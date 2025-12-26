Existuje hlubší politické dno?

Už je to několik dní, co jsem si položila řečnickou otázku výše, váhala jsem, jestli toto téma otvírat na svátky, ale nějak mi to nedá.

Otázku jsem si položila po zhlédnutí informace a komentářů o rozhovoru kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka s prezidentem Petrem Pavlem. Kandidát Turek dostal prostor v rozhovoru Televizních novin, kde se mohl obšírně vyjádřit ke své kandidatuře. Říkal, že udělal „mnoho chyb, ale bylo to před politikou…některé chyby jsou skutečné a některé mediální…nemělo to vliv na pozici europoslance“, proto si myslí, že by to nemělo mít vliv ani na pozici ministra a už vůbec ne ministra životního prostředí...dále: „věřím, že žijeme v právním prostředí, kde je presumpce neviny, kde platí nejvyšší zákon, a to je Ústava.“

Na dotaz, jestli chce být ve vládě říká, že „nemáme jiného kandidáta“ – tuto formulaci použil v rozhovoru čtyřikrát. Například: „… nebyla by to žádná tragédie, kdybych se ministrem nestal, na druhou stranu my jiného kandidáta nemáme.“ Dále se věnoval kritice předchozí vlády: „...my považujeme za zásadní, že už tady nepokračuje vláda Petra Fialy, že odmítáme EU ETS2 a veškeré agendy Green Dealu…“ Nakonec se označil za symbol boje proti Green Dealu.

Potom dostala slovo opozice, kde mě zaujalo vystoupení Ivana Bartoše ani ne tak všeobecným vyjádřením, že je kandidát „naprosto nevhodný“, protože ministr reprezentuje i navenek, (ostatní dotázaní, například bývalý ministr Lipavský, odpověděli stejně plytkým výrokem), ale zejména výhružně vyhlížejícím komandem stranických kolegyň v pozadí.

A jak se vyjádřil prezident?

Podle Odboru komunikace KPR výhrady prezidenta k nominaci Filipa Turka přetrvávají, protože: „Osoby v postavení ministrů musí splňovat zvýšené nároky na loajalitu vůči těmto ústavním hodnotám, v jejichž intencích mají vykonávat ústavní funkci ministra. Filip Turek svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že tak bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí genocidu milionů nevinných lidí. Tím zpochybňuje respekt k ústavou definovaným neměnným hodnotám rovnosti a lidské důstojnosti stejně jako k demokratickému řádu jako takovému. Dalším svým chováním vyjadřuje neúctu k hodnotám právního státu. Prezident je hluboce přesvědčen, že člověk s tímto chováním a vystupováním nemůže být ministrem vlády ČR a předpokládá, že ho z těchto důvodů předseda vlády na ministra nenavrhne.“

Takže si shrňme situaci. Kandidát na ministra, který veřejně hajloval, psal výroky, které jsou v rozporu se zákonem, vyhrožoval, dopouštěl se násilí, na svoji obhajobu říká výmluvy typu, že „nechal kolovat mobil v hospodě“, že mu nábojnice položená na střechu auta diplomata zřejmě „vypadla z kapsy“, nebo že jel o 100km víc, než je povolená rychlost, na německé dálnici. Přitom se ohání Ústavou.

Prezident, který měl v posudku z roku 1988, že je třídně uvědomělý, politicky vyspělý, napomáhající prosazovat vedoucí úlohu Komunistické strany…a ve svém životopisu z roku 1987 obhajoval vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa, protože u nich doma byli na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu, argumentuje, že kandidát bagatelizuje jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století. Do toho se ještě vkládá se svým rozumem skupina politických ztroskotanců, abychom mluvili řečí zmíněných totalitních režimů.

Jinými slovy ministra chce dělat někdo, kdo svoje aktivity na hraně zákona omlouvá jako přistižený prvňák a jeho strana trvá na tom, že je jediný kandidát na ministra. Přesvědčený komunista s vojenskou kariérou v době normalizace kádruje, kdo bagatelizuje totalitní režim.

Když jsem psala v jednom článku, jak byla zoufalá volba prezidenta mezi dvěma kariérními komunisty, nečekala jsem, že laťku politické kultury lze ještě snížit. Zdá se mi, že už bylo dosaženo politického dna, ale možná nás další jednání, nejen v této kauze, přesvědčí, že dno lze ještě posunout.

Autor: Eliška Anna Kubičková | pátek 26.12.2025 22:43 | karma článku: 7,98 | přečteno: 96x

Další články autora

Eliška Anna Kubičková

Proč se „Ševča“ nedržel svého kopyta

Přísloví říká, že se má švec držet svého kopyta. Člověk nemusí být přímo švec, totéž přísloví zřejmě platí i pro Ševčíka.

