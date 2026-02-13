Jsem rouškařka

Často se stalo, že jsem roušku zapomněla. Teď mám v každé kapse, v každém batohu raději jednu záložní. MHD a obchodům se vyhnout moc nedá.

Na roušky jsem byla z Číny zvyklá ještě před covidem. Nosily se hodně málo, ale pokud někdo byl nemocný a musel mezi lidi, tak si roušku vzal. Nikdo se nad tím nepozastavoval. Brali to tak, že chrání sebe nebo nás ostatní. Někdy jsem viděla i děti sedět s rouškou ve škole. Říkala jsem si, že nezůstanou raději doma. Jenže zameškat v čínské škole, s tím množstvím učiva, není jen tak.

Teď rouškuji i já. Když jsem přišla domů po operaci, prvních šest týdnů jsem se držela hlavně doma nebo šla na procházku do lesa. Dokonce i já mám nějaký ten sociální život, ráda chodím do města a malého musím odvážet do/z školky, takže jsem si dala roušky do všech batohů a kapes, abych vždy nějakou měla při ruce a vyrazila do ulic. K tomu turban a čepici na hlavu a koukají mi jen oči. Lidé se samozřejmě podívají, ale na ulici kolem sebe jen projdeme. V tramvaji na mě pár lidí hledělo hodně dlouze a do restaurací to nenosím. Vybíráme prázdné podniky a stoly někde v rohu, daleko od lidí. Pokud je tam hodně lidí, tak tam prostě nejdu, i když bych třeba moc ráda, ale nevadí mi to. Jsou horší věci. Třeba něco chytit, ležet v posteli a opět si tak odsunout plánovanou dávku chemoterapie. Nosím s sebou i desinfekci na ruce, ale někdy zapomenu. Nejsem na takový nový režim ještě zvyklá. Navíc malý jezdí tramvají normálně, chodí do školky, takže jestli něco přijde, tak se tomu vyhnu jen stěží. Zatím to zvládáme dobře. Stejně jsem nejraději v lese a čím lepší počasí, tím více možností budeme mít.

Autor: Kateřina Krumpálová | pátek 13.2.2026 8:40 | karma článku: 7,01 | přečteno: 78x

Další články autora

Kateřina Krumpálová

V klubu holohlavých

Nejcitelnějším vedlejším účinkem chemoterapie u mě zatím bylo vypadávání vlasů. Nikdy jsem před zrcadle netrávila hodiny, ale i tak mě to zasáhlo. Nejde totiž jen o vlasy samotné.

9.2.2026 v 8:45 | Karma: 29,58 | Přečteno: 630x | Diskuse | Ona

Kateřina Krumpálová

Chemoterapie se odkládá

První dvě chemo proběhly bez větších problémů, teď jsme se ale nějak zasekli a není úplně jisté, jak to půjde dál. Uvidíme, co více odpočinku a vitamínů udělá.

6.2.2026 v 8:40 | Karma: 28,62 | Přečteno: 674x | Diskuse | Ona

Kateřina Krumpálová

Jak je po chemu?

Zatím mám za sebou dvě a čekají mě další dvě. Poté první velké testy, abychom věděli, jak tělo a rakovina na léčbu reagují.

2.2.2026 v 8:45 | Karma: 28,63 | Přečteno: 825x | Diskuse | Ona

Kateřina Krumpálová

Moje první chemo

Čas se nedá zastavit, zpomalit, ani přeskočit. Už jsem se o to pokoušela několikrát, tak to vím... Týden přešel a mně čekala první chemoterapie. Velký krok do neznáma.

30.1.2026 v 8:44 | Karma: 28,40 | Přečteno: 767x | Diskuse | Ona

Kateřina Krumpálová

0:3 pro rakovinu

Po druhé chemo mi krevní testy vycházely dlouho špatně a další se musely odsouvat. Naštěstí se krevní dřeň nakonec probudila a mohli jsme pokračovat podle plánu

27.1.2026 v 9:49 | Karma: 30,64 | Přečteno: 994x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
7. února 2026  14:55,  aktualizováno  8. 2. 7:59

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...
vydáno 6. února 2026

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro...

České hokejistky čeká dnes klíčový duel. Ve čtvrtfinále olympiády vyzvou rozjeté Švédky

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.
13. února 2026  9:15

České hokejistky stojí před nejdůležitějším zápasem posledních let. Ve čtvrtfinále olympijských her...

Eva Adamczyková opět pod pěti kruhy: Představí se ve svém oblíbeném snowboardcrossu

Eva Adamczyková při tréninku na ZOH 2026.
13. února 2026  9:13

Livigno po zlaté radosti Zuzany Maděrové přivítá další české želízko v ohni. Do akce jde Eva...

Metoděj Jílek opět na scéně. V Miláně dnes vyzve světovou elitu

Metoděj Jílek na ZOH 2026.
13. února 2026  9:13

Rychlobruslař Metoděj Jílek se vrací na scénu a brousí si zuby na další olympijský kov. Po stříbru...

Reparát po Kanadě? Čeští hokejisté se na olympiádě utkají s Francií

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.
13. února 2026  9:11

Česká hokejová reprezentace má na olympijském turnaji v Miláně šanci rychle složit reparát. Po...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Kateřina Krumpálová

  • Počet článků 220
  • Celková karma 27,66
  • Průměrná čtenost 1480x
V Číně žiji a pracuji již devátým rokem, ale tato země mě nepřestává překvapovat. Postupně se s vámi podělím o zážitky a poznatky ze všedního života, sportu, vzdělávacího systému a ze společnosti.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.