Jak se nám líbí v thajské školce
Není úplně lehké si mezi nimi vybrat. Cena rozhodně dělá hodně. Ve známých mezinárodních školách vás na jeden semestr vyjde na 100 000 - 160 000 bahtů (školka, první stupeň ZŠ), což je cca 65 - 104 000 Kč. Čím vyšší třída, tím více peněz. Jde pouze o základní poplatek za studium, které neobsahuje spoustu dalších nákladů jako jsou uniformy, knihy a další vyučovací pomůcky, poškolní kroužky, obědy, výlety, úrazové pojištění, přijímací poplatek první rok…
Kompromisem jsou soukromé thajské školní instituce, které částečně používají západní způsoby výuky a kombinují to se svými osnovami. Po velkém výzkumu, kterým jsem se tady „bavila“ nějakou dobu jsem náš výběr zúžila na dvě školky. Syn Mikuláš se musel vypořádat s přestěhováním se do úplně nové země, s jiným počasím, jiným životním stylem, bez naší rodiny a přátel, a tak jsem raději vybrala školku, kde se vyučuje v menších třídách, hravější formou. Uvidím, jestli časem nezměníme. Jde totiž jen o školku, zatímco druhá instituce nabízí navazující studium až do zakončení střední školy. Pololetí, pro nás dost netradičně, začalo v květnu a končí v říjnu. Druhé začíná v listopadu a končí v březnu.
Kolik nás to všechno stálo?
Školné na jedno pololetí = 21073 Kč (zahrnuje obědy, deky na spaní a jednu lekci plavání týdně)
- Registrační poplatek: 2275 Kč
- Knihy: 1960 Kč
- Úrazové pojištění s krytím 6500 Kč : 780 Kč
- Školní uniforma (5 setů): 1463 Kč
Všechny tyto ostatní náklady celkem = 3738 Kč. K tomu platím měsíčně navíc 650 Kč za lekce angličtiny, které probíhají každý den v 30 minutových úsecích.
Školka je otevřená od 7:30 ráno a děti doručujeme do 8:30, kdy začíná oficiální výuka. Před tím mohou být děti v prostoru skluzavek a hraček na hřišti uprostřed mezi třídami. Od 8:00 mají půl hodinku společných aktivit, které se každý den mění. Jeden den mají povídání v angličtině, jiný den v čínštině nebo thajštině, zpívají písničky a tancují. Úderem 8:30 se všechny děti přesunou do svých tříd. Vyučuje se ve třicetiminutových blocích. Začínají vyprávěním příběhů. Následuje tělocvik, thajské tance, výtvarka, plavání nebo čtení/psaní/počítání. Dál je na rozvrhu angličtina nebo STEM aktivity, aktivity v angličtině, aktivity v čínštině, čtení/psaní/počítání, venkovní aktivity, práce na společných projektech, volné hraní nebo výtvarka.
Na oběd mají hodinku. Každé pondělí dostáváme plakátek v naší online skupince v aplikaci Line s rozepsaným jídelníčkem. Za celé ty měsíce jsem si nevšimla jiného než kuřecího masa a ryby a každý týden je víceméně podobný. Miky ale říká, že mu tam chutná a paní učitelka většinou hlásí, že všechno sní a někdy si i přidává. Tento týden:
- Pondělí - Vařená rýže se pečeným kuřetem v červené omáčce, sušenky
- Úterý - Smažená rýže s kuřetem hainanského stylu, polévka, ovoce
- Nudle s kuřetem a rybími kuličkami, sušenky
- Těstoviny s rajčatovou omáčkou a kuřecím masem, ovoce,
- Vařená rýže, smažené kuře, polévka, sušenky
Po jídle si rozloží deky s polštářem, které nafasovali ve školce, na zem. Zpívají se ukolébavky a jde se spát. Mikuláš společně s ještě jednou holčičkou spát odmítá. Mimo třídu nemohou, protože by tam byli bez dozoru, takže to musí vydržet. Po probuzení si dají svačinu a ve 14:30 mají další hodinu a půl výuky, než si je začnou vyzvedávat rodiče.
