Tělo se pomalu zotavuje
Poslední operaci jsem měla v březnu, poslední chemoterapie proběhla v 11. května a od 1.7. beru prášky udržovací léčby. Tělo tak již mělo docela dost času se hojit. Co se týče břicha a jizvy po operaci, vše je zvenku již v pořádku. Jizva mě trochu táhne, a tak při protahování vynechávám cvik kobry. Ležíte na zemi na břiše, dlaně u ramen a vytlačíte tělo vzhůru. To protažení mi nedělá dobře. Při ničem jiném mě to neomezuje.
Pánevní dno je ale jinou kapitolou. Přiznám se, že jsem cviky nedělala poctivě každý den. Zapomínala jsem, ne vždy se mi chtělo. Nejvíce mě to překvapilo po túře na Šumavě. Po 25km v terénu mě druhý den nebolely ani tak nohy, jako právě podbřišek, kyčle… celý stabilizační systém. Od té doby jsem ve cvičení trochu poctivější.
V srpnu a v září jsem bývala po udržovací léčbě hodně unavená. Většinou odpoledne kolem 16.h jsem byla vyčerpaná. Pokud jsem dopoledne byla aktivnější, odpoledne jsem výrazně zvolnit. Potvrzovaly to i mé laboratorní výsledky. Krvinky obou barev nízko, kostní dřeň se zotavovala jen velice pomalu. V září jsem měla výsledky lepší, v říjnu mi zase spadly níž. Teď v listopadu se to opět mírně zlepšilo, tak snad už se opravdu odrážíme ode dna. Cítím se lépe, víc vydržím. Sice jsem někdy hodně unavená, ale už si nepotřebuji lehnout během dne. Do schodů i do kopce se stále zadýchám, to před nemocí nebývalo. Není to ale nic tragického. Prostě už konečně můžu říct, že mi je lépe. Opravdu cítím rozdíl. Cítím se malinko víc jako já.
Tedy, šest měsíců od chemoterapie začínám cítit, že nejsem porcelánová panenka, že něco trochu vydržím, nepřepadá mě náhodná únava. Předtím to bylo, jako kdyby někdo zmáčkl vypínač. Teď už únava nastupuje postupně. Prodělali jsme doma jednu pořádnou chřipku. Mně se držel kašel asi měsíc, ale i to je za mnou a zatím držíme.
Kateřina Krumpálová
Dobré zprávy z onkologie
Další kontrola na onkologii přinesla dobré zprávy. Výsledky vyšetření jsou čisté a já si pomalu začínám připouštět, že to nejhorší mám za sebou. Co bude dál, se uvidí. Teď mám ale důvod k radosti.
Kateřina Krumpálová
Rakovina odešla, některé stíny ale zůstaly
Stačila jedna známá melodie a klid, který jsem si tak pracně vybudovala, byl pryč. Před budovou onkologie jsem najednou nemohla popadnout dech. Pochopila jsem, že některé věci v nás zůstávají déle, než si myslíme.
Kateřina Krumpálová
Ztratila jóga svou duši?
Ztratila moderní jóga svou duchovní podstatu, nebo se jen přizpůsobila potřebám dnešní společnosti? Historie ukazuje, že její proměna začala už v samotné Indii. Kde ale končí přirozený vývoj a začíná povrchnost?
Kateřina Krumpálová
Je jóga na ústupu, nebo se jen mění fitness svět?
Jóga je prý na ústupu. Studia se zavírají, učitelům ubývají klienti a nové fitness trendy přebírají její místo. Je ale situace skutečně tak dramatická? Podívala jsem se na statistiky i na to, jak se svět cvičení mění.
Kateřina Krumpálová
Ukradené kolo se našlo!
Už jsem se smiřovala s tím, že synovo ukradené kolo nikdy neuvidíme. Pak ale přišla nečekaná zpráva na Facebooku. Díky odvaze neznámého muže nabral náš příběh úplně jiný směr.
|Další články autora
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
V Plzni přibývají kluziště pro veřejnost. Nové zabere část parkoviště
Několik nekrytých zimních kluzišť bude letos nabízet zábavu a sportovní vyžití veřejnosti v Plzni....
Talkshow ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti mění po pěti letech název a formát
Talkshow ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti mění po pěti letech název a formát. Nově v ní...
Výstava Sousedství v písecké galerii Sladovna propojí člověka, město a přírodu
Výstava Sousedství v Malé galerii písecké Sladovny propojí člověka, městskou krajinu a přírodu....
Benešovu přibylo nezaplacených pokut za dopravní přestupky
Benešovu meziročně přibylo nezaplacených pokut za dopravní přestupky, které byly předány k...
- Počet článků 254
- Celková karma 27,95
- Průměrná čtenost 1558x