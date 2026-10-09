Život po rakovině
Někdo říká, že není dobré si svou zdravotní situaci studovat. Mně to během těch dlouhých měsíců pomáhalo. Chci věcem rozumět. Chci znát pravděpodobnost všech možných scénářů. Chci se připravit dopředu. Nemám ráda překvapení. Pokud je to špatné, chci vědět, jak moc. Pokud je to dobré, chci vědět, kolik mě to bude stát. Protože nic není zadarmo.
Stačilo si na začátku zadat do vyhledávače pár klíčových slov a od té doby se na mě na sociálních sítích valila rakovina ze všech stran. Viděla jsem tak najednou lidi, kteří s ní právě zápolili, které vysála natolik, že většinu dne proleželi v posteli a pohybovali se na vozíku. Viděla jsem lidi, oslavující rostoucí vlasy, chemo kudrlinky. Je to za námi! Jo, počkat, vlastně není. Nikdy nebude. Prostě na to nemysli. Buď ráda, že jsi naživu. Někdy to jde. Když se člověk ráno probouzí se ztuhlým tělem, bolestí kloubů, která jen tak neodezní, zadýchá se i při rychlejší chůzi… tak to nejde tak snadno. Do toho chirurgická menopauza. Všechny nás to čeká, to ano. Ale většina se k ní blíží postupně, může udělat hodně pro lepší průběh. A teď si představte, že přijde najednou. Z hodiny na hodinu. Zkušenosti bývají nepřenositelné, a tohle je jedna z nich. Takže ne, nemáme to stejné.
Angličtina má pro to pěkné slovo: mindfuck. Prý „totální zmatek v hlavě“. Jako mít nášlapné miny v hlavě. Jeden nejistý pohyb, zatoulaná myšlenka. Bum. A když už hoří jedna… bum, bum… Bum. Číňané říkají, že dobré věci chodí po dvou. Ty špatné zřejmě po tuctech.
Když si dám večer víno, a dám si ho víc, tak je mi po chvíli všechno jedno. A spí se mi líp. Lidé se někdy utápí v alkoholu, ve špatných vztazích, v nakupování, v jídle. Každý má to svoje. V poslední době všichni cestují. Na novém, cizím místě se cítí úžasně. Takže je jasné, že problém je v tom místě, kam se musí vracet. Jenže já potkala lidi, kteří se na to nové úžasné místo nakonec přestěhovali. Vinárny na břehu řeky, víkendové off-road výlety, kokosové nápoje na pláži… Vždyť já bydlela na místě, kam lidé létají na líbánky. I kdyby vám ale ty koktejly podávali ve zlatých sklenkách, to zlato se časem ošoupe. Jak moc tisknete čelist, když se k vám vrátí to špatné. Tyhle věci totiž cestují rychle. A bez letenky. Nikdy to není řešení. A je to volba. Alespoň tohle je. Je volbou se dnes napít. Dnes už všichni ví, kam to může vést, pokud se hodně napijete i zítra, a po zbytek týdne. Můžete se i nenapít. Můžu nesežrat celou tu čokoládu. Ale mohla bych, vždyť se to nikdo nedozví, ani vidět to nebude. Bývala jsem proti berličkám, o které se máme potřebu opírat na své cestě kupředu. V Číně jsem ale pochopila, že to bez nich nejde. Snažím se tedy vybírat ty, které mě tolik nestojí. Myslela jsem, že to bude psaní. Jenže je toho tolik, co by se dalo napsat, takže většinou nepíšu nic. Procházky teď na podzim v naších lesích jsou tak na prvním místě. To mi dělá dobře.
Mám za sebou tři měsíce udržovací léčby. Tři měsíce v kompletní remisi. To znamená, že žádná rakovina nebyla na posledních scanech vidět. Další mě čekají koncem tohoto měsíce. Čtu, že lidé před testy mívají „scanxiety“ (scan + anxiety) - úzkost z kontrolních vyšetření. Mívám úzkosti z nedostatku informací, z tajností, z překvapení. Z výsledků samotných už ani ne. Jednou, když jsem vybíhala místní kopec, se něco stalo. Něco cvaklo a bylo to. Někdy vám o tom povím. Jsem připravená na obě možnosti. Všechno čisté - pokračujeme dál. Rakovina se vrátila - mám plán. Pokud to bude zase špatné? Vím přesně, co chci dělat, napsat, kam se chci podívat. Nic složitého.
Během udržovací léčby je prý ale malá pravděpodobnost, že se v nějaké podobě vrátí. Takže si spíš budu tyhle dva roky užívat klid. Nohy nahoru. Jsem chráněná. Zlaté období. Protože až skončí, už budu napořád „nadivoko“. Ale to je daleko. Tohle je tedy hlavním mottem těchto dvou nadcházejících let. Jenže pak přijde chřipka, která se mi táhne už třetí týden, povinnosti a další „dospělosti“… a z období, které jsem si původně malovala ve veselých a křiklavých barvách, je zase šeď. Ale to je život. Musí se to skousnout a jít dál.
Kateřina Krumpálová
Z nemocnice v Tunisku
Tento článek píšu ve spolupráci s mou maminkou, která se nedobrovolně stala hlavní postavou naší letošní dovolené u moře.
Kateřina Krumpálová
Uržovací léčba po rakovině
Od konce června jsem oficiálně v kompletní remisi, tedy ve stavu, kdy žádná rakovina není na přístrojích vidět. Začátkem července jsem započala udržovací léčbu, na kterou si stále ještě zvykám.
Kateřina Krumpálová
Rakovina tentokrát prohrála
Po osmi měsících, dvou operacích a šesti kolech chemoterapie to mám prozatím za sebou. Jsem oficiálně v kompletní remisi!
Kateřina Krumpálová
Rakovina je tu a bude...
Chemoterapie mi neočekávaně skončily, protože to moje kostní dřeň nedávala. Minule jsem se přiznala, že jsem se s tím nesrovnávala lehce, ale nepověděla jsem vám ten hlavní důvod.
Kateřina Krumpálová
Končíme s chemoterapiemi!
Léčba rakoviny je velice nevyzpytatelná. Nejdříve mi řekli, že se zatím operovat nedá, a o týden později jsem už ležela na operačním stole. V plánu bylo 8-9 kol chemoterapie, ale opět je všechno jinak.
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