Ve třídě jich je 10-15. Hodně se to střídá, protože některé děti jsou nemocné, jiné něco s rodiči zařizují… Starají se o ně dvě paní učitelky, jinak jsou ve školce ještě další asistentky. Na výuku cizích jazyků mají další učitele. Museli jsme koupit pár černých a bílých tenisek. Boty se střídají obden v závislosti na tom, jaký typ uniformy ten den mají. Každé úterý nosí tradiční takovou tradiční thajskou, vypadají v tom moc roztomile. Při příchodu i odchodu musí dát ručičky k sobě a pozdravit „sawadeeka“ (sawadee krap - pro muže). Naše paní učitelka mi říkala, že Miky se s ní i se spolužáky snaží komunikovat thajsky, dokáže po třech měsících už používat základní výrazy, a sama vidím, že se jeho angličtina výrazně zlepšila. Počítá do 29, písmenka si pamatuje už všechny, ale napíše jich jen pár, umí spoustu slovíček, pár základních frází… Rozhodně to není jen dražší hlídání děti. Prckové tam makají. :-) Zároveň se ale učí skládat si oblečení a deky, utírat, zametat, uklízet si věci a další důležité věci. Tento pátek se chystají na první společný výlet autobusem. Pojedou všichni na návštěvu zdejšího podmořského světa, kde budou moci i nakrmit rybičky - jedno dopoledne za 130 Kč. Ve školce se slaví dětské narozeniny, den matek, různé thajské svátky, připravuje se sportovní den, stále se něco děje a někdy se zapojují i rodiče. Každý den nám na Line zasílají fotky dětí z toho dne, abychom viděli, co všechno dělali a mohli si je uložit jako malé vzpomínky. V pátek dostáváme sešit s domácími úkoly, které máme ale hotové tak za 5-10 minut. Ve čtvrtek mají lekci plavání, v pátek si chodí hrát na písek. Přibližně jednou měsíčně mají při odchodu akci u brány, kde dětem před odchodem rozdávají zmrzlinu, wafle a další dobroty. Školka je to celkem malá, ale jsme tam spokojení. Chodí tam s námi spousta ruských, thajských a mix dětí.
Kateřina Krumpálová
Pattaya - jak se tady přepravujeme?
Když jsme vyřešili bydlení, dalším bodem bylo zajistit si přepravu. Málokdo tady chodí v tom horku pěšky, MHD moc nefunguje, co teď?
Kateřina Krumpálová
Bydlíme v Thajsku!
Začátkem března jsme se přestěhovali do města Pattaya, které leží na východě Thajska podél Thajského zálivu, asi sto kilometrů jižně od hlavního města Bangkoku.
Kateřina Krumpálová
Zimu letos přečkáváme v Thajsku
Do Thajska se jezdí hlavně kvůli písečným plážím, výbornému jídlu, uvolněné atmosféře a nízkým cenám. Muži sem jezdí také za holkami. Uvolněnými.
Kateřina Krumpálová
Nápadník z ropné plošiny
Emaily s podivnými odkazy, falešné účty, které vám vysají bankovní kartu při nakupování zboží z bazaru, na to jsem zvyklá. Nečekala jsem ale, že mě podvodník potká i jinde...
Kateřina Krumpálová
Mistrovi se "ne" neříká - aneb jak jsem držela půst v čínských horách
S naším Mistrem Xu jsme se nikdy nenudili. Jednou mě naverboval do pětidenního detoxu v čínských horách...
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Stát nestíhá vyřizovat žádosti o občanství. Cizinců přibývá, úředníků je málo
Počet cizinců žádajících o české občanství roste. Podle kanceláře ombudsmana ministerstvo vnitra...
Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky. Ta odstoupit nehodlá
Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností odvolal z funkce členku Rady guvernérů...
Poprali se s revizory, žena použila pepřák. Černé pasažéry z Ostravy čeká obvinění
Až u soudu zřejmě skončí případ konfliktu v jednom z ostravských trolejbusů. V červenci tam muž se...
Už se zase kýve. Metronom na Letné je po dvouleté renovaci opět funkční
Na pražské Letné se po více než dvouleté generální opravě rozhýbal metronom. Rozsáhlá renovace...
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...
- Počet článků 206
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1505x