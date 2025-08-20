Pattaya - jak se tady přepravujeme?
Pattaya rozhodně není Plzeň. Doma jsem zvyklá delší vzdálenosti překonávat hromadnou dopravou. MHD má jasný jízdní řád, zastávky jasně vymezené, vše přehledné a dohledatelné. Kratší vzdálenosti pak zvládáme pěšky, protože město to není moc velké, všude jsou chodníky, přechody, semafory… a po většinu roku se dá venku v pohodě vydržet i celý den.
Začnu tím posledním, a to je počasí. Syn si v Plzni zvykl každé ráno roztáhnout žaluzie a podívat se z okna, aby zjistil, jaké je počasí. I tady každé ráno rozhrnuje závěs, jenže počasí se nemění. Nebe je buď blankytně modré a nebo šedé, to když je trochu mraků. Teploty se stabilně pohybují kolem 30°C, v noci se ochladí na přibližně 25-27°C. Za celé tři týdny, co jsme tady, jsme se jednou probudili do 23°C, a to už jsme oblékali mikiny, protože na motorce byla prostě zima. Každé ráno si říkám, že musíme vydržet, že bude líp = ochladí se. Pak si ale vzpomenu, že tady ne. Tady prostě je horko furt. Jediné, co se mění, je jestli prší nebo neprší. Pattaya je betonovým městem, které se táhne kolem pobřeží, takže nějakého většího stínu se také nedočkáte. Není to prostě na delší procházky venku, to horko je ukrutné.
I když se večer bez sluníčka udělá příjemně, stejně se kromě kolem moře nikde moc neprojdete, protože chybí chodníky. Jednou jsme si vyšli ven, syn na odrážedle. Málem nás přejelo auto a potom ještě motorka, která se vyřítila zpoza menšího náklaďáku. Syn už byl na druhé straně, mě srazila na zem, ale naštěstí zvládl přibrzdit, tak to nebyla taková šlupka. Každý den tady na silnicích vidím alespoň jednu dopravní nehodu. Provoz je bláznivý sám o sobě. K tomu si přičtěte, že bary jsou na každém rohu, je tady zlegalizovaná marihuana a získat tady jakoukoliv drogu není žádný problém. Zákony se opět upravily, marihuana jen pro zdravotní účely, ale obchody nezavřely, prostě to obcházejí. Zrovna včera se psalo, že v centru zabavili několika kilový balík pervitinu. Sama chodím běhat po silnici v noci i přes den, ale s malým to neriskuji.
Takže jaké jsou možnosti?
Z „MHD“ je nejpopulárnější tzv. „bahtový bus“. Malý náklaďák, který má vzadu udělané sezení na dvou proti sobě sedících lavičkách. Když přičteme i stojící lidi, dá se tam nacpat tak deset pasažérů. Nemají vymezené zastávky. Prostě si mávnete, zabrzdí a vy naskočíte. Když chcete vystoupit, zazvoníte si a jdete. Teď se jezdí jakákoliv vzdálenost za paušálních 20 bahtů (13.7 Kč). Tyhle „busy“ jezdí rovné trasy, prostě z jedné strany na druhou. Moc jsem se v tom nevyznala a nikdy nevěděla, kde skončím. Obrátila jsem se tedy na internet, kde jsem se dozvěděla: „Nedávejte vůbec na to, jakou trasu tam mají napsanou, je docela dobře možné, že pojedou někam úplně jinam.“ Základní, lineární trasy jsou většinou neměnné a zbytek už potom odhadnu a vystoupím raději dříve než později.
Taxíky jsou nejlepší volbou a nabídka je hodně široká. Sama si většinou zavolám motorku/skútru. Bývá i o polovinu levnější než automobil, nezasekne se v dopravní zácpě a často dorazí na místo rychleji i proto, že může projet i úzkými uličkami mimo hlavní cesty, což tady značně zkracuje cestu. Některé silnice jsou totiž jen jednosměrné a kolikrát musíte jet celkem daleko, abyste našli místo, kde se dá přejet na druhou stranu do druhého směru. Na aplikacích jako je Bolt nebo Grab najdete různé typy aut. V některých městech je v nabídce i tuk tuk.
Abyste si udělali trochu obrázek o cenách, dám příklad. Školka je od nás vzdálená 9 km, odhadovaný čas dojezdu je 17 minut a ceny přes aplikaci?
- motorka - 74 bahtů ( 46.60 Kč)
- soukromé auto nebo taxi - 148 bahtů (93 Kč)
- soukromé auto - 153 bahtů = 96.40 Kč (základ 28 Kč, 6.3Kč/1km, v zácpě se platí 1.30 Kč/minutu)
- větší auto - 217 bahtů (136.70 Kč)
- malinké auto pro 4 lidi - 95 bahtů (60 Kč)
- velké SUV - 217 bahtů (136.70 Kč)
- dodávka pro max 10 lidí - 517 bahtů = 325.70 Kč (základ 157.50 Kč, 15.75 Kč/km
- auto jen pro dámy (velikost S,M) - 153 bahtů (96.40 Kč)
Na taxíka můžete samozřejmě mávnou i na ulici a ve městech jsou vyčleněná stanoviště pro motorky. Tady nosí oranžové vesty s čísly. Když jsou od vás dál, stačí na ně jen nahlas zatleskat a hned k vám přijedou. S nimi si ale musíte domluvit cenu smlouváním a ještě nikdy se mi nestalo, že by navrhnuli normální cenu. Smlouvat neumím, a tak se jim raději vyhýbám.
Spousta cizinců, kteří tady bydlí dlouhodobě si buď pořídí auto a nebo skútr či motorku. Škodovku tady neuvidíte, mezi nejpopulárnější auta tady patří Toyota, Ford, Honda, MG, nebo třeba čínské BYD. Často uvidíte například Toyotu Fortuner (kolem 1 milionu Kč), Ford Everest (936 000 - 1 531 000 Kč), Ford Ranger (490 000 - 1 025 000 Kč), Toyota Yaris ATIV (368 000 - 469 000 Kč), Honda City (401 000 - 502 000 Kč) apod. Co se týče dvojkoláků, oblíbené jsou malé Hondy Scoopy - tu mám i já (cca 33 000 Kč) a všechny další typy této značky. Motorky kolem 300-400 cc začínají na asi 110 000 Kč. Letos přesune výrobu tří typů svých motorek do Thajska Harley Davidson. Sníží to ceny, tím i trochu prestiž této značky, uvidíme.
Jedna z věcí, která mě baví na Thajsku je místní automobilová scéna. Pokud se tady turisté pohybují pouze po plážích, obchodních domech nebo v barech, tak si toho většinou nevšimnou. Každý den tady ale vidím nádherná auta - ať už velice luxusní typy Ferrari nebo Lamborghiny, japonská závodní auta, krásné mustangy, či stará klasická auta. Jen v Pattaye jsou dvě hlavní garáže, kde se věnují výhradně exotickým autům - nejznámější je Storm Garrage. Díky známým jsem se dostala na uzavřená setkání majitelů takových vozů. Autům příliš nerozumím, ale i tak to pro mě byl velký zážitek. Ze všech těch aut si pamatuji krásné modré, Nissan Z Nismo, Toyota Supra, padesát let starý závodní Datsun s V8 předělaný na auto pro každodenní ježdění… Majitelé byli buď Thajci nebo Čínané, pár Rusů, jeden Američan. Jiné cizince jsem tam zatím nepotkala. Je to zase trochu jiné Thajsko.
(foto: archiv autorky)
Kateřina Krumpálová
