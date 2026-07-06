Rakovina tentokrát prohrála
„Krevní testy zase nic moc, máte to na hraně,“ přivítal mě můj pan onkolog.
Povzdechla jsem si, protože už to bylo asi sedm týdnů od mé poslední chemoterapie a krev se mi stále ještě nevzpamatovala. Červené krvinky by už šly, ale ty bílé stále zlobí. Spánek, cvičení, nic nedělání… nic nepomáhá.
„CT vám ale vyšlo výborně!“
To byla zpráva, na kterou jsem čekala celý týden. Paní na vyšetřovně mi totiž nedokázala říct, zda tam vidí něco, co by tam být nemělo. Měla jen první a poslední obrázek a muselo se čekat, až se obrázek sestaví.
„Když jste teď v kompletní remisi, tak můžeme začít s udržovací léčbou,“ řekl jen tak.
Žádný úsměv, ani nám nedal čas oslavit, že ta potvora není nikde vidět. Po dvou otevřených operacích, šesti kolech chemoterapie a celkem osmi měsících, je to konečně za mnou. Když vidím příběhy mých spolubojovníků, měla jsem to celkem „snadné“. Ne, není žádná lepší nebo horší rakovina. Jen má někdo štěstí, že mu ji podchytili velmi brzy, nemá žádné jiné nemoci a komplikace, tělo dobře reaguje na léčbu atd. Některé typy jsou pomalé, jiné agresivnější a šíří se rychle. Některé rády spí, jiné se častěji vrací…
Je ale pravda, že v té chvíli jsem se necítila přehnaně vesele. Téměř jsem se až bála usmát. Není to jako když vám oznámí, že operace dopadla úspěšně a už to máte za sebou. Nám se podařil vyhrát tenhle velký důležitý boj, ale válka dál pokračuje. Je to uzavření jedné kapitoly a hned začátek nové, která přichází s jinými úskalími.
Mám mutaci BRCA1, tudíž jsem vhodným kandidátem na bioléčbu, cílenou, neboli udržovací léčbu. Pro mě vybrali lék zvaný Olaparib. Naše buňky si neustále opravují drobná poškození své DNA. Nádorové buňky s mutací BRCA už ale jednu z těchto opravárenských cest mají poškozenou. Olaparib zablokuje další mechanismus oprav, a rakovinné buňky tak postupně ztratí schopnost přežít. Zdravé buňky mají většinou ještě jiné způsoby, jak si DNA opravit, a proto jsou tímto lékem zasaženy mnohem méně. Cílem olaparibu není zmenšit nádor – o to se postarala operace a chemoterapie. Jeho úkolem je co nejdéle zabránit tomu, aby se nemoc vrátila. Jinými slovy, snaží se zlikvidovat případné mikroskopické nádorové buňky, které by po léčbě mohly v těle ještě zůstat, ale nejsou vidět na vyšetřeních.
Pan profesor by dal mému tělu ještě nejméně týden, aby se dalo dohromady, ale kvůli pojišťovně byl nejvyšší čas začít. Podud totiž od poslední chemoterapie uběhne víc jak osm týdnů, už vám tuto léčbu neproplatí. Pravidla jsou přísná. 56 tablet stojí přibližně 58 900 Kč za balení. Jedno balení mi vystačí na 14 dní. To znamená, že měsíční cena léčby je přibližně 118 000 Kč. Léčba by měla trvat asi dva roky, to vychází na 2,8 milionu Kč. Tím, že krev zlobí, jsem objednaná na další kontrolu hned po 14 dnech, abychom viděli, jak novou léčbu zvládám. Normálně se chodí asi po měsíci.
S odstupem času už tu celou zprávu vnímám víc a víc optimisticky a dokonce se i usměju, když si to připomenu. Už se tolik nebojím. Rakovina tu bude se mnou stále. Ať už fyzicky, a nebo v mé mysli. Nemá moc smysl neustále se trápit něčím, s čím nic nesvedu. Děláme, co můžeme, a to prostě musí stačit.
V listopadu mi řekli, že mám rakovinu vaječníků 4. stádia, metastáze jsem měla v lymfatických uzlinách, i za srdcem. Dostat se z tak špatné diagnózy na „není nic vidět“ za osm měsíců, bez ozařování a nějakých větších komplikací, je menší zázrak, za který budeme navždycky vděční.
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