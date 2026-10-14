Ukradené kolo se našlo!
Čekala jsem na syna před bazénem, než mu skončí plavání. V tom mi přišla žádost o zaslání zprávy na Facebooku:
„Mám vaše kolo, volejte 7xxx xxx xxx.“
Jako první mě napadlo, jestli nebude chtít výkupné, protože přesně to se mi stalo se psem. To ale bylo před deseti lety v Číně.
Další zpráva: „a dobrý den, pardon.“
Aha, takto nebude pachatel, ale nějaká dobrá duše, která naše kolo našla! Hned jsem volala. Dozvěděla jsem se, že naše kolo skutečně ten dotyčný má. Potkal s ním nějaké lidi a ti mu ho nechali. No, nenechali. On je s kolem prostě nenechal odejít. A prý si je i vyfotil.
Rychle jsem naložila syna do auta, dojeli jsme domů vyložit kufr auta, do dárkové tašky jsme naložili dárky pro pána a s dědou jsem vyrazila směr Plzeň-Bory. Pán na nás s rodinou počkal. Prý jsou z jiné městské části a dnes mou prosbu zahlédli na Facebooku. Jeli kolem, všiml si našeho kola a vydal se za těmi lidmi. Ukázal mi video I fotografie. Děda hned poznal toho kluka, který si naše kolo půjčil a už nevrátil. Vedle něj ještě maminka, mladší bratr a další dvě děti v kočárku. Když se prý pán ptal, odkud to kolo mají, tak ho prý dostali. Nějak nevěděli, co říct. Když řekl, že zavolá policii, tak tam kolo nechali a utekli pryč.
„Manžel je takový akční.“ doplnila jeho paní.
Musím se přiznat, že se mi hlavou hned prohnalo několik filmových scén, kde takové lidé většinou hned zastřelí. Stále jsme děkovali. V dnešní době asi není moc lidí, kteří by za nimi šli a aktivně se snažili kolo získat zpátky. Jak jsem kolo hledala, projížděla jsem mnoho internetových stránek a diskuzí, krimi Plzeň je napěchovaná samými incidenty… Takže jsem to měla před očima několik hodin v kuse. Pověděla jsem mu, aby na sebe dával pozor, Plzeň už není taková, jakou bývala. Rozloučili jsme se, naložili jsme kolo a vyrazili jsme na policejní služebnu, abychom jim ohlásili, že se kolo našlo.
Myslela jsem si, že jim to oznámíme, povíme, jak jsme ke kolu přišli, a půjdeme domů.
„Tak to já si vás vyslechnu,“ pověděl mi pan policista.
Vždyť teď jsem vám to všechno odvyprávěla, prolétlo mi hlavou. Jenže podruhé to byla oficiální výpověď, v ČR moje první. V Číně mi kvůli administrativní chybě naší univerzitní kanceláře vypršelo vízum během mého pobytu v zemi. Na cizinecké policii mě posadili do malé místnosti, zavřeli za mnou mříže, a výslech prováděli tak. Tady u nás to bylo u pana policisty v malé kanceláři, za svitu stolní lampičky. Žádné mříže.
„Nejprve si povíme něco o vás,“ začal.
Žila jsem v Číně, loni jsem dostala rakovinu… to mě napadlo jako první. Jenže on se zeptal na adresu mého pobytu, a jestli mám na zvonku své příjmení, tak jsem se musela smát. Tím, jak je teď rakovina velkou částí mé identity, nenapadlo mě, že by se mě někdo ptal i na něco jiného. Všechno jsem vysvětlila do detailu, fotografie a video pachatelů, které mi předal pan nálezce, jsem odeslala na policejní podatelnu. Dvakrát se měl ptal, jestli mi vznikla škoda. Ne, všechno v pořádku. Cena kola je těsně pod hranicí toho, co se teď u nás považuje za trestný čin. Četla jsem, že se posuzuje hodnota v době odcizení, ale tím, že bylo kolo skoro nové, tak by to nevadilo. Nicméně, ukradl ho dvanáctiletý kluk. Doma se buď rozhodli, že si ho nechají a bude na něm jezdit… a nebo ho půjdou do Decathlonu prodat, protože se pohybovali někde poblíž. Přes Decathlon online obchod jsem kolo pořizovala. Jedná se ale o jinou značku, takže mi nebyli ochotní ani kolo sestavit a seřídit, nemyslím si, že by ho chtěli vykoupit, ale nevím, jak to přesně funguje.
Poučení: Nikomu nic nepůjčovat.
„Ale těm hodným můžu, viď,“ zeptal se syn.
„Jak ale poznáš, že jsou hodní?“
„Protože jsou kamarádi,“ odpověděl po delším zamyšlení.
Ještě to synovi vysvětlujeme… :-)
Kateřina Krumpálová
Jak mému synovi ukradli kolo
Mělo to být obyčejné nedělní odpoledne na pumptracku. Místo toho přišel syn o své milované nové kolo, které v dobré víře půjčil jinému klukovi. Zatímco on stále věřil, že se mu kolo vrátí, já se pustila do pátrání po celé Plzni.
Kateřina Krumpálová
Zvon, který u nás nezvoní
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Kateřina Krumpálová
Život po rakovině
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Kateřina Krumpálová
Z nemocnice v Tunisku
Tento článek píšu ve spolupráci s mou maminkou, která se nedobrovolně stala hlavní postavou naší letošní dovolené u moře.
Kateřina Krumpálová
Uržovací léčba po rakovině
Od konce června jsem oficiálně v kompletní remisi, tedy ve stavu, kdy žádná rakovina není na přístrojích vidět. Začátkem července jsem započala udržovací léčbu, na kterou si stále ještě zvykám.
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