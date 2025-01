Posedlost Foltýnem. Proč nikdo nechce řešit, co jsou jeho svině zač?

Je s podivem, jak i několik měsíců po jejich vyřčení leží slova Otakara Foltýna o proputinovských sviních mnoha lidem v žaludku. Prakticky nikdo z nejčastějších kritiků přitom nechce řešit podstatu tohoto sdělení.

Pro jistotu si slova vládního koordinátora strategické komunikace Foltýna z letního filmového festivalu v jihočeských Slavonicích zopakujme, protože jsou často předmětem účelového překroucení: „Ti, kdo obdivují ruského prezidenta Putina, jsou velmi často lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině“.

Takže tedy polopatě: Foltýn zcela zřetelně mluvil o příznivcích diktátora, který ukazuje naprostou neúctu k lidským životům (včetně těch ruských), zavedl ve své zemi tuhou totalitu a na základě zvrácených úvah a výmyslů se snaží dobývat Evropu. Přičemž část – tedy ne všechny – těchto Putinových obdivovatelů označil Foltýn za svině. Člověk by řekl, že je to jasné jako facka.

Ale kdepak. Třeba bývalý prezident Miloš Zeman se nerozpakoval ve svém vánočním poselství na CNN Prima News prohlásit: „Jakýsi plukovník Foltýn ve veřejném projevu uvedl, že jeho názoroví odpůrci jsou svině...“ Až na ty svině tedy nemá jeho interpretace s původním Foltýnovým sdělením společného zhola nic. Člověka skoro napadne, zda je Zeman schopen porozumět textu psanému jinak než v azbuce...

Expremiér Andrej Babiš ve svém komentáři na konci minulého roku zase při kritice Petra Fialy v jasné narážce na Foltýna uvedl: „K tomu si na Úřad vlády dosadil osobu, která vulgárně uráží všechny, kdo s politikou vlády nesouhlasí...“ Takže znovu pro Babiše, nebo spíš pro toho, kdo jeho jménem tento kus sepsal: Foltýn mluvil o fanoušcích Putina, nikoliv o kriticích Fialovy vlády. To je tak těžké si to dohledat?

Podobného překrucování se však úmyslně dopouštějí i mnozí jiní, Foltýn a jeho výrok jsou častým terčem útoků nebo ironických posměšků třeba od předních komentátorů MF DNES/Lidovek.

Úsměvné na tom je, že ti nejpohoršenější Foltýnovi kritici většinou patří do tábora zastánců zmíněného Zemana, který urážky na všechny možné oponenty chrlil v úřadu prezidenta takřka na denní bázi. S jeho fanoušky ani ctihodnými politickými komentátory to nijak viditelně neotřásalo, zato teď v sobě najednou objevili nečekaně silný útlocit.

Ovšem nejzásadnější je, že nikdo z nich nenašel odvahu se popasovat s jádrem Foltýnova výroku. Tedy jak nazývat a zároveň jak přistupovat ke skupině obyvatel, jež z vlastní vůle projevuje své sympatie k Putinovi. Tedy k muži, který mezi své nepřátele otevřeně staví i Českou republiku.

Ti, co se o Foltýna nejčastěji otírají, hořekují nad jeho nacistickými praktikami, nad údajným vytvářením podlidí, nad nevhodným urážením, nad rozdělováním společnosti, nad nedemokratickými způsoby a nad vším možným. Ale nezaznamenal jsem, že by někdo z nich řešil to hlavní, co se plukovník snažil sdělit. Tedy, že pod vlivem ruských dezinformací i dalších faktorů máme v Česku ne úplně nepočetnou skupinu adorující zvrhlý vražedný totalitní režim a možná připravenou v případě krize posloužit jako nefalšovaná pátá kolona úhlavního nepřítele naší svobody.

Legendární prezident TGM měl pro tyto obyvatele společného státu příhodný termín „patologická sedlina společnosti.“ Nejhlasitější Foltýnovi odpůrci jsou však zřejmě přes proklamovaný opak natolik silnými zastánci přehnané korektnosti, že se označení proruského tábora v české kotlině raději alibisticky vyhýbají.

A místo snah o to, aby se tyto řady pomatenců a sviní nerozšiřovaly (znovu opakuji, že se bavíme o lidech provolávajících slávu současnému Rusku, nikoli o těch kritizujících Fialovu vládu), raději útočí na toho, kdo se nebojí tento bolavý problém pojmenovat.

O motivacích k tomuto jednání „antiFoltýnovců“ můžeme jen spekulovat. Někteří v tomto případě vystupují jako pověstné potrefené husy (v tomto případě tedy spíš svině), jiní možná „jen“ tuší, že proruské hlasy se u voleb počítají stejně jako ty protiruské a jim nebo jejich oblíbencům se budou hodit.

A tak jako protivníka nevnímají zemi v čele s cynickým masovým vrahem, ale muže, který proti Rusku ostře vystupuje. A ještě při tom mají žaludek se označovat za ty, co bojují za naši svobodu, konkrétně za svobodu projevu, kterou údajně Foltýn pošlapává tím, že nazývá věci poněkud drsnými, ale pravými jmény.