Jak si vysvětlit chování prezidenta?

K této úvaze mě inspiroval rozhovor s europoslancem Janem Zahradilem, který vyšel na iDnes 29.1.2026.

Rozhovor hodně řeší spor prezidenta Pavla s ministrem zahraničí Macinkou. Jan Zahradil se vyjádřil ve smyslu, že obsah sms, které zaslal ministr Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi, nepovažuje za vydírání. Na dotaz novináře k tomu říká, že je v politice 35 let: „…viděl a slyšel jsem různé typy jednání, tlaků, protitlaků, konfrontací, ultimát, viděl jsem různé zprávy, které si politici mezi sebou posílali. V tomto ohledu se obsah těch esemesek pana ministra Macinky nijak nevymyká. Kdo si myslí, že to v politice takhle nechodí, tak je buď naivní, nebo pokrytec. Pokud je naivní, tak by asi měl z politiky odejít, a pokrytců je v politice devět z deseti.“

Druhá zajímavá informace zkušeného politika: „Ale říkám znovu, za 35 let v politice jsem viděl srovnatelné formulace. Jediný rozdíl byl v tom, že se to nedostalo na veřejnost.“

Tyto dva citáty mě vedly k zamyšlení, proč zaprvé komunikoval ministr Macinka s prezidentem skrz jeho poradce, za druhé, proč prezident tyto zprávy zveřejnil a chce z nich dokonce vyvodit důsledky v podobě trestního stíhání? Toto navozuje další podotázky. Jako například jaká je úloha poradce Koláře. Podle serveru ECHO24 Odkaz je uvedený v seznamu lobbistů. To dost připomíná neformální poradce premiéra Mirka Topolánka – lobbisty Dalíka a Večerka – mnozí pamatujeme kauzu, kdy byli obviněni ze snahy podplatit poslance Kořistku, aby nepodpořil vládu Stanislava Grosse. Tedy nic nového ve stojatých vodách české politiky.

Není ani nové zasílání výhružných sms, ještě mnohem ostřejších než, o kterých se aktuálně jedná, jak ostatně svědčí poslanec Zahradil. Opět mnozí pamatujeme tyto situace v době, kdy prezidenta volil parlament. Poslanci čelili výhrůžkám, někteří se schovali na záchodě, aby nemuseli hlasovat.

Otázka, proč se ministr Macinka obrátil na prezidenta, když ne přímo – podle svých slov na něj nemá telefonní číslo – ovšem lze předpokládat, že jako ministr má jistě možnost setkat se s prezidentem osobně při různých příležitostech, ovšem i kdyby ne, měl jiné, oficiální možnosti kontaktovat prezidenta. Nejsem příznivcem konspiračních teorií, ovšem nějaké důvody, proč si ministr zvolil pro komunikaci s prezidentem právě tuto neoficiální cestu, jistě jsou a jsou evidentně dobře známé i členům vlády, případně dalším politikům. Většinou nemáme příležitost se setkávat osobně s politiky, známe je jen z médií, kde vystupují v určité stylizaci, a z popisu novinářů a dalších lidí, kteří nebudou nikdy objektivní. Protože se o politiku od mládí zajímám, snažím se co nejčastěji setkat s politiky osobně, což zase není úplně nemožné. Nebudu zmiňovat, že je nejlepší vstoupit přímo do politiky, protože na to každý nemá čas a náladu. Je to však nejlepší způsob, jak pochopit skutečné fungování věcí v politice a hlavně osobnosti politiků, protože mediální obraz zkresluje jako křivé zrcadlo. Sama jsem byla v politice krátce, a i tak jsem se měla možnost setkat i s lidmi v postavení současných či bývalých ministrů, europoslanců a dalších. Pro každého jsou dostupné besedy, které probíhají hlavně před volbami, a doporučuji každému, kdo se chce v politice trochu orientovat, se jich účastnit. Jinak pak dochází k tomu, že i lidé s vysokou inteligencí, vzdělaní a s rozhledem uvěří, že divadelní představení, jakým politika bezpochyby je, představuje skutečnost. Proč to píšu. Z několika setkání s kandidáty v poslední prezidentské kampani jsem si odnesla poznatek, že v těchto volbách nekandiduje žádná skutečná osobnost formátu tří předchozích prezidentů. I když k nim můžeme mít sebevětší výhrady, o nikom z nich nelze říct, že to byl poslušný vykonavatel vůle někoho v pozadí. O Petru Pavlovi toto říct nelze, už jen z podstaty jeho původního povolání – voják je zvyklý poslouchat rozkazy. I když je jako prezident vrchní velitel armády, je vždy někdo výš. Osobně na mě působil P. Pavel jako někdo, kdo se prostě snaží zavděčit. Člověk bez vlastního charisma, bez vlastního postoje, který ani neumí dobře vyjádřit své myšlenky, možná proto, že nejsou jeho. Prezidentovy projevy na mě působí jako řeč automatu. Ostatně on sám vypadá jako postava z orchestrionu, vyřezaná namalovaná figurka bez emocí, bez hlubšího obsahu.

