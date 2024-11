Zimu letos přečkáváme v Thajsku

Do Thajska se jezdí hlavně kvůli písečným plážím, výbornému jídlu, uvolněné atmosféře a nízkým cenám. Muži sem jezdí také za holkami. Uvolněnými.

Prý sem jezdí „pro více sexu za méně peněz“. Někteří doufají i v lásku. Království jsem navštívila předtím už dvakrát, pokaždé jsme se pohybovali v trochu jiné části. Prvně na klasické dovolené, kdy jsme objeli několik ostrovů a většinu času strávili šnorchlováním, povalováním se na pláži a objížděním restaurací. Podruhé šlo o tréninkový kemp na ostrově Phuket. Tentokrát se tak nějak snažíme zapadnout do zdejšího života.

Pokud jste se do Thajska podívali, kde se vám líbilo a jak na vás země působila? Moc mě váš náhled zajímá.

Po prvních dvou návštěvách jsem byla nadšená, moc se mi tady líbilo. Pláže byly nádherné. Pokud jsme trochu pohledali, vždy jsme našli pěkné místo s minimem turistů. Cestování na motorce je rychlé, levné a dostanete se všude, kam je potřeba. Jídlo pestrobarevné, lehké a opravdu výborné. Ať už jsme jedli v drahé restauraci nebo u stánku na ulici. Thajci působí poklidně, nevyřvávají, nemotají se po ulicích opilí, hledí si svého a většinou byli ochotní pomoci ztraceným turistům. Na pár dní či pár týdnů skvělá destinace. Jak moc je tohle místo ale ideální pro život? To je otázka, kterou se při letošním pobytu zabývám, protože uvažujeme o tom, že se sem na nějakou dobu přesuneme. Možná, že kdybychom si vybrali jiné místo, zodpovězení této otázky by tak těžké nebylo, ale kvůli tréninku jsme vázání k městu Pattaya.

Když si ve vyhledávači zadáte důvody k navštívení tohoto města, na prvním místě se většinou objevuje zdejší noční život. Tím je Pattaya vyhlášená a stačí jedna noční procházka centrem města a je vám jasné proč. Na nočních trzích se prodávají trička s nápisem: „Dobří muži jdou do nebe, špatní do Pattayi“. Nejde jen o čistě centrum města. Na společnice a prostitutky narazíte i při večerní procházce po chodníku vedle pláže, v zapadlých uličkách dál od středu. V každé části města je nějaký menší noční klub, masážní salón nebo alespoň nějaký ten bar s místními slečnami i staršími ženami, velmi spoře oděnými. Na druhou stranu se tady i díky tomu pořádá spousta zajímavých akcí. Oslavy indického svátku Diwali, plážový běh v bikinách, festival mezinárodního jídla nebo světový pohár na vodních skútrech. Zrovna tu probíhá největší hip hopový svátek celé Asie zvaný Rolling Loud, kterého se letos účastní jména jako Asap Rocky, Wiz Khalifa, French Montana, loni to byl i Chris Brown. Dál nás čeká mezinárodní festival ohňostrojů a do konce roku je na programu několik dalších akcí. Pattaya je prostě o zábavě. Pokud bydlíte dál od centra, vlastníte nějaký schopný dopravní prostředek a pečlivě si vybíráte, jakých akcí se budete účastnit, tak je Pattaya celkem ucházejícím místem. Navíc jen hodinu a půl jízdy autem od hlavního města. Je zde více možností se vyřádit než třeba na ostrově Phuket, který se mi ale líbil o trochu více, ale tam jsou zase ostrovní ceny… v dalších článcích trochu povyprávím o životě tady.