Kdo není s námi, je proti nám (a jak to ovlivňuje inteligenci)
V posledních letech je často slyšet výraz „polarizace společnosti“. Je tím myšlen jev, kdy se společnost rozděluje na dvě nesmiřitelné skupiny, asi jako když jsme se učili v dějepise, že jsou rozpory neantagonistické (například mezi muži a ženami) a antagonistické, zejména mezi buržoazií a dělnickou třídou. Jev, kdy se lidé rozdělují do dvou nepřátelských skupin, lze pozorovat v mnoha různých situacích. Jsem od dětství fanynka populární hudby a pamatuji se, jak se už školní děti, ale i dospělí členové fan klubů, rozdělovali na nesmiřitelné tábory příznivců zpěváků. Nebyli to sami zpěváci, ale jejich fanoušci, kteří proti sobě stavěli dvojice Karel Gott – Waldemar Matuška, Pavel Novák – Petr Novák, Helena Vondráčková – Hana Zagorová a další. Když jsem chodila do jezdeckého oddílu, tak tam měly holky oblíbené a neoblíbené koně. Nikdy jsem tomuto vymezování nerozuměla. Měla jsem ráda všechny koně, uznávala jsem všechny zpěváky, herce, sportovce a další lidi, kteří něco umí. I když jsem byla taky členka několika fan klubů, nebyla jsem nikdy nepřítel těch, v jejichž fan klubu jsem nebyla. Dokonce jsem střídavě hlasovala do Zlatého slavíka pro Václava Neckáře, Karla Gotta, Jiřího Korna, Hanu Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, Petru Černockou a další, protože jsem je všechny uznávala a na každém jsem oceňovala něco jiného.
I v případech, kdy je zřejmé, že člověk fandí jedné straně – například při fotbalovém zápase, není nikde dané, že se k některé z protichůdných stran musí přidat úplně každý. Uvedu příklad: Jestliže někdo nefandí Spartě, nijak z toho nevyplývá, že fandí Slavii. Může fandit jako já Bohemce, nebo se taky vůbec nemusí zajímat o fotbal. Když jsme se ptaly jedné spolužačky, jestli má radši Jiřího Korna nebo Karla Gotta, tak řekla, že má radši Beethovena. Uvedené příklady rozbily to, co je velmi rozšířené – že když nestraníme jedné z nepřátelských stran, musíme stranit té druhé. V matematice se tomu říká nesprávná implikace. Jinými slovy, když zkritizuji v článku prezidenta, ihned čtenáři automaticky předpokládají, že obdivuji premiéra, ministra zahraničních věcí nebo dokonce vládního zmocněnce pro klima. Kdo nevyvěšuje ukrajinskou vlajku a neobdivuje prezidenta Zelenského, je automaticky příznivec prezidenta Putina a naopak. Když jsem napsala článek o tom, proč už nechodím na demonstrace, kde jsem podrobně popsala důvody, tak někdo napsal do diskuze, že nechodím na demonstrace proto, že cituji: „Stačilo! žádné nepořádá.“ To jsou další typické případy nesprávné implikace, vyplývající z „černobílého myšlení“. Nevím, jestli je to tím, že občané byli učeni po desítky let „kolektivnímu myšlení“ podle hesla z nadpisu blogu, nebo je v tom pohodlnost myslet vlastní hlavou a udělat si vlastní názor. I novináři a komentátoři, kteří by měli být z povahy své profese nestranní a nezaujatí, takoví nejsou ani vzdáleně.
Nejvíc mě děsí dvě věci. Jednak ta velká nenávist a fanatismus stoupenců obou táborů, která připomíná 50. léta nebo dobu bolševické revoluce v roce 1917, kdy docházelo z politických důvodů k udávání a dokonce k zabíjení v rodinách (viz například Maxim Gorkij: Zkazky a legendy od nočních ohňů). Druhá věc, která mě děsí ještě trochu víc, je to, že se k zfanatizovanému davu přidávají i lidé vzdělaní a inteligentní, dokonce velmi inteligentní. Nedávno jeden kolega z Mensy napsal, že podporuje Ukrajinu a kdo má rád Rusko, je jeho nepřítel. Opravdu to zachází daleko, když je pro někoho důležitější politika, navíc cizích států, než přátelé. Kolikrát jsem psala do různých diskuzí, že jsem nevolila žádnou ze současných parlamentních stran, a to nejen v posledních, ale ani už v minulých volbách. I když moje osobní volba není podstatná, snažila jsem se tím aspoň trochu napravit obraz společnosti, která se chová jako dvě turistické výpravy stojící na dvou protilehlých okrajích nad propastí, které na sebe házejí kamení a bláto ve snaze se vzájemně shodit dolů.