Potom je zde druhá otázka – proč vlastně tyto zprávy zveřejnil. Podle všeho pro něj byla rétorika ministra Macinky nová. Není politik s roky zkušeností, neví, jak mezi sebou politici komunikují, protože sám politik nikdy nebyl. Možná ty zprávy bere jako osobní útok, ne jako součást obvyklé komunikace, protože není zvyklý na zažitou politickou „kulturu“ jako zkušení političtí pardálové. Je zde ještě další vysvětlení, a to že mu někdo tento postoj poradil. Pak by byla otázka, v koho a čeho zájmu prezident pracuje.

Opozice říká, že Andrej Babiš je nejslabší premiér, jakého jsme dosud měli. Já bych našla jiné kandidáty na nejslabšího premiéra, ale to není otázka této úvahy. Jsem ale přesvědčená, že máme aktuálně nejslabšího prezidenta, což v současném světě není dobrá pozice. Slušnost, kterou na něm mnoho lidí obdivuje, má smysl, pokud je podložená také vnitřní jistotou a vlastním přesvědčením, jako to bylo u Václava Havla. Intelektuální povýšenost, sebestřednost, někdy ne zcela společenské chování předchozích dvou prezidentů jim přinesly mnoho odpůrců, ale cítila jsem se s nimi jako občan s hlavou státu mnohem bezpečněji.

Autor: Eliška Anna Kubičková | sobota 31.1.2026 19:24 | karma článku: 17,23 | přečteno: 188x

Další články autora

Eliška Anna Kubičková

Existuje hlubší politické dno?

Už je to několik dní, co jsem si položila řečnickou otázku výše, váhala jsem, jestli toto téma otvírat na svátky, ale nějak mi to nedá.

26.12.2025 v 22:43 | Karma: 41,69 | Přečteno: 6916x | Diskuse | Politika

Eliška Anna Kubičková

Proč se „Ševča“ nedržel svého kopyta

Přísloví říká, že se má švec držet svého kopyta. Člověk nemusí být přímo švec, totéž přísloví zřejmě platí i pro Ševčíka.

25.11.2025 v 20:32 | Karma: 27,86 | Přečteno: 2501x | Diskuse | Společnost

Eliška Anna Kubičková

Zoufalství z voleb

Nemám na mysli zoufání si nad výsledky voleb, které se ostatně daly předpokládat. Různé výzvy proti výsledku voleb jsou smysluplné asi jako protesty proti střídání měsíčních fází.

7.11.2025 v 0:52 | Karma: 21,06 | Přečteno: 511x | Diskuse | Politika

Eliška Anna Kubičková

Volební fotoblog

Už jsou pryč doby, kdy jsem se mohla celé odpoledne toulat s fotoaparátem, často po Praze, ale i jinde. Volební kampaň byla mým oblíbeným tématem, tak jsem neodolala a alespoň symbolicky jsem pořídila několik záznamů mobilem.

3.10.2025 v 3:41 | Karma: 8,65 | Přečteno: 172x | Diskuse | Fotoblogy

Eliška Anna Kubičková

Víme, jak správně využívat sexuální energii?

Tento blog je sice reakcí na článek „Vulvová louka a penisový les...“, ale hlavním cílem je rozebrat velký omyl mnoha lidí, který se týká využití tzv. „sexuální energie.“

16.9.2025 v 23:51 | Karma: 10,07 | Přečteno: 531x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů....
31. ledna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel,...

„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!

První ročník měl účast 64 hráčů, dnes už bývá číslo zhruba dvojnásobné. (31....
31. ledna 2026  19:52

Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví...

Divadlo Ungelt dostalo k 30 letům novou kavárnu. Autorem interiéru je oceňovaný filmový architekt

Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo...
31. ledna 2026  19:17

Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo dlouholetý sen –...

Dílna na výrobu svíček pro Ukrajinu přilákala v Brně desítky lidí, zájem vzrostl

DĂ­lna na vĂ˝robu svĂ­ÄŤek pro Ukrajinu pĹ™ilĂˇkala v BrnÄ› desĂ­tky lidĂ­, zĂˇjem vzrostl
31. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Obyvatele Ruskem napadené Ukrajiny zahřejí i svíčky, které dnes vyrobili dobrovolníci v brněnském...

Eliška Anna Kubičková

  • Počet článků 67
  • Celková karma 26,38
  • Průměrná čtenost 1408x
Mám vzdělání a praxi v mnoha oborech, zejména v průmyslu, vzdělávání, výzkumu, umělecké tvorbě, popularizační a publikační činnosti a marketingu. Hodně se také věnuji literárním aktivitám. Vedu literární skupinu SIG Literární tvorba, vydala jsem sbírky básní Cesta za duhou./Jestli víte to, co já/, Stroj času, Když nastává odliv nadějí, Démanty v nás,  Dopisy, Na dně vesmíru našeho myšlení, básně a prózu Úlomky duhy, povídky Osudová a novelu Muškám neutečeš. Dále jsem přispěla do různých sborníků, jako například Opouštění ze soutěže Literární Varnsdorf 2016 nebo Za okny tma z prvního ročníku soutěže, kterou pořádá naše skupina. Knihy také graficky a výtvarně upravuji. Pocházím z umělecké rodiny, přispěla jsem do rodinné umělecké knihy Katalog 100 let výtvarné tvorby jedné rodiny.

Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.