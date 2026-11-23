Proč se nebojím, že mi umělá inteligence vezme práci učitelky čínštiny
Nedávno jsem se dívala na video o tom, jak Čína přehodnocuje význam výuky angličtiny. Jedním z argumentů bylo, že s tak rychlým rozvojem umělé inteligence možná jednou nebude nutné učit se cizí jazyky. Koneckonců, když nám AI dokáže přeložit téměř cokoliv, proč by měl někdo trávit roky učením dalšího jazyka?
Přimělo mě to zamyslet se nad vlastní prací. Čínštinu učím už řadu let a často slýchám debaty o tom, jestli umělá inteligence jednou nahradí učitele jazyků. Mám z toho obavy? Ani ne. Samozřejmě nevím, jak bude výuka vypadat za deset nebo dvacet let, ale myslím si, že zatím není důvod panikařit.
Buďme realističtí. Umělá inteligence je už dnes neuvěřitelný nástroj. Dokáže překládat texty, vysvětlovat gramatiku, vytvářet cvičení, opravovat chyby a dokonce se studenty konverzovat. Můžete ji desetkrát požádat, aby vám vysvětlila rozdíl mezi 了 (le) a 过 (guo), a nebude otrávená. Nepotřebuje pauzu na kávu, neunaví se a je k dispozici kdykoliv ji potřebujete. To je docela slušná konkurence, nemyslíte?
Sama AI používám, především při přípravě výukových materiálů, vymýšlení nových cvičení nebo uspořádání vlastních nápadů. Šetří mi spoustu času. Nevidím důvod, proč by se jí učitelé měli vyhýbat. Dříve jsme se jazyky učili se slovníky, učebnicemi a kazetovými nahrávkami. Potom přišel internet, online slovníky, překladače a online výuka. Dnes máme umělou inteligenci. Způsoby výuky se mění a my bychom se měli měnit s nimi.
Jenže při debatách o cizích jazycích podle mě často zapomínáme na jednu důležitou věc. Učit se jazyk neznamená jen rozumět slovům. Znamená to rozumět lidem.
V Číně jsem strávila mnoho let. Žila jsem tam, studovala, pracovala. Vystudovala jsem tam magisterské i doktorské studium, spolupracovala s čínskými kolegy, trénovala pod vedením čínských trenérů a žila obyčejný život obklopená Číňany. A můžu vám říct, že mluvit čínsky a rozumět Číňanům není vždycky totéž. Někdy rozumíte každému jednotlivému slovu, které vám někdo řekne, a přesto vůbec netušíte, co tím vlastně myslí.
Uvedu příklad. Představte si, že pozvete čínského kolegu na večeři a on vám odpoví 我再考虑一下 (wǒ zài kǎolǜ yíxià), což znamená „Ještě si to promyslím.“ Dobře, řeknete si. Asi se potřebuje podívat do kalendáře a dá mi vědět později. Jenže v určitých situacích to může být i zdvořilý způsob, jak říct ne. Místo přímého odmítnutí nechá dotyčný odpověď otevřenou, aby se vyhnul nepříjemné situaci.
Samozřejmě někdy si to opravdu potřebuje promyslet. A právě o to jde. Musíte znát daného člověka, rozumět vašemu vztahu, vnímat tón hlasu a celou situaci. Nestačí vědět, co daná věta znamená v češtině. Potřebujete pochopit, co znamená v tom konkrétním rozhovoru.
Dalším příkladem je situace, kterou pravděpodobně zažilo mnoho cizinců při návštěvě čínské rodiny. Sedíte u stolu, už jste toho snědli tolik, že by to stačilo pro menší armádu, a hostitel vám stále nabízí další jídlo. Řeknete 不用了，谢谢 (bú yòng le, xièxie), tedy „Ne, děkuji.“ Jenže místo toho, aby vaši odpověď přijal, vám na talíř naloží další porci a řekne 多吃一点 (duō chī yìdiǎn), „Ještě si trochu dejte.“
Pokud pocházíte z kultury, kde ne většinou znamená ne, může vám to připadat trochu zvláštní. V mnoha čínských rodinách je ale nabízení jídla způsobem, jak projevit péči a pohostinnost. Hostitel chce mít jistotu, že jste dobře najedení a cítíte se vítaní. Někdy může být vaše první odmítnutí dokonce chápáno spíše jako projev zdvořilosti než jako skutečné odmítnutí.
