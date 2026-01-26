Příprava na první chemoterapii
V pondělí mě čekalo zavedení portu, přes který do mě bude proudit chemoterapie. Ušetří se tak periferní žíly na rukou, které by léky mohly poničit. Na sál mě doprovodila sestřička a mladá studentka v zácviku. Hlavní paní doktorka mi všechno do detailu vysvětlila a během zákroku mi i povídala, co se děje. Po chvíli jsem si všimla, že v tom velkém světelném zrcadle na stropě si na ruku vidím. S nadšením jsem to oznámila, protože mě zajímalo, co se tam děje a byla jsem ráda, že to můžu sledovat. Samozřejmě s tím, že jsem po injekci vůbec nic necítila. Studentce to asi stačilo a začala omdlévat. Chudinku musela jedna ze sester doprovodit vedle na lůžko. Sledovala jsem, jak mi lékařka rozřízla pravou paži, vložila malý PICC port i s hadičkou, která jde až do horní duté žíly u srdce. Tam krev právě teče rychle, léky se hned naředí. Hadička měří celkem 38 cm! Po zákroku mě na vozíčku odvezli zpět na pokoj, byla to docela dálka. Za chvíli mě tam vyzvedl táta a hospitalizace mi po 18 dnech skončila. Musím přiznat, že jsem v nemocnici byla celkem ráda, protože tam bylo ticho a klid. Na spaní, na práci, na přemýšlení. Návrat domů mě znervózňoval, protože budu muset zase začít fungovat pro syna i pro všechny ostatní. Soukromí minimální.
Měla jsem týden na to, abych se připravila na chemoterapii. Samozřejmě jsem měla dopředu všechno načtené, našla jsem si spoustu jiných pacientů a sledovala jejich cestu léčbou. I tak jsem ale neměla nejmenší tušení, co mě vlastně čeká. Někdo to zvládal celkem dobře, spousta lidí ty dny prozvracela, prospala, měli problém zvednout se z postele. Jedna paní hned potom odjela na dovolenou k moři… Většině vypadaly vlasy. Někdo zhubnul, někdo přibral… Každá léčba je jiná. U některé se chodí každý týden, někdo v nemocnici zůstává, dostávají se různé druhy léků… a hlavně každé tělo a každá rakovina jsou úplně jiné.
Mě čeká docházet do nemocnice jednou za 21 dní, celkem 3-4 kola. Budu dostávat: 1) paclitaxel - má zastavit dělení nádorových buněk, tím by se rakovina měla přestat šířit dál. 2) carbonplatinu - má nádorovým buňkám poškodit DNA, aby se už nemohly opravit. Takže jeden lék buňky zabrzdí, druhý jim podrazí nohy.
Pokud si tím také procházíte nebo už to všechno máte za sebou… jaké to pro vás bylo?
Kateřina Krumpálová
Můj osobní Mortal Kombat
Vím, co to obnáší postavit se do ringu proti někomu většímu, kdo vám chce ublížit. Jenže tentokrát vedle nestojí rozhodčí, který by bděl nad férovostí a případně mě zachránil. Teď je to jen na mně. A bez pravidel.
Kateřina Krumpálová
Pooperační začátky
Ve filmech si strašně vymýšlí. Hrdina se probudí po operaci, vyrve si kanylu z ruky, vyskočí z okna pokoje a jde zabít toho, kdo ho tam dostal. Pro mě byl problém se jen postavit...
Kateřina Krumpálová
5 % naděje
Ani po operaci jsme ještě na sto procent nevěděli, co mi vlastně je. Na konečné výsledky jsem si musela počkat celý týden...
Kateřina Krumpálová
Kolik ze mě zůstane?
Na operační sál jsem jela s tím, že se plný rozsah zákroku dopředu nedal odhadnout. Možná, že půjde opravdu „jen“ o zánět a odstraní nádor, možná jeden vaječník. A možná že ne a vezmou mi všechno. Dozvím se to, až se probudím.
Kateřina Krumpálová
Z Thajska rovnou do nemocnice
Z rodné Plzně jsem po příletu z Thajska stihla jen tramvaj, ordinaci, dvě noci doma a už jsem byla v nemocnici.
|Další články autora