A jak tento jev souvisí s inteligencí? Podle rozsáhlého výzkumu o vývoji inteligence, který probíhal několik desítek let ve více zemích a byl použitý vzorek několika set tisíc lidí, se zjistilo, že generace, která dospěla v 90. letech 20. století, má nižší IQ než předchozí generace. Dokonce bylo pozorováno, že v rámci rodin měly starší děti vyšší IQ než jejich o několik let mladší sourozenci. Tento úkaz se, podle očekávání, dává do souvislosti s používáním technologií výpočetní techniky, jako jsou mobily, tablety, počítače, které „myslí“ za člověka. To je nepochybné, ovšem myslím, že ke snižování potřeby používat vlastní mozek a tím i ke snižování inteligence dochází právě výše popsanou „povinnou“ příslušností k některé z nesmiřitelných skupin. Asi každý se občas z pohodlnosti spoléhá na to, že za něj někdo jiný něco vymyslí, připraví, zorganizuje. Mám svoji zkušenost, že když jsem šla se skupinou dalších lidí, třeba na výletě, tak jsem nesledovala cestu a sama bych na stejné místo netrefila. Je to přirozený jev, který souvisí s fyzikálním zákonem, podle kterého se těleso usadí v poloze s nejnižší potenciální energií. Je to situace, kdy jde člověk, lidově řečeno, cestou nejmenšího odporu. Lidé s vysokou inteligencí se podle teorie odlišují mimo jiné tím, že nevyhledávají tuto nejjednodušší cestu, ale používají analytické myšlení. Jinými slovy, analyzují situaci nebo jev a udělají si vlastní názor. Právě toto myšlení, kdy se s odstupem a nadhledem díváme na určitý jev, nám dává skutečnou svobodu. V literárním psaní se používá termín oko kamery. Je to pohled nezaujatý, nestranný, racionální, bez emocí. To, že se jedna skupina nadřazuje nad jinou podle politických preferencí, když někdo někomu přisuzuje politické názory a dokonce, věští koho volil, podle komentáře nebo článku, který se týká něčeho úplně jiného, z nikoho inteligentního člověka neudělá. Spíš naopak to ukazuje na rezignaci na analytické a logické myšlení, které je známkou inteligence. Všeobecné snižování inteligence s sebou nese jedno velké nebezpečí. Jestliže by se člověk dostal na inteligenci, která byla běžná třeba ve středověku, a přitom měl k dispozici současné technologie, tak by to vedlo k zániku civilizace a všech znepřátelených skupin. Vím, že to vypadá jako dystopický literární útvar, ale když si vezmeme, že IQ klesá o 3 body za rok, je to docela rychlý vývoj. Už tedy jen v zájmu zachování lidstva je žádoucí trénovat mozek. I v přítomnosti a při používání výpočetní techniky je možné udržovat si vysoké IQ cvičením vlastního nezávislého úsudku. Jako oko kamery, nejlepší je pro tento účel tzv. „rybí oko“ (celooblohová kamera používaná při pozorování meteorů), nahlížet z výšky a do šíře, bez emocí, v místech, kam nedolehne všeobecná vřava z náměstí, a z nasbíraných dat si pečlivou analýzou poskládat vlastní obraz skutečnosti tak, jako se z mnoha snímků s dlouhými expozicemi, poskládá obraz celé oblohy. Je to očistné, uklidňující a užitečné pro udržení duševního zdraví a vysoké inteligence. A to snad stojí za tu námahu.
Eliška Anna Kubičková
Další články autora
Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.