Samozřejmě se tak nechovají všichni Číňané. Čína je obrovská země a lidé jsou různí. Ale právě tyto drobné situace patří k tomu, když se učíme komunikovat v jiné kultuře. A ne vždy je dokážeme pochopit pouhým překladem slov.
Dokáže AI tyto kulturní rozdíly vysvětlit? Samozřejmě. Pravděpodobně vám nabídne velmi podrobné vysvětlení, příklady, historické souvislosti a na závěr ještě pěkné shrnutí. Jenže přečíst si o něčem a rozpoznat to ve chvíli, kdy skutečně sedíte u někoho v obýváku, jsou dvě různé věci.
To je jeden z důvodů, proč do svých hodin zařazuji také čínskou kulturu. Nechci, aby se moji studenti pouze učili slovíčka a gramatiku. Samozřejmě, tyto věci potřebují znát. Neexistuje žádná kouzelná zkratka, díky které by se člověk vyhnul učení znaků, výslovnosti nebo větných struktur. Chci ale také, aby rozuměli tomu, jak Číňané komunikují, proč některé věci říkají určitým způsobem a v čem se jejich způsob uvažování může lišit od našeho.
Například otázky na věk, rodinu, manželství nebo dokonce plat mohou v Číně zaznít v situacích, kdy by je mnoho Evropanů považovalo za poměrně osobní. Také způsob, jakým oslovujeme učitele, kolegy nebo starší lidi, nám může hodně napovědět o mezilidských vztazích a společenských očekáváních. A někdy může být naprosto gramaticky správná čínská věta nepřirozená nebo nevhodná jednoduše proto, že se do dané situace nehodí.
Spoustu těchto věcí jsem se naučila díky vlastním chybám. Některým lidem jsem nerozuměla, občas jsem řekla něco, co pravděpodobně znělo dost zvláštně, a někdy jsem se ocitla v situaci, kdy mi až zpětně došlo, co se vlastně stalo. To k životu v jiné zemi patří. Můžete se jazyk učit celé roky, ale jakmile ho začnete používat v každodenním životě, zjistíte, kolik toho ještě nevíte.
A právě tyto zkušenosti se snažím předávat svým studentům. Když se mě zeptají, proč se něco říká určitým způsobem, nechci jim dát jen gramatické vysvětlení. Chci, aby pochopili, kdy daný výraz použít, s kým a proč.
Znamená to tedy, že AI nic z toho nedokáže? Samozřejmě že ne. Myslím, že by bylo hloupé ji podceňovat. Už dnes dokáže vysvětlovat kulturní rozdíly a přizpůsobovat své odpovědi různým jazykovým úrovním. Může vytvářet individuální cvičení, simulovat konverzace a pomáhat studentům procvičovat mluvení, aniž by se museli stydět za své chyby. Pro někoho, kdo nemá možnost učit se s učitelem, je to skvělá příležitost.
A myslím si, že umělá inteligence skutečně nahradí některé části tradiční jazykové výuky. Pokud učitel pouze rozdává seznamy slovíček, vysvětluje gramatiku a zadává cvičení, pak ano, AI už dnes zvládne velkou část jeho práce. Někdy možná i lépe.
Jenže výuka, alespoň tak, jak ji chápu já, není jen předávání informací. Je to práce s člověkem.
Učím děti i dospělé a každý student je jiný. Někteří okamžitě pochopí gramatiku, ale mají problém zapamatovat si slovíčka. Jiní si dobře pamatují znaky, ale bojují s výslovností. Někteří studenti jsou sebevědomí a bez problémů mluví čínsky, i když mají polovinu vět špatně. Jiní odpověď znají, ale bojí se otevřít pusu, protože nechtějí udělat chybu.
