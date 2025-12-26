Existuje hlubší politické dno?
Otázku jsem si položila po zhlédnutí informace a komentářů o rozhovoru kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka s prezidentem Petrem Pavlem. Kandidát Turek dostal prostor v rozhovoru Televizních novin, kde se mohl obšírně vyjádřit ke své kandidatuře. Říkal, že udělal „mnoho chyb, ale bylo to před politikou…některé chyby jsou skutečné a některé mediální…nemělo to vliv na pozici europoslance“, proto si myslí, že by to nemělo mít vliv ani na pozici ministra a už vůbec ne ministra životního prostředí...dále: „věřím, že žijeme v právním prostředí, kde je presumpce neviny, kde platí nejvyšší zákon, a to je Ústava.“
Na dotaz, jestli chce být ve vládě říká, že „nemáme jiného kandidáta“ – tuto formulaci použil v rozhovoru čtyřikrát. Například: „… nebyla by to žádná tragédie, kdybych se ministrem nestal, na druhou stranu my jiného kandidáta nemáme.“ Dále se věnoval kritice předchozí vlády: „...my považujeme za zásadní, že už tady nepokračuje vláda Petra Fialy, že odmítáme EU ETS2 a veškeré agendy Green Dealu…“ Nakonec se označil za symbol boje proti Green Dealu.
Potom dostala slovo opozice, kde mě zaujalo vystoupení Ivana Bartoše ani ne tak všeobecným vyjádřením, že je kandidát „naprosto nevhodný“, protože ministr reprezentuje i navenek, (ostatní dotázaní, například bývalý ministr Lipavský, odpověděli stejně plytkým výrokem), ale zejména výhružně vyhlížejícím komandem stranických kolegyň v pozadí.
A jak se vyjádřil prezident?
Podle Odboru komunikace KPR výhrady prezidenta k nominaci Filipa Turka přetrvávají, protože: „Osoby v postavení ministrů musí splňovat zvýšené nároky na loajalitu vůči těmto ústavním hodnotám, v jejichž intencích mají vykonávat ústavní funkci ministra. Filip Turek svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že tak bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí genocidu milionů nevinných lidí. Tím zpochybňuje respekt k ústavou definovaným neměnným hodnotám rovnosti a lidské důstojnosti stejně jako k demokratickému řádu jako takovému. Dalším svým chováním vyjadřuje neúctu k hodnotám právního státu. Prezident je hluboce přesvědčen, že člověk s tímto chováním a vystupováním nemůže být ministrem vlády ČR a předpokládá, že ho z těchto důvodů předseda vlády na ministra nenavrhne.“
Takže si shrňme situaci. Kandidát na ministra, který veřejně hajloval, psal výroky, které jsou v rozporu se zákonem, vyhrožoval, dopouštěl se násilí, na svoji obhajobu říká výmluvy typu, že „nechal kolovat mobil v hospodě“, že mu nábojnice položená na střechu auta diplomata zřejmě „vypadla z kapsy“, nebo že jel o 100km víc, než je povolená rychlost, na německé dálnici. Přitom se ohání Ústavou.
Prezident, který měl v posudku z roku 1988, že je třídně uvědomělý, politicky vyspělý, napomáhající prosazovat vedoucí úlohu Komunistické strany…a ve svém životopisu z roku 1987 obhajoval vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa, protože u nich doma byli na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu, argumentuje, že kandidát bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století. Do toho se ještě vkládá se svým rozumem skupina politických ztroskotanců, abychom mluvili řečí zmíněných totalitních režimů.
Jinými slovy ministra chce dělat někdo, kdo svoje aktivity na hraně zákona omlouvá jako přistižený prvňák a jeho strana trvá na tom, že je jediný kandidát na ministra. Přesvědčený komunista s vojenskou kariérou v době normalizace kádruje, kdo bagatelizuje totalitní režim.
Když jsem psala v jednom článku, jak byla zoufalá volba prezidenta mezi dvěma kariérními komunisty, nečekala jsem, že laťku politické kultury lze ještě snížit. Zdá se mi, že už bylo dosaženo politického dna, ale možná nás další jednání, nejen v této kauze, přesvědčí, že dno lze ještě posunout.
Eliška Anna Kubičková
Proč se „Ševča“ nedržel svého kopyta
Přísloví říká, že se má švec držet svého kopyta. Člověk nemusí být přímo švec, totéž přísloví zřejmě platí i pro Ševčíka.
Eliška Anna Kubičková
Zoufalství z voleb
Nemám na mysli zoufání si nad výsledky voleb, které se ostatně daly předpokládat. Různé výzvy proti výsledku voleb jsou smysluplné asi jako protesty proti střídání měsíčních fází.
Eliška Anna Kubičková
Volební fotoblog
Už jsou pryč doby, kdy jsem se mohla celé odpoledne toulat s fotoaparátem, často po Praze, ale i jinde. Volební kampaň byla mým oblíbeným tématem, tak jsem neodolala a alespoň symbolicky jsem pořídila několik záznamů mobilem.
Eliška Anna Kubičková
Víme, jak správně využívat sexuální energii?
Tento blog je sice reakcí na článek „Vulvová louka a penisový les...“, ale hlavním cílem je rozebrat velký omyl mnoha lidí, který se týká využití tzv. „sexuální energie.“
Eliška Anna Kubičková
Zvláštní bytová politika
Když se před některými dřívějšími volbami objevil článek, kde se psalo, že Piráti chtějí kontrolovat elektroměry, aby odhalili byty, kde nikdo nebydlí, tak se ohradili, že to je pomluva.
|Další články autora
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
Urban fishing v centru Prahy. Kapři přes 14 kilo, davy turistů a adrenalin na náplavce
Jmenuje se Jiří Moc a umí moc dobře chytat ryby. Je to kluk, vlastně už chlap, kterému učarovalo...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
V českobudějovickém obchodním centru policie zadržela muže, který nadával lidem
V českobudějovickém obchodním centru Mercury dnes policie zadržela muže, který slovně napadal...
Výbuch dekorace v bytě panelového domu v Pardubicích zranil dva lidi
Při výbuchu v bytě v panelovém domě v Pardubicích dnes vpodvečer utrpěli dva lidé zranění. Ošetřili...
Muž v obchoďáku nadával kolemjdoucím. Zasáhl policista, tomu hrozil smrtí
V pátek večer muž slovně napadal kolemjdoucí v Mercury centru v Českých Budějovicích. Zakročil...
Studenti s operními pěvci předvedli v kostele v Brně scénické pojetí Rybovy mše
Zaplněný kostel svatého Vavřince v brněnské části Komín dnes rozezněla Česká mše vánoční v podání...
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč
Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 66
- Celková karma 16,05
- Průměrná čtenost 1319x
Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.