Když sebeobrana není o boji
V předešlém článku jsem se zmínila, že mě kamarádka psycholožka oslovila s tím, zda bych pro její pacienty nepřipravila kurz sebeobrany. Jedná se většinou o oběti domácího násilí nebo znásilnění. Článek najdete zde: Odkaz
Než jsem návrh na kurz sebeobrany odpískala, zeptala jsem se, s čím se teď její pacienti potýkají a čeho by rádi dosáhli. Očekávala jsem, že uslyším něco jako neutralizace protivníka, základní techniky, techniky boje proti noži a podobně. Ne. Mnozí žijí v permanentním napětí, mívají záchvaty paniky a úzkosti, celé tělo mají tak ztuhlé, že se neuvolní ani během spánku a ráno se probouzejí naprosto vyčerpaní. Vytvořili si takový „psychický krunýř“, který je chrání, ale zároveň také velmi omezuje. Terapie pomáhají, ale rádi by zkusili i něco jiného, co by jim pomohlo tyto obtíže překonat.
„Je možné, že se někdo složí už na první hodině. Někteří nezvládnou fyzický kontakt, jiní mívají problém i jenom vyjít z domu,“ upozornila mě kamarádka.
Aha. Tak to je úplně jiná situace. Narušit takovým lidem osobní prostor nebo je dokonce chytit za zápěstí… I kdyby to mělo být v prostředí naší učebny, v bezpečném prostředí za dozoru jejich psycholožky, i to by pro mnohé mohlo být velice stresující. Na chvilku jsem zavřela oči, abych všechny informace vstřebala.
„V tom případě by Taijiquan a zdravotní Qigong mohly být pro tvé pacienty ideální,“ odpověděla jsem. Naprosto přesvědčená o svých slovech.
Vrhla jsem se na výzkum. Odborné články, diskuze, komentáře, knihy, ptala jsem se lidí kolem sebe, dělala si poznámky. Za ty roky praxe jsem učila spoustu různých lidí. Vedla jsem dětské kurzy, lekce pro dospělé, pro seniory i sportovce. Měla jsem hodiny s lidmi s různými fyzickými omezeními a potřebami. Potkala jsem i několik lidí, kteří se prali se svými vnitřními démony a špatnými zkušenostmi.
Jednou mi na kurz přišla sympatická paní. Nic mi neřekla. Během první lekce ji najednou zachvátila panika. Ztratila se. Netušila, kde je, co se děje. Rozklepala se. V klidu jsem jí pomohla zorientovat se a vrátit se zpátky do přítomnosti. Poté se opět přidala ke zbytku cvičenců. Na konci hodiny mi ve zkratce povyprávěla svůj příběh. Pochopila jsem tak, z čeho pramení její reakce, byla jsem připravená na to, co nás může během lekcí potkat, vytvořily jsme si spolu strategie a postupně se nám dařilo ty bloky překonávat.
Představte si ale, že se vám z ničeho nic někdo, koho neznáte, na hodině sesype.
Když jsem učila v Číně tělocvik na soukromé škole, měla jsem pár nevyzpytatelných žáků. V Číně je duševní zdraví stále hodně tabu a já neměla žádný odborný výcvik. Učila jsem se tak za běhu. Z ničeho nic začal student bít spolužáky, běhat kolem dokola, rozhazovat školní pomůcky, jeden dokonce bušil hlavou do zdi. Chtěla jsem napsat „z ničeho nic“. Tak by se to jevilo někomu, kdo nevěděl. Byla jsem z toho všeho vyděšená, měla jsem za ty děti zodpovědnost a byla jsem na to sama. Takže jsem po večerech studovala. Naučila jsem se lépe všímat situací, které těmto reakcím předcházely, a hlavně jsem ty žáky lépe poznala, věnovala jsem se jim. A vyžádala jsem si asistentku. Sice šlo vždy o nějakou studentku VŠ, která nevěděla vůbec nic, ale vždy bylo lepší mít ještě někoho k ruce.
U víceméně zdravých lidí záleží především na osobních preferencích a na tom, co od pohybu očekávají. Ať už se věnují Taijiquan, józe, pilates, meditacím, běhu… A samozřejmě záleží také na instruktorovi. Učení mě naplňuje. Ne proto, že bych si myslela, že všechno vím nejlépe, nebo že mi dělá dobře ukazovat ostatním, co všechno umím. Když vidím, jak jim cvičení dělá dobře, jak se někomu po pár měsících zlepší držení těla, získá lepší rovnováhu a sebejistotu, lépe spí… dělá mi to neskutečnou radost.
Když ale máte studenta s nějakými obtížemi, ať už fyzickými, či psychickými, je to ještě viditelnější. Když vidím, jak cvičení a naše hodiny pomalu přispívají ke kvalitnějšímu prožívání každého dne, cítím, že opravdu pomáhám. Že to, co dělám, má smysl. Vnímám to jako poslání.
Když jsem na tento kurz kývla, kamarádka psycholožka byla nadšená. Neřekla jsem jí to, ale cítila jsem, že tohle je i pro mě.
Prošla jsem si rakovinou, která mi toho hodně vzala. Stále se z toho všeho vzpamatovávám. Psychicky, fyzicky i finančně. Často mě přepadnou myšlenky, že jsem pro své lidi hlavně břemenem, někdy si přijdu až nesvéprávná. Stále ještě nemůžu pracovat na plný úvazek. Mám jeden dobrý den, druhý den jsem naprosto vyčerpaná. Ze začátku mi tělo zničehonic vypnulo a já si musela prostě lehnout do postele. Imunitu mám velice oslabenou. Chvíli je mi strašné horko, pak se klepu zimou. Stačí, aby někdo vedle mě kýchl, a už jsem nemocná. Jenže to není za týden dobré. Jsem střídavě nemocná už třetí týden. Takže můj plán, jak konečně začnu zase cvičit každý den, zvedat železo, běhat atd., tak úplně nefunguje.
Když jsme s kamarádkou dotelefonovaly, napadlo mě, že tento kurz je tím postrčením, které jsem potřebovala. Něco, co je moje, k čemu budu upírat svou pozornost. A také mi to pomůže se zase posunout trochu dál na cestě sama k sobě. Motivace se zvednout z postele. Nové zkušenosti a informace.
V té chvíli mě ještě nenapadlo, jak moc to pro mě bude opravdu znamenat. Že to pro mě bude i nemilosrdným zrcadlem. Že to ve mně vynese na povrch věci, které jsem buď nevnímala, nebo se před nimi skrývala.
O tom ale později. Příště vám dám vědět, jak dopadla naše první hodina.
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