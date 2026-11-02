Rakovina odešla, některé stíny ale zůstaly
Během svých pobytů v nemocnici jsem si s sebou vždy brala stejný sprchový gel s vanilkovou příchutí. Měla jsem ho ráda. Už ho ale nepoužívám. Ta vůně mi připomíná můj nemocniční pokoj a všechno, co se tam stalo. Zkusila jsem si ho nedávno, chtěla jsem se trochu postrčit. Pokud bych musela, nemám s tím problém. Ale už mi tak nevoní a není mi to příjemné. Prostě ten typ už nekupuji. Podobně to mám s jednou písničkou. Při každé cestě do nemocnice jsem si ji pouštěla, protože mě tak nějak uklidňovala a pomáhala mi lépe přijmout, co možná přijde. Také si ji už nepouštím. Říkala jsem si, že tak nějak splnila svůj účel.
Bylo mi řečeno, že během udržovací léčby je vysoce nepravděpodobné, že by se mi rakovina vrátila. No, předtím jsem si myslela, že je vysoce nepravděpodobné, že bych dostala rakovinu a teď jsme tady... Ale stejně mě to hodně uklidnilo. V posledních týdnech jsem k tomu byla ještě nemocná, takže jsem na blížící se vyšetření příliš nemyslela. Žádná úzkost, žádné nadměrné přemýšlení.
Minulý pátek mi cestou do nemocnice ze sluchátek začala hrát právě ta píseň. Tentokrát jsem ji nepřeskočila, nechala jsem ji hrát. Chtěla jsem si vyzkoušet, zda jsem opravdu tak klidná a v pohodě. No, nebyla jsem. Pustila jsem si písničku jinou, ale to už bylo pozdě. Stála jsem před budovou onkologie a začala hyperventilovat. Hodně rychle jsem dýchala, ale i tak měla pocit, že nemůžu popadnout dech. Do toho se mi koulely slzy po tváři. Udělala jsem si svá dechová cvičení, která mě tak nějak uzemnily a uklidnila jsem se. Sestřička mi udělala náběry, dostala jsem do žíly kontrastní látku a šla jsem do místnosti s CT přístrojem. Jak mě posouvali dovnitř, spustily se mi zase slzy a nedalo se s tím nic dělat. Nezhroutila jsem se tam, ale ani jsem nezůstala úplně klidná.
V ten den jsem zjistila, že se stále bojím (ne smrti) a ještě to není za mnou. Myslím si ale, že je dobře, že se tomu neschovávám. Zkouším a testuji se, snažím se si tím projít a dostat se na druhou stranu. Mé stíny a děsy mě tak nepronásledují, jdou vedle mě. Je to pro mě také připomínkou, že se nemusí z něčeho dostat úplně, abyste se mohli posouvat kupředu. Nemusíte se nejdříve úplně uzdravit, abyste byli připraveni na svět kolem. Hojení a život naplno, to jde ruku v ruce.
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