A já jako učitelka musím se všemi těmito rozdíly pracovat. Někdy potřebuji vysvětlit jednu věc třemi různými způsoby. Jindy musím změnit plán hodiny, protože vidím, že něco nefunguje. A někdy student vůbec nepotřebuje další vysvětlování gramatiky. Potřebuje jen trochu povzbudit a získat větší jistotu.
Myslím si také, že vztah mezi učitelem a studentem je důležitý. Postupem času své studenty poznávám. Vím, co je zajímá, s čím mají problémy a co je motivuje. Dítě, které se učí čínsky a miluje zvířata, potřebuje úplně jinou hodinu než dospělý člověk připravující se na pracovní cestu do Šanghaje. A někdo, kdo chce cestovat po Číně, potřebuje něco jiného než student připravující se na zkoušku HSK.
Dokáže AI přizpůsobit výuku jednotlivým studentům? Ano. A pravděpodobně v tom bude stále lepší. Přesto si myslím, že má svou hodnotu mít učitele, který vás zná, sleduje vaše pokroky a může s vámi sdílet vlastní zkušenosti.
Je tu ale ještě jedna otázka, kterou stojí za to si položit. Pokud bude umělá inteligence překládat tak dobře, budou se lidé vůbec chtít učit cizí jazyky?
Myslím si, že někteří nebudou. A to je naprosto v pořádku. Pokud si potřebujete jen přeložit jídelní lístek, zeptat se na cestu nebo se jednoduše domluvit během dovolené, možná vám AI úplně postačí. Není důvod, aby každý trávil roky učením jazyka, který téměř nikdy nevyužije.
Ale představte si, že sedíte u večeře se skupinou čínských přátel. Vyprávějí si příběhy, vtipkují, skáčou si do řeči a smějí se. Vy máte telefon, který vám všechno překládá. Možná pochopíte hlavní smysl rozhovoru. Ale prožijete ho stejně jako někdo, kdo skutečně mluví čínsky?
A co vtipy, sarkasmus, slovní hříčky nebo výrazy, které po překladu vlastně nedávají smysl? Co ty drobné okamžiky, kdy něčemu okamžitě porozumíte a můžete reagovat, aniž byste nad tím museli přemýšlet?
Právě to je pro mě velká část důvodu, proč má smysl učit se cizí jazyky.
Čínština mi dala mnohem víc než jen schopnost komunikovat. Umožnila mi studovat na čínské univerzitě, pracovat v Číně, navázat přátelství, trénovat s úžasnými lidmi a poznat jinou kulturu zevnitř. Můj život by vypadal úplně jinak, kdybych vždy potřebovala někoho nebo něco, co by mi všechno překládalo.
A myslím si, že právě na to bychom neměli zapomínat. Jazyky nejsou jen nástrojem pro výměnu informací. Jsou také způsobem, jak se přiblížit druhým lidem a pochopit, jak vnímají svět.
Takže bojím se, že mi AI vezme práci? Ne. Myslím si ale, že mou práci změní. A možná je to dobře. Pokud AI pomůže studentům procvičovat slovíčka, opakovat gramatiku a stát se samostatnějšími, budu mít více prostoru věnovat se tomu, co jim dělá problémy, diskutovat s nimi o kultuře a učit je, jak čínštinu skutečně používat.
Nechci, aby na mně moji studenti byli závislí navždy. Právě naopak. Chci, aby se dostali do bodu, kdy budou schopni sami konverzovat, cestovat, navazovat přátelství a zvládat běžné situace bez mé pomoci. Pokud jim AI pomůže dosáhnout toho rychleji, budu jedině ráda.
Samozřejmě nemohu slíbit, že lidští učitelé budou vždy potřeba ve stejné podobě jako dnes. Technologie se vyvíjejí rychle a nikdo přesně neví, kam nás zavedou. Ale nemyslím si, že budoucnost jazykového vzdělávání bude jen otázkou volby mezi AI a lidským učitelem.
Podle mě je mnohem zajímavější otázka, co vlastně chceme učit a co se naši studenti skutečně chtějí naučit.
Protože umět přeložit jazyk a umět v něm skutečně komunikovat jsou dvě úplně odlišné věci.
A já si stále myslím, že naučit se rozumět druhému člověku, a ne jen překládat jeho slova, za tu námahu stojí.
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