25.11.2025 v 20:32 | Karma: 27,52 | Přečteno: 2372x | Diskuse | Společnost

Eliška Anna Kubičková

Zoufalství z voleb

Nemám na mysli zoufání si nad výsledky voleb, které se ostatně daly předpokládat. Různé výzvy proti výsledku voleb jsou smysluplné asi jako protesty proti střídání měsíčních fází.

7.11.2025 v 0:52 | Karma: 20,42 | Přečteno: 466x | Diskuse | Politika

Eliška Anna Kubičková

Volební fotoblog

Už jsou pryč doby, kdy jsem se mohla celé odpoledne toulat s fotoaparátem, často po Praze, ale i jinde. Volební kampaň byla mým oblíbeným tématem, tak jsem neodolala a alespoň symbolicky jsem pořídila několik záznamů mobilem.

3.10.2025 v 3:41 | Karma: 8,65 | Přečteno: 167x | Diskuse | Fotoblogy

Eliška Anna Kubičková

Víme, jak správně využívat sexuální energii?

Tento blog je sice reakcí na článek „Vulvová louka a penisový les...“, ale hlavním cílem je rozebrat velký omyl mnoha lidí, který se týká využití tzv. „sexuální energie.“

16.9.2025 v 23:51 | Karma: 8,52 | Přečteno: 470x | Diskuse | Společnost

Eliška Anna Kubičková

Zvláštní bytová politika

Když se před některými dřívějšími volbami objevil článek, kde se psalo, že Piráti chtějí kontrolovat elektroměry, aby odhalili byty, kde nikdo nebydlí, tak se ohradili, že to je pomluva.

10.9.2025 v 0:38 | Karma: 16,23 | Přečteno: 443x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)
19. prosince 2025  9:22

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...
23. prosince 2025  10:21

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

Urban fishing v centru Prahy. Kapři přes 14 kilo, davy turistů a adrenalin na náplavce

Skutečný unikát, tedy kapr lysec s šupinami. Toho ulovil Jiří Moc, známý jako...
19. prosince 2025

Jmenuje se Jiří Moc a umí moc dobře chytat ryby. Je to kluk, vlastně už chlap, kterému učarovalo...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková
24. prosince 2025  18:07

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...

V českobudějovickém obchodním centru policie zadržela muže, který nadával lidem

ilustrační snímek
26. prosince 2025  21:30,  aktualizováno  21:30

V českobudějovickém obchodním centru Mercury dnes policie zadržela muže, který slovně napadal...

Výbuch dekorace v bytě panelového domu v Pardubicích zranil dva lidi

ilustrační snímek
26. prosince 2025  20:01,  aktualizováno  20:01

Při výbuchu v bytě v panelovém domě v Pardubicích dnes vpodvečer utrpěli dva lidé zranění. Ošetřili...

Muž v obchoďáku nadával kolemjdoucím. Zasáhl policista, tomu hrozil smrtí

Policisté zasahovali v obchodním domě Mercury v Českých Budějovicích. (26....
26. prosince 2025  21:42

V pátek večer muž slovně napadal kolemjdoucí v Mercury centru v Českých Budějovicích. Zakročil...

Studenti s operními pěvci předvedli v kostele v Brně scénické pojetí Rybovy mše

Studenti s opernĂ­mi pÄ›vci pĹ™edvedli v kostele v BrnÄ› scĂ©nickĂ© pojetĂ­ Rybovy mĹˇe
26. prosince 2025  19:53,  aktualizováno  19:53

Zaplněný kostel svatého Vavřince v brněnské části Komín dnes rozezněla Česká mše vánoční v podání...

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Eliška Anna Kubičková

  • Počet článků 66
  • Celková karma 16,05
  • Průměrná čtenost 1319x
Mám vzdělání a praxi v mnoha oborech, zejména v průmyslu, vzdělávání, výzkumu, umělecké tvorbě, popularizační a publikační činnosti a marketingu. Hodně se také věnuji literárním aktivitám. Vedu literární skupinu SIG Literární tvorba, vydala jsem sbírky básní Cesta za duhou./Jestli víte to, co já/, Stroj času, Když nastává odliv nadějí, Démanty v nás,  Dopisy, Na dně vesmíru našeho myšlení, básně a prózu Úlomky duhy, povídky Osudová a novelu Muškám neutečeš. Dále jsem přispěla do různých sborníků, jako například Opouštění ze soutěže Literární Varnsdorf 2016 nebo Za okny tma z prvního ročníku soutěže, kterou pořádá naše skupina. Knihy také graficky a výtvarně upravuji. Pocházím z umělecké rodiny, přispěla jsem do rodinné umělecké knihy Katalog 100 let výtvarné tvorby jedné rodiny.

Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.