech napětí, úsilí a nekonečné dřiny. A jak by vypadal portrét druhé královny? Zřejmě by nechyběly atributy královské moci – žezlo a koruna. Výraz by byl přísný a mírně sveřepý, jak se sluší na panovnici, která se snaží udržet si respekt poddaných. Dnes v televizní debatě zaznělo, že se po dobu své funkce „chovala jako královna a nechala si nosit jídlo se stříbrným poklopem…“ Řekl to její nástupce ve funkci, byla v tom určitě jistá zlomyslnost, ale docela mu to věřím, ostatně ani sama královna nijak neprotestovala. Možná proto, že jí označení „královna“ přišlo normální, protože se tak sama cítí. To vyjádřila už v minulosti, kdy se obracela rádoby vtipnými výroky k prostému lidu.

Někdo si může říct, jak můžu posuzovat někoho, koho osobně neznám. Je pravda, že s Martinou jsem se setkala osobně jednou na autogramiádě, s Markétou vůbec ne. Ale vystupování na veřejnosti, výroky pro média, chování ke konkurenci…o člověku řekne hodně. Nakonec ani Marilyn Monroe jsem nemohla potkat osobně. Přesto ji diváci na mých obrazech vždy poznali, i když ji zobrazuji v různých neobvyklých situacích – například jako mladou, hnědovlasou dívku, která pracuje v letecké výrobě. Je jasné, že nelze úplně srovnávat sport a politiku, protože i když úspěch v obou oborech vyžaduje některé společné obecné vlastnosti, jako je vytrvalost, práce na sobě, ochota věnovat většinu času práci a společnosti na úkor osobního života, jsou přece jen v politice potřeba navíc ostré lokty, diplomacie, (nechci jmenovat pokrytectví, ztrátu zábran)…zřejmě i proto kolikrát velmi úspěšní sportovci při pokusu o vstup do politiky neuspěli. Na druhou stranu i v politice by měly (teoreticky) platit i sportovní zásady jako je pravdivost, fair play, dodržování slibů a sledování cílů, které jsou prospěšné nejen pro vlastní osobu, ale pro celou společnost. Když jsem začala mladou princeznu Markétu sledovat někdy před deseti lety, obdivovala jsem ji, líbilo se mi, že se taková mladá žena uplatnila ve vysoké funkci předsedkyně strany. Říkala jsem si, že takových političek je potřeba víc. Martina na mě naopak působila trochu zakřiknutě, i když už taky měla za sebou úspěchy. Jak všechno ukáže čas, i v tomto případě, když obě princezny dospěly v královny a nakonec předaly trůn, můžeme vidět hrdou na úspěch, ale stále skromnou Martinu a poněkud arogantní Markétu, uraženou, že se jí všichni neklaní…Jistě se najdou názoroví odpůrci, ale v dnešní debatě čtyř politiků to byla z mého pozorování nejvíc ona, kdo mluvil útočně a věcnou diskuzi často obracel k hanění nespřátelených osob.

Autor: Eliška Anna Kubičková | neděle 8.3.2026 19:39 | karma článku: 7,87 | přečteno: 117x

Eliška Anna Kubičková

  • Počet článků 70
  • Celková karma 25,67
  • Průměrná čtenost 1381x
Mám vzdělání a praxi v mnoha oborech, zejména v průmyslu, vzdělávání, výzkumu, umělecké tvorbě, popularizační a publikační činnosti a marketingu. Hodně se také věnuji literárním aktivitám. Vedu literární skupinu SIG Literární tvorba, vydala jsem sbírky básní Cesta za duhou./Jestli víte to, co já/, Stroj času, Když nastává odliv nadějí, Démanty v nás,  Dopisy, Na dně vesmíru našeho myšlení, básně a prózu Úlomky duhy, povídky Osudová a novelu Muškám neutečeš. Dále jsem přispěla do různých sborníků, jako například Opouštění ze soutěže Literární Varnsdorf 2016 nebo Za okny tma z prvního ročníku soutěže, kterou pořádá naše skupina. Knihy také graficky a výtvarně upravuji. Pocházím z umělecké rodiny, přispěla jsem do rodinné umělecké knihy Katalog 100 let výtvarné tvorby jedné rodiny.

Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.

