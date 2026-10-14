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Ukradené kolo se našlo!

Kateřina Krumpálová
Už jsem se smiřovala s tím, že synovo ukradené kolo nikdy neuvidíme. Pak ale přišla nečekaná zpráva na Facebooku. Díky odvaze neznámého muže nabral náš příběh úplně jiný směr.

Čekala jsem na syna před bazénem, než mu skončí plavání. V tom mi přišla žádost o zaslání zprávy na Facebooku:

„Mám vaše kolo, volejte 7xxx xxx xxx.“

Jako první mě napadlo, jestli nebude chtít výkupné, protože přesně to se mi stalo se psem. To ale bylo před deseti lety v Číně.

Další zpráva: „a dobrý den, pardon.“

Aha, takto nebude pachatel, ale nějaká dobrá duše, která naše kolo našla! Hned jsem volala. Dozvěděla jsem se, že naše kolo skutečně ten dotyčný má. Potkal s ním nějaké lidi a ti mu ho nechali. No, nenechali. On je s kolem prostě nenechal odejít. A prý si je i vyfotil.

Rychle jsem naložila syna do auta, dojeli jsme domů vyložit kufr auta, do dárkové tašky jsme naložili dárky pro pána a s dědou jsem vyrazila směr Plzeň-Bory. Pán na nás s rodinou počkal. Prý jsou z jiné městské části a dnes mou prosbu zahlédli na Facebooku. Jeli kolem, všiml si našeho kola a vydal se za těmi lidmi. Ukázal mi video I fotografie. Děda hned poznal toho kluka, který si naše kolo půjčil a už nevrátil. Vedle něj ještě maminka, mladší bratr a další dvě děti v kočárku. Když se prý pán ptal, odkud to kolo mají, tak ho prý dostali. Nějak nevěděli, co říct. Když řekl, že zavolá policii, tak tam kolo nechali a utekli pryč.

„Manžel je takový akční.“ doplnila jeho paní.

Musím se přiznat, že se mi hlavou hned prohnalo několik filmových scén, kde takové lidé většinou hned zastřelí. Stále jsme děkovali. V dnešní době asi není moc lidí, kteří by za nimi šli a aktivně se snažili kolo získat zpátky. Jak jsem kolo hledala, projížděla jsem mnoho internetových stránek a diskuzí, krimi Plzeň je napěchovaná samými incidenty… Takže jsem to měla před očima několik hodin v kuse. Pověděla jsem mu, aby na sebe dával pozor, Plzeň už není taková, jakou bývala. Rozloučili jsme se, naložili jsme kolo a vyrazili jsme na policejní služebnu, abychom jim ohlásili, že se kolo našlo.

Myslela jsem si, že jim to oznámíme, povíme, jak jsme ke kolu přišli, a půjdeme domů.

„Tak to já si vás vyslechnu,“ pověděl mi pan policista.

Vždyť teď jsem vám to všechno odvyprávěla, prolétlo mi hlavou. Jenže podruhé to byla oficiální výpověď, v ČR moje první. V Číně mi kvůli administrativní chybě naší univerzitní kanceláře vypršelo vízum během mého pobytu v zemi. Na cizinecké policii mě posadili do malé místnosti, zavřeli za mnou mříže, a výslech prováděli tak. Tady u nás to bylo u pana policisty v malé kanceláři, za svitu stolní lampičky. Žádné mříže.

„Nejprve si povíme něco o vás,“ začal.

Žila jsem v Číně, loni jsem dostala rakovinu… to mě napadlo jako první. Jenže on se zeptal na adresu mého pobytu, a jestli mám na zvonku své příjmení, tak jsem se musela smát. Tím, jak je teď rakovina velkou částí mé identity, nenapadlo mě, že by se mě někdo ptal i na něco jiného. Všechno jsem vysvětlila do detailu, fotografie a video pachatelů, které mi předal pan nálezce, jsem odeslala na policejní podatelnu. Dvakrát se měl ptal, jestli mi vznikla škoda. Ne, všechno v pořádku. Cena kola je těsně pod hranicí toho, co se teď u nás považuje za trestný čin. Četla jsem, že se posuzuje hodnota v době odcizení, ale tím, že bylo kolo skoro nové, tak by to nevadilo. Nicméně, ukradl ho dvanáctiletý kluk. Doma se buď rozhodli, že si ho nechají a bude na něm jezdit… a nebo ho půjdou do Decathlonu prodat, protože se pohybovali někde poblíž. Přes Decathlon online obchod jsem kolo pořizovala. Jedná se ale o jinou značku, takže mi nebyli ochotní ani kolo sestavit a seřídit, nemyslím si, že by ho chtěli vykoupit, ale nevím, jak to přesně funguje.

Poučení: Nikomu nic nepůjčovat.

„Ale těm hodným můžu, viď,“ zeptal se syn.

„Jak ale poznáš, že jsou hodní?“

„Protože jsou kamarádi,“ odpověděl po delším zamyšlení.

Ještě to synovi vysvětlujeme… :-)

Autor: Kateřina Krumpálová | středa 14.10.2026 9:45 | karma článku: 22,81 | přečteno: 594x
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Kateřina Krumpálová

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  • Celková karma 30,88
  • Průměrná čtenost 1559x
V Číně žiji a pracuji již devátým rokem, ale tato země mě nepřestává překvapovat. Postupně se s vámi podělím o zážitky a poznatky ze všedního života, sportu, vzdělávacího systému a ze společnosti.

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