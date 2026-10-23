Je jóga na ústupu, nebo se jen mění fitness svět?
Když jsem v roce 2010 nastoupila na Šanghajskou sportovní univerzitu ke studiu čínských bojových umění se specializací na Taijiquan, jedním z velkých témat bylo: Proč je jóga populárnější? Jak lépe propagovat naše cvičení? A tak dále. Jóga v té době prostě byla naším velkým bratrem a Taijiquan se tak nějak krčilo v koutě. Zdá se, že se od té doby v naší komunitě mnohé změnilo.
Slýchávám teď, že jóga je na ústupu. Podle některých se dokonce jedná o velmi strmý pád. Lidé nechodí, studia se zavírají, učitelé nemají práci… Samozřejmě, pokud si kolem sebe všimnete, že jógu už nenabízí každé studio v okolí a vaši přátelé se raději věnují pickleballu nebo pilates, určitě to tak vypadá. Pročetla jsem si ale několik statistik a tak tragicky to pro jógu nevypadá.
Než se podíváme na čísla, stojí za to připomenout, jak významnou roli jóga v západním světě vlastně sehrála.
Jóga dorazila na Západ, a především do Spojených států, už v 19. století. Významnou roli v jejím představení americkému publiku sehrál Svámí Vivékánanda, který v roce 1893 přiblížil Američanům indickou filozofii jógy. Na popularitě jako forma fyzického cvičení ale začala výrazněji získávat až v 60. letech a později znovu v 90. letech.
V té době se v západní fitness kultuře kladl velký důraz především na kardio, zvedání činek a fyzickou kondici. Hodně šlo samozřejmě i o to, jak u toho člověk vypadá a jaké tělo si vybuduje. Jóga nabídla trochu jiný pohled na to, co vlastně pohyb může být. Nešlo v první řadě o spalování kalorií, budování velkých svalů nebo zlepšování kardiovaskulární kondice. Zdůrazňovala se pružnost, stabilita, dýchání, koncentrace, uvolnění a spojení těla s myslí.
Tyto myšlenky výrazně přispěly k rozvoji moderní wellness kultury na Západě. Jóga samozřejmě nebyla jediná, ale stala se jedním z jejích nejvýraznějších představitelů. Pomohla změnit způsob, jakým západní společnost přemýšlí o cvičení.
A tady se dostáváme k zajímavému paradoxu. Jóga vlastně částečně připravila půdu pro svou vlastní konkurenci.
Dnes už lidé nehledají jen větší svaly, lepší kondici nebo štíhlejší postavu. Zajímají se také o mobilitu, rovnováhu, regeneraci, zdravé stárnutí a psychickou pohodu. Jenže to všechno dnes nabízejí také pilates, barre, různé druhy funkčního tréninku, dechová cvičení, tchaj-ťi nebo čchi-kung.
Nabídka pohybových aktivit je navíc mnohem pestřejší než dřív. Do povědomí lidí se dostává stále více aktivit, ať už jde o pickleball, běhání, barre nebo HYROX. A pilates v posledních letech doslova vystřelilo vzhůru.
Znamená to ale, že jóga skutečně upadá?
Podle zprávy 2026 Sports Participation in the U.S. od NSGA (National Sporting Goods Association) jóga ve Spojených státech trochu oslabila, ale nejedná se o žádný dramatický propad. V roce 2019 ji cvičilo 30,4 milionu lidí, zatímco v roce 2025 to bylo 27,8 milionu, tedy o 8,6 % méně. Celá zpráva je k dispozici zde.
Zatímco tato zpráva se zaměřuje pouze na USA, data z ClassPass zahrnují desítky zemí z celého světa. Jde o globální platformu, prostřednictvím které si lidé rezervují lekce v různých fitness studiích. Podle jejích statistik byla jóga v roce 2019 druhou nejčastěji rezervovanou aktivitou, hned za silovým tréninkem. Na této pozici se v roce 2025 nic nezměnilo, jen se na první místo vyšplhalo pilates. Při porovnání let 2024 a 2025 se navíc počet rezervací lekcí jógy zvýšil o 28 %.
Takže ano, pilates vystřelilo vzhůru a na některých platformách je v současnosti oblíbenější než jóga, ale ta zase tolik neztrácí. Je ovšem potřeba rozlišovat mezi počtem lidí, kteří se určité aktivitě věnují, a počtem rezervací lekcí. Nejde o totéž.
Co se týče České republiky, najít potřebné informace je obtížnější. Podle České komory fitness stoupla návštěvnost lekcí jógy v roce 2024 přibližně o 10 %, srovnatelné údaje pro pilates ale nemáme. MultiSport Index zase hází jógu a pilates do stejného pytle, takže se nic konkrétního nedozvíme. Navíc se u některých průzkumů jedná o internetové ankety, jejichž výsledky nelze automaticky vztahovat na celou populaci.
Takže panika, která se šíří kolem údajného propadu jógy, mi připadá až příliš přifouknutá. Některá studia mohou mít problémy, některým učitelům mohou ubývat klienti a konkurence je bezpochyby větší než dřív. To ale ještě neznamená, že jóga jako taková prožívá nějaký dramatický úpadek.
A právě proto bych ústup jógy z pozice dominantního trendu automaticky nepovažovala za důkaz jejího úpadku. Možná se jen mění prostředí, které sama pomáhala utvářet.
Kateřina Krumpálová
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