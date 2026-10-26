Ztratila jóga svou duši?
V předešlém článku jsem zmiňovala Swamiho Vivekanandu, který v září 1893 vystoupil v americkém Chicagu na Světovém parlamentu náboženství. Publikum oslovil slovy „Sestry a bratři Ameriky“ a mluvil především o hinduistické tradici, náboženské toleranci a duchovní jednotě. Ve své knize Raja Yoga se zaměřil zejména na filozofii a věnoval se také Pataňdžaliho Jógasútrám. V nich jsou fyzické pozice pouze jednou z osmi složek jógy. Mezi ty další patří například etické zásady, soustředění mysli na jeden objekt nebo osobní disciplína. Rozhodně se nejedná o sled jednotlivých pozic.
Sám Vivekananda však své učení různě přizpůsoboval, aby ho jeho publikum dokázalo lépe vstřebat. Když tak dnes někdo tvrdí, že západní svět vzal tradiční jógu a připravil ji o její duchovní podstatu, skutečnost je historicky složitější. Proměny jógy probíhaly také přímo v Indii a podíleli se na nich indičtí učitelé, kteří sami hledali nové způsoby, jak své tradice představit modernímu světu.
Jedním z velkých propagátorů jógy na Západě byl Pierre Bernard, kterému se také říkalo „Veliký Oom“ (The Great Oom). Své centrum začal provozovat v New Yorku kolem roku 1910 a jóga se stávala něčím, za co lidé platili.
Na fyzickou stránku jógy se zaměřili zejména Shri Yogendra, který v roce 1918 založil Institut jógy (The Yoga Institute), a Swami Kuvalayananda, který ve svém institutu Kaivalyadhama (1924) zkoumal fyziologické účinky ásan, dechových technik a dalších praktik na zdraví.
Zásadním milníkem v dějinách moderní jógy je rok 1933. Tirumalai Krishnamacharya v tomto roce otevřel pod patronátem mahárádži Krishnaraji Wadiyara IV. školu jógy v paláci Jaganmohan v Maisúru (Mysore), v dnešním indickém státě Karnátaka. Měl za sebou dlouhá léta studia indické filozofie, jógových textů a tradičních praktik. Ásany nevymyslel, ale způsob cvičení i výuky výrazně proměnil.
Zajímalo mě, proč se „tak najednou“ Indové začali tolik zajímat o fyzickou stránku této tradice, a tak jsem trochu pátrala.
V 19. století byla Indie pod britskou koloniální nadvládou. Součástí koloniální ideologie byly i rasové stereotypy o tělesných schopnostech různých národů. Britové často vykreslovali zejména hinduistické muže jako fyzicky slabé, pasivní a nedostatečně mužné. Tato představa fyzické a morální slabosti pomáhala ospravedlňovat koloniální nadvládu. Do detailu se tomuto tématu věnuje například Mark Singleton ve své knize Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice.
Na přelomu 19. a 20. století se v Indii začalo výrazně rozvíjet hnutí tělesné kultury. Jeho zastánci chtěli ukázat, že indičtí muži mohou být silní, disciplinovaní a fyzicky zdatní. Silné tělo se stávalo symbolem národní obnovy a schopnosti postavit se koloniální nadvládě. Na popularitě získával i tradiční indický zápas kushti, stejně jako gymnastika a další formy tělesného cvičení. Takže jedním ze silných vlivů byla právě koloniální nadvláda a snaha Indů vyvrátit stereotypy o vlastní fyzické slabosti. Nebyl to samozřejmě jediný důvod, proč se začali více zaměřovat na tělo a zdraví, ale rozhodně hrál významnou roli.
Na chvilku se vrátím k Tirumalai Krishnamacharyovi, který učil jógu v paláci mahárádži v Maisúru. Mahárádža byl velkým fanouškem tělesné kultury a tuto výchovu spojenou s indickou tradicí velice podporoval. V paláci se tak vyučovala i gymnastika a silový trénink. Krishnamacharyova výuka se rozvíjela právě v tomto prostředí, kde se tradiční jóga setkávala s moderní tělesnou výchovou. Jeho veřejné demonstrace zahrnovaly náročné pozice, rovnováhu, sílu, flexibilitu a kontrolu těla. Rozvíjel také dynamické propojení ásan s dechem. Tohle už nebyla pouze meditace vsedě. Byla to fyzicky náročná disciplína, kterou bylo možné předvádět před publikem.
