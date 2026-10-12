Zvon, který u nás nezvoní
V mnoha anglicky mluvících zemích je tradicí po úspěšném ukončení onkologické léčby zazvonit si na zvon, který visí kdesi na jejich nemocničním oddělení. Říkají mu „Zvon na konci léčby“ (End of Treatment Bell) nebo „Vítězný zvon“ (Victory Bell). Viděla jsem samozřejmě hromadu takových videí, protože algoritmus mých sociálních sítí si myslí, že to prostě musím vidět. Kolem stojí rodina, přátelé, nemocniční personál. Bezpočet různých emocí.
Když jsem začala docházet na onkologii, po očku jsem ten zvon u nás hledala. Asi ho mají na nějakém zvláštním místě, kam běžní pacienti nemají přístup, napadlo mě. Zvon jako žádný jiný. Myslela jsem si, že je to prostě taková obecná „rakovinová tradice“. To mi asi chemo poškodilo i pár mozkových buněk. Netrvalo ale dlouho, aby mi došlo, že v České Republice se nezvoní. My jsme cinkali klíči. Ale to už je dávno.
Dnes ráno jsem viděla jedno zahraniční video, kde se řešilo, co se zvoněním, pokud se jedná o pacienty ve čtvrtém stádiu rakoviny. Často to totiž poslední chemoterapií nebo radiací nekončí. Můžeme si cinknout, i když poté nastupujeme na -udržovací/hormonální/dosaďte si- léčbu? A co pacienti žijící s rakovinou v terminálním stádiu? Tedy s nevyléčitelnou rakovinou v konečném stádiu?
Pozn. Málokdo si dokáže představit, jak jsem se cítila, když mi doktor oznámil, že se u mě jedná o čtvrté stádium. Věděla jsem totiž, že není žádné páté. Když jsem to hned potom psala blízkému, zmohl se jen na „kurva“. Pak jsme si přečetli, že existuje ještě další stádium, a to terminální. „A to je velký rozdíl,“ podotkla jsem.
Zpět ke zvonu. Za krátkou chvíli se pod zmíněným videem objevilo přes padesát komentářů. Všichni se shodli na tom, ať si každý zvoní kdykoliv cítí, že je ten správný čas. Ať už je to ukončení celé léčby, jedné fáze, překonání hnusné nevolnosti, která se táhla týdny… Přidala jsem se. Rozhodně bych si zazvonila, kdybych měla na co. Líbilo se mi, že se ozvali lidé i z jiných zemí jako je Portugalsko či Chorvatsko, kde tento zvyk také nemají, a vyprávěli, jak své milníky slaví oni. Mnoho lidí je sobeckých, ale často vidím lidi, kteří tak nějak nevědí, jak být na sebe hodní. Nejde o zvon. Jde tu o daleko víc.
Na videích třeba ze Spojených Států jsem si všimla nejen toho zvonění, které je takovou menší hromadnou oslavou. Některé pacienty doprovází rodina nebo přátelé na chemo a jiné nemocniční zážitky. Někdo se vyoblíká jako na módní přehlídku, někdo si natáčí videa, někdo se oblékne do domácího, pouští si filmy, povídají, hrají hry… Nosí stejné náramky, nechají si natisknout stejná trička, nosí květiny, ráno před procedurou pošlou zprávu, před nemocnicí čekají s povzbudivými transparenty… Jsem narozená ještě za Československa. Nám a těm před námi ten „americký způsob“ často přišel/přijde moc extra, moc velký humbuk, přitažený za vlasy… Mamka na to má speciální slovo, to sem ale napsat nemůžu.
Po většinu času mé léčby jsem si připadala jako břemeno (doteď to tak cítím). Doma se museli starat nejen o mě, ale i pomáhat s mým synem (i když prý rádi :-) ). Nechtěla jsem je tak tahat ještě do nemocnice. Nemůžu chtít po přátelích, aby si brali z práce volno jen proto, aby seděli u mého lůžka. Během mé hospitalizace jsem ale návštěvy měla a byla jsem za ně moc vděčná. Na chemo jsem chodila sama. Táta mě ze začátku vyzvedával ke konci a vezl mě domů, protože jsme neměli ponětí, jak to budu zvládat. Postupně jsem pochopila, jak to chodí a z posledních dvou už jsem dojela domů sama tramvají. Potkala jsem lidi, kteří po chemo nasedli do auta a odřídili si to na šichtu do práce, takže ta má půlhodinová cesta zpět domů nic nebyla. Šla jsem prostě pomalu. Normálně jsem od nás v nemocnici za necelých 15 min.
Když se na to období chemoterapií v nemocnici dívám zpětně, nebylo to špatné. Většinou jsem pracovala na laptopu, četla knihu, sledovala seriály, a ke konci jsem usnula. Byly ale okamžiky, kdy jsem si moc přála tam někoho, kdo byl mi zvedl náladu. Aby mě někdo držel za ruku, přikryl mě dekou. Aby to se mnou prožil.
Takže pokud máte kolem sebe někoho, na kom vám záleží, a ten někdo prochází chemoterapií , testy atd., nebo ho to všechno čeká… pokud máte čas, běžte tam s ním/ní. Udělejte si z toho společně strávený čas. Pokud ten někdo není vysloveně samotář a po většinu roku vás nechtěl vidět ani když byl zdravý, anebo pokud neprospí celé kapání, tak si myslím, že to ocení. Možná ne nahlas. Ale pro některé to znamená moc.
Kateřina Krumpálová
Život po rakovině
Nahoru a dolů. Nahoru většinou ne moc, dolů hluboko. Důležité ale je, že můj život je už zase v mých rukou.
Kateřina Krumpálová
Z nemocnice v Tunisku
Tento článek píšu ve spolupráci s mou maminkou, která se nedobrovolně stala hlavní postavou naší letošní dovolené u moře.
Kateřina Krumpálová
Uržovací léčba po rakovině
Od konce června jsem oficiálně v kompletní remisi, tedy ve stavu, kdy žádná rakovina není na přístrojích vidět. Začátkem července jsem započala udržovací léčbu, na kterou si stále ještě zvykám.
Kateřina Krumpálová
Rakovina tentokrát prohrála
Po osmi měsících, dvou operacích a šesti kolech chemoterapie to mám prozatím za sebou. Jsem oficiálně v kompletní remisi!
Kateřina Krumpálová
Rakovina je tu a bude...
Chemoterapie mi neočekávaně skončily, protože to moje kostní dřeň nedávala. Minule jsem se přiznala, že jsem se s tím nesrovnávala lehce, ale nepověděla jsem vám ten hlavní důvod.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Policejní manévry v Krupce. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět
Kvůli podezření na výskyt nástražného výbušného systému zasahují policisté, pyrotechnici a další...
Na seniora zaútočil býk, muž utrpěl rozsáhlé poranění hrudníku
Vážná nehoda se odehrála v obci Řepiště na Frýdecko-Místecku, kde třiasedmdesátiletého muže napadl...
NEWTON Media spouští nový modul monitoringu AI Visibility v reálném čase
Začala uzavírka klíčových brněnských tunelů, zpoždění nabírají auta i vozy MHD
Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části Brna od pondělního rána nabírají až půlhodinové zpoždění....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 247
- Celková karma 26,36
- Průměrná čtenost 1554x