Kolik ze mě zůstane?
Volný termín na operačním sále byl za pět dní. Posledních pět dní, kdy jsem ještě celá. Čas jsem trávila prací, sledováním seriálů, četbou, chodily mi návštěvy, takže čas utíkal rychle. Sestřičky byly všechny moc hodné, cítila jsem se tam dobře. Bylo mi řečeno, že domů bych mohla 3-5 dní po operaci. Záleží, jak se budu dobře hojit. Před operací mě čekaly opět krevní testy, EKG a další gynekologické vyšetření. Sestra mě odvedla do větší místnosti, kde u stolu sedělo několik doktorů a studentů. Musela jsem všem opět odvyprávět, co se všechno stalo a jakou léčbou jsem si prošla. Už jsem to měla zmáknuté. Přeci jen jsem to povídala už několikrát. Odložit jsem si mohla za závěsem, odtamtud jsem ale musela před všemi přejít bez kalhot i spodního prádla až na druhou stranu k lehátku. No, nic co ještě neviděli… Pan doktor mi prohmatal břicho, nasadil zrcátka a začal zkoumat uvnitř. Neskutečný tlak a velká bolest. To bylo špatné znamení. Přikláněli se k tomu, že tam mám rozjetý ošklivý zánět, který se nedoléčil, a k tomu ta cysta. „To se může stát. Pokud vám nasadili špatná či slabá antibiotika, tak se zánět zlepšil, ale nevyléčil. Poté se vám to opět zhoršilo. Může jít o dutinu s hnisem, která vypadá jako cysta. Tím se mohl zvětšit i pravý vaječník.“ S tím jsem se vrátila na pokoj a informovala rodinu. Není to maličkost, je možné, že přijdu o jeden vaječník, ale je to jedna operace, doléčení a budu v pořádku. To dáme.
Hlavním předoperačním vyšetřením byl ale tunel. Od večera nejíst a ráno na lačno čekat, až zavolají, že pro nás mají volno. Čekala mě dvě vyšetření v jednom: 1) PET scan (dostala jsem do sebe radioaktivní látku, která ukáže metabolickou aktivitu uvnitř, tedy co „žije“, roste nebo je zánětlivé), 2) MR/CT (vpichuje se kontrastní látka, která ukáže přesnou anatomii a strukturu toho všeho). To bylo v úterý ráno. Večer mě sestra odvedla do malé zatemněné místnosti, ve které stáli tři doktoři a na obrazovce se probírali výsledky z rána. Čekal mě ultrazvuk zevnitř. Všichni tři byli velice vážní. Pečlivě plánovali strategii na zítřejší akci. Pan doktor, který mě měl operovat, byl velice věcný: „Na zánět to od začátku nevypadalo. Scany to víceméně potvrdily. Zánět už máte vyléčený. Podle toho jak a kde vám to všechno svítí, je to solidně cystický tumor, který roste z pravého vaječníku.“ Dobře, ale nádory jsou i nezhoubné. „To ano, ale podle toho co vidíme, jak se to chová, je to na 95 % rakovina. Těch 5 % tam nechávám, protože jste přijela z Thajska, měla jste to tam divoké. Pokud vám to tam pořádně neléčili, je možné, že se jedná o cystu, na které se vytvořil hnis. Je i možné, že antibiotika byla správná, ale nedostala se přes ten hnis a zánět se rozšířil.“ Plán nebyl složitý. Jako první provedou laparoskopii, kdy si to uvnitř celé pořádně prohlédnou a během toho odeberou vzorky mého nádoru. Mají 20-30 min na to, aby udělali prvotní testy. Pokud se jasně prokáže, že nádor je nezhoubný, odeberou jen ten a bude hotovo. Zánět se poté dočistí dalšími antibiotiky. Pokud si za tu krátkou dobu nebudou jistí nebo se budou přiklánět k zhoubné variantě, odeberou nádor, s velkou pravděpodobností i pravý vaječník. Pokud se jim to tam nebude líbit, je možné, že provedou hysterektomii - odeberou jeden nebo oba vaječníky, vejcovody, dělohu. To znamená, že bych se probudila v uměle spuštěné menopauze. Krátce po svých 38. narozeninách.
