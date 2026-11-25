Jsem v remisi - proč tedy ještě nejsem zdravá?
Když jsem holohlavá ležela v nemocnici na další dávce chemoterapie a viděla na Instagramu, jak si holky stěžují na život po rakovině, nechápala jsem je. Co bych dala za to, abych byla zase zdravá. Abych měla vlasy, obočí, nemusela chodit na kapačky, nezvedal se mi žaludek po každém jídle… Někdy mi to stěžování si přišlo až nevděčné. Co bychom za to my, my nemocní, dali.
V remisi jsem už od června. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, o čem to je. Myslela jsem si, že to znamená, že je člověk zdravý, má to za sebou, a do nemocnice chodí už jen pravidelně na testy, které dál potvrdí, že je zdravý. On mi to tak můj chirurg v listopadu řekl. Tu vzpomínku mám napořád uloženou v hlavě. Stojí vedle mé postele a zodpovídá všechny mé dotazy:
„Nádor jsme vyndali. Nic jiného nešlo. Představte si mouku, do které někdo foukne. Tak to ve vašem břiše vypadá. Nebo odkvetlou pampelišku. Fouknete a rozlítne se na všechny strany. To se operovat nedá. Teď nastoupíte na chemoterapii, ta by to všechno měla zničit.“
„Jaký bude další postup?“
„Počkáme, co zvládne chemoterapie. Pokud půjde něco vyndat, půjdeme do druhé operace. A zbytek dočistí opět chemoterapie. A pak už budete zdravá.“
To znělo dobře. Začneme prvním krokem, druhým, třetím, čtvrtým. A pak jsem zdravá.
Jenže magnetická rezonance ukázala ložiska v lymfatických uzlinách, které fungují jako výtah. Rakovina se tak může dostat na nejrůznější místa. A menší nádor za plícemi. Potvrdilo se tak IV. stádium.
Slovo „zdravá“ se mi hodně vzdálilo. Když jsem konečně sebrala odvahu a zeptala se svého chirurga, jaké jsou mé šance, řekl mi:
„Je to hratelné.“
Víc jsem se už neptala, to mi stačilo.
Jak to probíhalo v následujících měsících jsem popisovala na tomto blogu, byli jste při tom všem se mnou. A za to vám všem moc děkuji.
Magnetická rezonance v květnu neukázala žádné známky rakoviny. To znamená, že od té doby jsem oficiálně v kompletní remisi. Můj pan doktor nejásal nadšením, negratuloval mi, dokonce se ani neusmál. Sestřička si dál psala do papírů. Ani to s ní nehnulo. Nechápala jsem. Raději jsem tedy úsměv odložila a vyslechla si plán na nadcházející měsíce. Můj pan chirurg byl asi nad míru optimistický. Celé naše onkologické oddělení je hodně vážné. V čekárně bývá ticho, občas se ozve šepot. Úsměvů pramálo. I na dobré zprávy se tady přilepí alespoň jedno menší „ale“. Je to místo, o kterém lidé zvenčí nemají ani ponětí. Během života se podíváme většinou na chirurgii, na oční, na ortopedii… sem ale ne. Když sem vkročíte, většinou to znamená, že se vám celý život převrátil vzhůru nohama a nic už nebude jako dřív. Nikdy. Pochopila jsem totiž, že slůvko „zdravá“ v onkologickém slovníku asi neexistuje.
Úplná remise znamená, při dostupných vyšetřeních nejsou zjistitelné známky aktivního nádorového onemocnění. To ovšem nevylučuje, že v těle mohou zůstávat mikroskopické nádorové buňky, které současné metody nedokážou zachytit. Prostě že rakovina není vidět, neznamená to, že tam není. Může tam jen spát a čekat na nějaký podnět, aby se probudila a začala zase škodit.
Remise tedy není konec. Je to začátek cesty, která není lehká. Teď už chápu lidi v remisi, které jsem tenkrát na sítích sledovala a přišlo mi, že jsou nevděční. Všichni jsme rádi, že jsme se dostali z nejhoršího. Každý nový den je dar. Ne metaforicky. To ale neznamená, že je to lehké. Fyzicky se dáváme dohromady po chemoterapiích, ozařováních, operacích a dalších léčbách. Někteří jsou na hormonální a jiné léčbě, která bude trvat roky. U některých už napořád. Všechny tyto léčby mají své vedlejší účinky. Do toho u některých žen nastupuje menopauza, ze dne na den. Mentální nastavení je kapitolou samo o sobě. Do toho člověk musí fungovat v práci, v rodině… Svět se nepřestane točit jen proto, že jsme vyčerpaní a nejlépe bychom potřebovali prospat celý den.
Jsme v tom spolu, to dáme! Ne jen proto, že musíme, ale i proto, že jsme si neprošli tím vším jen proto, abychom se teď báli žít!
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