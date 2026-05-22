Pereme se s nemocemi
Dostávám od vás moc hezké zprávy a emaily. Všechno čtu a moc za vše děkuji. Vždycky mi to zvedne náladu a napadne mě, že to třeba nakonec všechno nebude tak strašné a dopadne to dobře.
Ze střevní chřipky jsme plynule přešli do silného nachlazení. Když jsem ani po týdnu kašlat nepřestala, raději jsem zašla za svou lékařkou. Docházím k ní už roky a mám ji moc ráda. Když jsem si k ní tentokrát sedla, smutně se mě zeptala:
„Tak jak, jak to zvládáte? Když mi sem přišla zpráva z nemocnice, nemohla jsem tomu uvěřit. Potom přišel váš tatínek pro OČR, tak jsem se na vás ptala…“
Paní lékařka se mnou prošla několika důležitými milníky. Dělala mi vyšetření před odjezdem za studiem do Číny. Během návštěv doma jsem chodila na preventivní prohlídky a povídala o Číně. Docházela jsem za ní i během narození syna.
„Pamatuji si, když jste odjížděla na studium a všechno to vaše cestování. U svých pacientů tak vidím, kam všude je život zavane. Moc mě mrzí, že vás tohle všechno potkalo. Ale držím palce, aby už to bylo jen lepší!“
S českým zdravotnictvím máme i špatné zkušenosti. Když mi praskla plodová voda během covidu, noční příjem a situace po porodu nebylo zrovna něco, na co ráda vzpomínám. Mnoho členů rodiny má své stížnosti. Za sebe ale můžu říct, že mám většinou štěstí na dobré a hodné doktory. Ať už to je právě má praktická lékařka, kožní, náš rodinný zubař, gynekoložka nebo všichni z gynekologicko-porodnického oddělení a onkologie ve FN Lochotín. Jediným problémem bylo, že se sestřičkám během mé hospitalizace nedařilo mi napíchnout picc port, protože se s tím moc často nesetkávají. Ještě se mi vybavuje seznamovací návštěva s novým praktickým doktorem mého syna po přestěhování z Prahy do Plzně. Zastává docela jiný přístup než naše předešlá lékařka a musela jsem si na to zvyknout. Vydržím hodně, ale v té době se mu jeho otázkami podařilo mě rozplakat. Neodradilo mě to, ale je pravda, že se na každou návštěvu od té doby musím psychicky trochu víc připravit. A nepomohlo ani to, že byl na druhé návštěvě o poznání jemnější a pochválil mi náušnice. :-) Ale zdá se být dobrým a obětavým doktorem a jsem ráda, že nás vzal. Takže za mě zatím dobrý.
Moje lékařka provedla všechny testy a ukázalo se, že je to jen rýmička. Jenže chemo rýmička dá zabrat. Dostala jsem správné léky, takže jsem se po čtyřech prokašlaných nocích konečně vyspala. Zajímavě mě to vždy drželo přibližně asi tři hodiny po tom, co jsem si lehla. Usnula jsem, a každý den kolem 4. hodiny ráno jsem se zase budila kašlem, který trval až do té doby, než se syn po šesté probudil.
Kvůli suchému kašli mi lékařka napsala Stoptussin. Zmiňuji to teď proto, že mi v dané lékárně opět doporučovali jejich výrobek s tím, že je tam úplně stejná účinná látka. Za výhodnější cenu. Při porovnávání obalů jsem si ale všimla jiných čísel. Množství účinné látky se trochu lišilo. Myslím, že když jde o mg/ml, tak i „trochu“ je celkem dost. Navíc v původním produktu jsou ještě další podpůrné látky, které v tom druhém nejsou. U některých výrobků nějaké odlišnosti určitě nevadí, ale dávejte si na to pozor a ptejte se. Lidé ve frontě za vámi si prostě počkají o minutku déle.
Mám za sebou 5. kolo chemoterapie, snad už i tu rýmu. Čeká mě jeden „dobrý“ týden a 1. června, na Den dětí, 6. kolo. O játra se starám výživovými doplňky a výsledky jsou od té doby dobré, ale co se týče kostní dřeně, těžko říct. Pokud se bude držet, čekají mě pak ještě asi 2 kola. Pokud ne, tak to prý zabalíme dříve. Pan doktor ani nezmiňoval snížení dávky, tak uvidíme. Koncem června mě hlavně čeká první CT od operace. Já už si to tam byla obhlédnout s předstihem… :-) Spletla jsem si totiž datumy a do čekárny jsem se vydala už koncem dubna. Přišlo mi zvláštní, že mě tam ženou po chemo a vyždímanou. V čekárně mi nebylo dobře a modlila jsem se, aby už mě sestřička zavolala. Když ke mně přišla, pronesla:
„Paní Krumpálová, vy jste se nám ztratila v čase.“
Byla jsem moc unavená na to říct něco podobně vtipného. Ukázala mi datum na žádance a bylo mi to jasné. Takže v červnu!
Kateřina Krumpálová
