Opět na chemoterapii
Hojení po druhé operaci je trochu náročnější. Přeci jen mi vybrali pár orgánů. Uvnitř se všechno předkládává a tělo si na novou situaci zvyká. Mozek se vyrovnává s náhlou ztrátou estrogenu a progesteronu. A není to procházka rozkvetlou zahradou. K tomu jsem měla po třetím týdnu další chemo, začali jsme pátý cyklus.
Z nějakého důvodu jsem se trochu bála, že to bude horší než ty předešlé. A měla jsem pravdu. Intuice ještě funguje. První dny po chemo jsem začala víc krvácet a dostávala křeče. Táta mě odvezl na gynekologickou ambulanci, kde mě zkontrolovali. Mám tam stále krevní sraženinu po operaci, tak to bude tím. Za dalších pár dní se vrátil syn ze školky s nějakým virem - zvracení, průjem. Chytili jsme to všichni doma ve vlnách. V neděli jsem měla problém ujít pár kroků, jak jsem byla vyčerpaná. A stále ještě jsem, žaludek dál zlobí.
Důležitější je, že mě čekají další 2-3 chemoterapie a měla bych mít konec. Poté snad přijde na řadu udržovací bio léčba, tak uvidíme…
Mám štěstí
Po operaci jsem se ocitla v chirurgické menopauze ze dne na den. Říká se mi, že mám štěstí – a já to vím. Jenže vedle vděčnosti přišel i smutek, na který jsem si dlouho nedovolila sáhnout.
Kvůli dietní chybě zpět v nemocnici
Všechno šlo dobře až do osudného večera, kdy jsem dostala velký hlad a po ruce byla jen ta zatracená jablka...
Jsem po operaci!
Jednalo se o druhou operaci v pěti měsících. Byla plánovaná, ale chvíli asi bude trvat, než se vyrovnám s tím, co to všechno pro mé tělo znamená. ALE, jsme zase o velký krok blíž k uzdravení!
Předoperační den
Den před operací je o vyšetřeních a hlavně o čekání. To je na tom všem to nejhorší. Víte, že musíte, papíry podepsané, utéct nemůžete, a nevíte, co bude dál.
Léčba rakoviny je nevypočitatelná
Jedna z dalších věcí, které přichází s touhle diagnózou je nemožnost plánovat si dopředu. Během chemo tak nějak víte, ale na dlouhodobější plány raději zapomeňte.