Tehdy to bylo poprvé za celou tu dobu, kdy jsem cítila strach. Pět není jedna, ale přeci jen je to hodně nízké číslo. Stále ale můžu mít štěstí a patřit mezi ty pětiprocentní výjimky. Od pondělního večera jsem nic nejedla. Úterý nalačno a operace ve středu. Řekla jsem si sestřičce o léky na spaní.
Druhý den ráno si pro mě přijel sanitář a na lůžku mě nemocničními tunely převezl až na operační sál. Tam si mě přehodili na jejich lůžko. Viděla jsem bílý sál, velké světelné zrcadlo nahoře, do očí se mi hnaly slzy a pak jsem už usnula. Probudila jsem se až na pooperačním oddělení, už na své posteli. Bylo tam hodně šero. Kromě mě ještě dalších pět lůžek. Slyšela jsem oddychovat paní vedle mě, přes závěs jsem ji ale neviděla. U každé postele stály velké monitory, které hlídaly naše tělesné funkce. První, co jsem kontrolovala, bylo, kolik času od operace uběhlo. Přes tři hodiny. To byl asi větší zákrok. Odkryla jsem deku a podívala se na břicho. Čtvercová náplast vlevo na podbřišku, to musela být ta laparoskopie. Další velká náplast se mi táhla od pupíku až dolů. Ty jo, že oni mi vybrali úplně všechno… Pocitově se mi propadl podbřišek dolů, protože tam bylo prázdno. Prostě díra. Zeptala jsem se první sestry, která ke mně přišla. Říct mi nic nemohla, přijde doktor. A telefon mi potom donesou z oddělení. Nemohla jsem se hýbat, bolesti jsem ale neměla, dostávala jsem do žíly léky. Když už mi donesli telefon, ohlásila jsem se našim a začala zkoumat, co mě v menopauze čeká. V noci se tam objevil nějaký jiný doktor, poprosila jsem ho, zda by mi neřekl, co všechno vzali, stále jsem nic nevěděla. „Nádor, vaječník, dělohu,“ a odešel. Tak nevím. Vzali mi jeden nebo dva vaječníky? To je docela zásadní informace… budu muset počkat do druhého dne.
Kateřina Krumpálová
Z Thajska rovnou do nemocnice
Z rodné Plzně jsem po příletu z Thajska stihla jen tramvaj, ordinaci, dvě noci doma a už jsem byla v nemocnici.
Kateřina Krumpálová
Člověk plánuje a Bůh se směje
Zrovna když se mi podařilo vyřídit dlouhodobé vízum pro pobyt v Thajsku, jsem si musela koupit zpáteční letenku.
Kateřina Krumpálová
Jak se nám líbí v thajské školce
Ve městě Pattaya bydlí podle oficiálních zdrojů až 60 000 cizinců ze zemí jako je Rusko, Austrálie, Čína, Velká Británie atd. Dává tedy smysl, že je zde spousta mezinárodních vzdělávacích institucí, a nové stále přibývají.
Kateřina Krumpálová
Pattaya - jak se tady přepravujeme?
Když jsme vyřešili bydlení, dalším bodem bylo zajistit si přepravu. Málokdo tady chodí v tom horku pěšky, MHD moc nefunguje, co teď?
Kateřina Krumpálová
Bydlíme v Thajsku!
Začátkem března jsme se přestěhovali do města Pattaya, které leží na východě Thajska podél Thajského zálivu, asi sto kilometrů jižně od hlavního města Bangkoku.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
V Libereckém kraji klesly teploty i k minus 24 stupňům, silničáři radí opatrnost
V Libereckém kraji klesly ráno teploty hluboko pod bod mrazu, na Jizerce v Jizerských horách i...
Na silnicích Vysočiny je rozbředlý či uježděný sníh, mohou být sněhové jazyky
Na silnicích Vysočiny, které se solí, byl dnes ráno rozbředlý sníh. Na zbývajících je uježděná...
Na vedlejších cestách Olomouckého kraje leží zbytky sněhu
Se zvýšenou opatrností musejí i nadále počítat řidiči na vedlejších silnicích Olomouckého kraje,...
Jihlava se chystá na velké kácení, odstraní stovky suchých a nebezpečných stromů
Město Jihlava se v letošním roce během období vegetačního klidu chystá na rozsáhlé kácení stromů a...
Pronájem bytu 2+kk, 32 m2, Hodonín
třída Bří Čapků, Hodonín
11 900 Kč/měsíc
- Počet článků 210
- Celková karma 18,43
- Průměrná čtenost 1491x