Na základě tohoto krátkého shrnutí je jasně vidět, že orientace cvičenců jógy na fyzično není jen kvůli povrchnímu Západu. Tento posun začal už v její samotné kolébce. Neznamenalo to však, že by původní filozofie přestala existovat nebo že by ji nahradila nějaká „lepší“. Vedle tradičních přístupů se začaly rozvíjet nové způsoby, jak jógu praktikovat a vyučovat. Jednalo se o další větev, která začala vyrůstat z této tradice, aby se lépe hodila pro moderního člověka.
Umění, ať už je to jakýkoliv styl, zrcadlí život a potřeby lidí. Pokud se přestane vyvíjet, dál rozvětvovat, může se stát, že úplně uhyne. Velice doporučuji přečíst článek od Lality Kaplish: Sun Salutations and Yoga Synthesis in India (Odkaz).
Jednou z prvních propagátorek jógy v podobě, jak ji asi známe dnes, byla Indra Devi, jedna z Krishnamacharyových žaček, která si v roce 1947 otevřela studio v Hollywoodu. Mezi její studenty patřily i hvězdy filmového plátna. Další důležitou postavou byl B. K. S. Iyengar, další Krishnamacharyův žák. V roce 1966 vydal slavnou knihu Light on Yoga, která se stala jednou z nejdůležitějších příruček ásan. Učitelů a propagátorů jógy je celá řada. V 90. letech se tento systém stal masovou záležitostí, naprostým fenoménem.
Tímto zběžným náhledem do historie jógy se snažím poukázat na několik věcí. Zaprvé, jóga měla fyzickou složku dávno před Vivekanandou. Středověká hathajóga znala ásany, dechové techniky a další tělesné praktiky. Není tedy pravda, že fyzickou jógu vymyslel až Západ. Zadruhé, podoba moderní posturální jógy vznikala do značné míry v Indii, ale v prostředí, které už bylo ovlivněno evropskou gymnastikou, tělesnou výchovou a moderními představami o zdraví. Jak to všechno přesně bylo, se stále zkoumá. Za třetí, na Západě se nezačalo s jógou až v 60. letech. Už kolem roku 1900 existovaly přednášky a praktické kurzy.
Vznáší to také otázku, co se stane s tradičním systémem, když se z něj stane nástroj pro masy nebo komerční produkt. Když se z komplexní filozofie, práce s tělem a dlouhodobé praxe vybere jen ta část, která se dobře prodává.
Z tradičních čínských bojových umění se na Západě často vybírají jen některé prvky. Z Taijiquan, původně bojového umění s propracovaným systémem technik a principů, se tak někdy stává především pomalé zdravotní cvičení. Z jógy zase fitness lekce zaměřená na flexibilitu a fyzický výkon.
Nemyslím si, že každá změna tradičního systému musí automaticky znamenat jeho úpadek. Tradice se vždy vyvíjely a přizpůsobovaly potřebám společnosti. Je ale rozdíl mezi tím, když se systém vyvíjí, a tím, když z něj postupně odstraňujeme všechno, co vyžaduje čas, trpělivost a hlubší porozumění.
Ale je to skutečně ztráta duše? Nebo jen přirozená adaptace tradičních systémů na moderní společnost?
V současné době máme přístup k tolika informacím, můžeme cestovat, vyhledat si učitele, věnovat se různým praktikám. Vědomosti, informace i přístup k praxi máme, a to často i zdarma. Je tedy otázkou, jak moc tu duši, o které mluvíme, opravdu hledáme. Anebo je to pro moderního člověka moc velká námaha a spokojí se s kulturou „instantních nudlí“ -rychle hotových, rychle vystydlých.
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