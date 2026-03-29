ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI LÉČEBNÉHO KONOPÍ V ČR

Šest změn, které dělí statisíce samoléčitelů v šedé zóně od bezpečné, kontrolované a odborně vedené terapie.

Píše se rok 2026 a pohled na statistiky uplynulého roku nám nastavuje nelichotivé zrcadlo. Podle čerstvé Zprávy o nelegálních drogách v ČR za rok 2025 užilo konopí pro účely samoléčby odhadem 790 000 lidí starších 15 let. Ve stejném období však bylo v systému Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) oficiálně registrováno pouhých 46 000 pacientů.

Tento propastný rozdíl není jen číslem – je to jasný důkaz, že oficiální systém léčebného konopí stále trpí bariérami, které vyhánějí nemocné na černý trh nebo k vlastní produkci. To, co SÚKL opakovaně prezentuje jako úspěch v léčbě kanabinoidy, chápu jako jasné selhaní a nevyužití příležitosti, kterou lékaři i pacienti v roce 2013 získali.

Pokud se nám podaří překážky v podzákonných normách odstranit, můžeme během dvou let očekávat minimálně čtyřnásobný nárůst legálních výdejů léčebného konopí v lékárnách, masivní odliv pacientů z šedé zóny a v neposlední řadě i zvýšený výběr daní. Zde je šest bodů, které vyžadují okamžitou novelizaci Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 236/2015 Sb..

Šest základních překážek v dostupnosti léčebného konopí v ČR

1. Povinná registrace lékařů pro předepisování LK

2. Specializační a indikační omezení

3. Horní limity THC a CBD

4. Nevhodné stanovení tolerance účinných látek

5. Léčebné konopí s obsahem do 1% THC stále v režimu „Vysoce návyková látka“

6. Zákaz obchodní přirážky pro lékárny

Šest kroků k systému, který reflektuje realitu. Šest změn, které dělí statisíce samoléčitelů v šedé zóně od bezpečné, kontrolované a odborně vedené terapie. Je čas otevřít novelu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a přiblížit českou praxi standardům 21. století.

Autor: Tomáš Kubálek | neděle 29.3.2026 17:07 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Tomáš Kubálek

Konflikt zájmů nejvyššího kontrolního úřadu jako hrom

Dne 26.1.2021 projednávala Poslanecká sněmovna novelu Zákona o návykových látkách. Zákon obsahuje řadu zásadních nedostatků a po novele se volá řadu let.

28.1.2021 v 10:15 | Karma: 14,13 | Přečteno: 454x | Diskuse | Praha a střední Čechy

Tomáš Kubálek

Vánoční veřejná zakázka SÚKLu. Formálně správně, morálně špatně

Státní ústav pro kontrolu léčiv vypsal veřejnou zakázku těsně před Vánocemi 2019 a lhůta pro podání nabídek byla těsně po svátcích. Co si o takové zakázce myslet?

30.4.2020 v 7:14 | Karma: 14,61 | Přečteno: 426x | Diskuse | Praha a střední Čechy

Tomáš Kubálek

Úhrada léčebného konopí schválena. A co dál?

V pátek 21.06.2019 Poslanecká sněmovna schválila úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. To je pro pacienty důvod k malé, ale bezvýznamné oslavě. Zůstali jsme totiž na půli cesty.

21.6.2019 v 18:26 | Karma: 11,15 | Přečteno: 299x | Diskuse | Praha a střední Čechy

Tomáš Kubálek

Je rozdíl mezi českým a německým pacientem?

Z hlediska našich úřadů se český pacient nesmí léčit léčebným konopím běžně dostupným v německých lékárnách. Proč tomu tak je? Je snad český pacient jiný než pacient v sousedním Německu?

28.4.2019 v 18:41 | Karma: 26,97 | Přečteno: 1090x | Diskuse | Praha a střední Čechy

Tomáš Kubálek

České konopí je výrazně dražší než konopí z dovozu

Česká tisková kancelář (ČTK) uvedla mylnou informaci, že české léčebné konopí je levnější než konopí z dovozu. Zpráva byla uvedena v souvislosti se sledovaným případem úhrady léčby konopím Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP).

17.2.2019 v 18:47 | Karma: 15,07 | Přečteno: 363x | Diskuse | Praha a střední Čechy
Tomáš Kubálek

  • Počet článků 40
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 671x
Tomáš Kubálek, iniciátor a předseda APLK - Asociace pěstitelů léčebného konopí, z.s.. Jedním z cílů Asociace je jasně pojmenovat překážky, které brání v uvedení transparentního a funkčního systému výroby a distribuce léčebného konopí do praxe v České republice.

 

 

