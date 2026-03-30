Léčba rakoviny je nevypočitatelná
Můj onkolog prozkoumal PET skeny a pověděl mi, že to je sice lepší, ale na zákrok to nevypadá. Domluvili jsme si další termín chemoterapie a k tomu indikační seminář, že mě tam po vyšetření chtěli vidět.
„To mi tam jen řeknou, že na zákrok to nevypadá a půjdu zase domů?“
„Hmmm…“
Proto jsem schůzku se všemi lékaři nijak moc neřešila. Musela jsem ji i o týden odsunout, protože nám zemřela babička. Mimo jiné měla také rakovinu. Na seminář jsem se dostala v pátek. Přivítalo mě asi šest doktorů, jinak tam byly ještě sestřičky, takže místnost byla plná.
Dobrý den, proč jste schůzku zrušila, kdy jste měla poslední chemo, musíme naplánovat zákrok co nejrychleji…
Zákrok?
„Provedeme nejdříve laparoskopii, abychom se podívali dovnitř. Pokud to půjde, vezmeme všechno, co vzít máme.“
„Co to bude všechno?“
„Druhý vaječník, vejcovody, dělohu, omentum, musíme se podívat, jak vypadá střevo, metastázi, kterou tam ještě máte, ale ložiště není na dobře přístupném místě. A očistíme, co uvidíme.“
„Aha.“
„Dostavíte se do nemocnice v úterý ráno, zákrok naplánujeme na středu.“
10 minut.
Původní plán z loňského listopadu zněl: čtyři chemo, operace, chemo a konec. Takže se daří postupovat, jak bylo naplánováno. Když mi ale onkolog řekl, že to na zákrok nevypadá, nebyla jsem na tuhle variantu vůbec připravená. Chvíli trvalo, než to zpracuji. Teď už jsem konečně zhojená, můžu fungovat víceméně normálně, můžu běhat i skákat. Chtěla jsem si koupit plavky. A znovu celé kolečko hojení. Jenže tentokrát to bude jiné. Minule jsme odebírali jen to špatné, operaci jsem chtěla. Tentokrát kromě rakoviny půjdou ven i orgány, které bych si ráda ještě nějakou dobu ponechala. Ve 38 letech mě čeká chirurgická menopauza.
