Předoperační den
V úterý ráno jsem se dostavila na příjem. Zapsali si mě ve dvou různých ordinacích a s přáním, aby to dobře dopadlo, mě poslali na oddělení v budově naproti. Loni jsem ležela na druhém patře, těšila jsem se tam na setřičky, už jsem to tam znala. Z nějakého důvodu mě ale ubytovali v prvním patře. Všechno to ale vypadá stejně. Na ruku zelený náramek, pokoj č.12. Žluté stěny, oranžové povlečení, vůně desinfekce. Vrátilo mě do to loňského listopadu, kdy mě sem přijali a já vůbec netušila, co čekat. Ošklivý zánět vaječníku. Budou mi ho asi muset vyndat, ale pak to bude dobrý. Za měsíc či dva jsem opět na pláži v Thajsku.
Tentokrát už jednu jizvu na břiše mám. A jsem bez vlasů, jen s šátkem. Také jsem přesně věděla, co budu potřebovat, takže jsem si všechno sbalila a přinesla s sebou. Ne jako minule. To jsem totiž nečekala, že z tří až čtyř dní v nemocnici se vyklube celkem osmnáct.
Den před operací probíhají vyšetření - EKG, interna, krev, moč. Minule jsem měla večer ještě ultrazvuk, tentokrát už ne. Asi stačily ty pet skeny, „díky“ kterým jsem se tam dostala. Na oběd jsem měla už jen čistý bujón a potom klystýr s pomerančovou příchutí. V kelímku se prášek pěkně rozpustil a zahřál. Večer pak druhou dávku.
To čekání bylo nejhorší. Musela jsem si to celé nějak zpracovat. Tahle operace byla tím, k čemu jsme směřovali. Chemoterapii nasadili proto, aby se dalo operovat, protože předtím byla rakovina moc rozlezlá, a prostě to nešlo. Teď je to tady. Nic nečekaného. Tohle je to, co bych měla chtít. Jenže potom už nic nebude jako dřív. Vyndají mi zbývající vaječník, vejcovody, dál dělohu, část pobřišnice (taková měkká tuková deka, která překrývá střeva), slepé střevo, možná část tlustého střeva… za vaječníky mi bude smutno. A bude mi smutno i za menstruací, za vším co s tím přichází. Už mám svůj věk, ale ta možnost, že bych mohla mít ještě jedno miminko, bylo něco posvátného. Kdyby život dopadl jinak, měla bych dvě, ne jedno. Připočtěte k tomu, že se prostě neví, co bude. Návaly horka, výkyvy nálad… jak moc velké, jak často… bude možná hormonální léčba? Bude nutná? Všichni kolem pokračují ve svých životech, zatímco ten můj je pozastavený na dobu neurčitou. Spousta věcí mi utíká, někteří lidé se posouvají směrem ode mě pryč, kde budu bydlet? Budu se moct vrátit do zahraničí, zvládnu tam udržovací léčbu? Kde to bude pro mě a syna nakonec lepší? No, úterý bylo opravdu dlouhé.
Ve středu mě vzbudili po sedmé ráno. Musela jsem se opět osprchovat. Každý den tady mluví o sprchování, jako kdybychom fáraly v dolech. Všechno se připravilo, já vysvlečená, jen pod dekou, čekala, až si pro mě přijede sanitář. Tentokrát jsme to neměli daleko, jen přes chodbu na druhou stranu budovy. Přijela jsem k takovému okýnku jako ve školní jídelně. Nebo v márnici. Vykládali tam paní po zákroku, tak mě zařadili na posteli do fronty. Potom už sjela rampa až k posteli, na tu jsem si přelezla, přikryli mě jen prostěradlem a převezli mě na sál. Tentokrát si pamatuji každý detail, dokud mě neuspali. Pamatuji si, jak jsem chtěla odtamtud utéct. Jak jsem nemohla přestat brečet a jak jsem držela anestezioložku za ruku, ať chtěla nebo ne, dokud jsem neusnula.
Jsem po operaci!
Jednalo se o druhou operaci v pěti měsících. Byla plánovaná, ale chvíli asi bude trvat, než se vyrovnám s tím, co to všechno pro mé tělo znamená. ALE, jsme zase o velký krok blíž k uzdravení!
Léčba rakoviny je nevypočitatelná
Jedna z dalších věcí, které přichází s touhle diagnózou je nemožnost plánovat si dopředu. Během chemo tak nějak víte, ale na dlouhodobější plány raději zapomeňte.
Bolí chemo?
Moji chemo „kolegové“ vědí, ale občas se mě někdo zeptá, jak je to s chemoterapiemi, jestli to bolí.
Můžeme si za rakovinu sami?
Všichni od narození hrajeme Černého Petra se životem a měnící se životní prostředí a životní styl zvyšuje šance, že si ho jednou vytáhneme.
Cvičení během chemo
Každý den se stává, že mi tělo vypíná. Odmítá spolupracovat a potřebuje prostě klid. Ani delší spánek nepomáhá. Je to něco, na co si zvykám hodně pomalu.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny
Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí...
Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna
Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku...
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet, ve kterém lidé rozhodují o využití části...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
