ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI LÉČEBNÉHO KONOPÍ V ČR
Píše se rok 2026 a pohled na statistiky uplynulého roku nám nastavuje nelichotivé zrcadlo. Podle čerstvé Zprávy o nelegálních drogách v ČR za rok 2025 užilo konopí pro účely samoléčby odhadem 790 000 lidí starších 15 let. Ve stejném období však bylo v systému Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) oficiálně registrováno pouhých 46 000 pacientů.
Tento propastný rozdíl není jen číslem – je to jasný důkaz, že oficiální systém léčebného konopí stále trpí bariérami, které vyhánějí nemocné na černý trh nebo k vlastní produkci. To, co SÚKL opakovaně prezentuje jako úspěch v léčbě kanabinoidy, chápu jako jasné selhaní a nevyužití příležitosti, kterou lékaři i pacienti v roce 2013 získali.
Pokud se nám podaří překážky v podzákonných normách odstranit, můžeme během dvou let očekávat minimálně čtyřnásobný nárůst legálních výdejů léčebného konopí v lékárnách, masivní odliv pacientů z šedé zóny a v neposlední řadě i zvýšený výběr daní. Zde je šest bodů, které vyžadují okamžitou novelizaci Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 236/2015 Sb..
Šest základních překážek v dostupnosti léčebného konopí v ČR
1. Povinná registrace lékařů pro předepisování LK
2. Specializační a indikační omezení
3. Horní limity THC a CBD
4. Nevhodné stanovení tolerance účinných látek
5. Léčebné konopí s obsahem do 1% THC stále v režimu „Vysoce návyková látka“
6. Zákaz obchodní přirážky pro lékárny
Šest kroků k systému, který reflektuje realitu. Šest změn, které dělí statisíce samoléčitelů v šedé zóně od bezpečné, kontrolované a odborně vedené terapie. Je čas otevřít novelu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a přiblížit českou praxi standardům 21. století.
Tomáš Kubálek
Konflikt zájmů nejvyššího kontrolního úřadu jako hrom
Dne 26.1.2021 projednávala Poslanecká sněmovna novelu Zákona o návykových látkách. Zákon obsahuje řadu zásadních nedostatků a po novele se volá řadu let.
Tomáš Kubálek
Vánoční veřejná zakázka SÚKLu. Formálně správně, morálně špatně
Státní ústav pro kontrolu léčiv vypsal veřejnou zakázku těsně před Vánocemi 2019 a lhůta pro podání nabídek byla těsně po svátcích. Co si o takové zakázce myslet?
Tomáš Kubálek
Úhrada léčebného konopí schválena. A co dál?
V pátek 21.06.2019 Poslanecká sněmovna schválila úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. To je pro pacienty důvod k malé, ale bezvýznamné oslavě. Zůstali jsme totiž na půli cesty.
Tomáš Kubálek
Je rozdíl mezi českým a německým pacientem?
Z hlediska našich úřadů se český pacient nesmí léčit léčebným konopím běžně dostupným v německých lékárnách. Proč tomu tak je? Je snad český pacient jiný než pacient v sousedním Německu?
Tomáš Kubálek
České konopí je výrazně dražší než konopí z dovozu
Česká tisková kancelář (ČTK) uvedla mylnou informaci, že české léčebné konopí je levnější než konopí z dovozu. Zpráva byla uvedena v souvislosti se sledovaným případem úhrady léčby konopím Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP).
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
V Jeseníkách nadále panuje zimní počasí, na své se přijdou i běžkaři
V Jeseníkách i nadále panuje zimní počasí, v nejvyšších partiích hor napadlo za poslední dny až...
Sídliště Solidarita
Zlatý déšť na Sídlišti Solidarita v Jiráskově aleji v Praze 10-Strašnicích.
Lesní schodiště na Jenerálce se příliš nevyužívá z důvodu náročného terénu na Bořislavku.
Inside sales representative
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
