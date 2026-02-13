Jsem rouškařka
Na roušky jsem byla z Číny zvyklá ještě před covidem. Nosily se hodně málo, ale pokud někdo byl nemocný a musel mezi lidi, tak si roušku vzal. Nikdo se nad tím nepozastavoval. Brali to tak, že chrání sebe nebo nás ostatní. Někdy jsem viděla i děti sedět s rouškou ve škole. Říkala jsem si, že nezůstanou raději doma. Jenže zameškat v čínské škole, s tím množstvím učiva, není jen tak.
Teď rouškuji i já. Když jsem přišla domů po operaci, prvních šest týdnů jsem se držela hlavně doma nebo šla na procházku do lesa. Dokonce i já mám nějaký ten sociální život, ráda chodím do města a malého musím odvážet do/z školky, takže jsem si dala roušky do všech batohů a kapes, abych vždy nějakou měla při ruce a vyrazila do ulic. K tomu turban a čepici na hlavu a koukají mi jen oči. Lidé se samozřejmě podívají, ale na ulici kolem sebe jen projdeme. V tramvaji na mě pár lidí hledělo hodně dlouze a do restaurací to nenosím. Vybíráme prázdné podniky a stoly někde v rohu, daleko od lidí. Pokud je tam hodně lidí, tak tam prostě nejdu, i když bych třeba moc ráda, ale nevadí mi to. Jsou horší věci. Třeba něco chytit, ležet v posteli a opět si tak odsunout plánovanou dávku chemoterapie. Nosím s sebou i desinfekci na ruce, ale někdy zapomenu. Nejsem na takový nový režim ještě zvyklá. Navíc malý jezdí tramvají normálně, chodí do školky, takže jestli něco přijde, tak se tomu vyhnu jen stěží. Zatím to zvládáme dobře. Stejně jsem nejraději v lese a čím lepší počasí, tím více možností budeme mít.
Kateřina Krumpálová
V klubu holohlavých
Nejcitelnějším vedlejším účinkem chemoterapie u mě zatím bylo vypadávání vlasů. Nikdy jsem před zrcadle netrávila hodiny, ale i tak mě to zasáhlo. Nejde totiž jen o vlasy samotné.
Kateřina Krumpálová
Chemoterapie se odkládá
První dvě chemo proběhly bez větších problémů, teď jsme se ale nějak zasekli a není úplně jisté, jak to půjde dál. Uvidíme, co více odpočinku a vitamínů udělá.
Kateřina Krumpálová
Jak je po chemu?
Zatím mám za sebou dvě a čekají mě další dvě. Poté první velké testy, abychom věděli, jak tělo a rakovina na léčbu reagují.
Kateřina Krumpálová
Moje první chemo
Čas se nedá zastavit, zpomalit, ani přeskočit. Už jsem se o to pokoušela několikrát, tak to vím... Týden přešel a mně čekala první chemoterapie. Velký krok do neznáma.
Kateřina Krumpálová
0:3 pro rakovinu
Po druhé chemo mi krevní testy vycházely dlouho špatně a další se musely odsouvat. Naštěstí se krevní dřeň nakonec probudila a mohli jsme pokračovat podle plánu
