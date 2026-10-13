Jak mému synovi ukradli kolo
Syn má kromě své plyšové pandy nejraději své nové kolo. Dárek k narozeninám, který dostal dříve, aby si ho stihl užít, než napadne sníh. Má jedno klasické, na kterém jezdil doteď, nebo ho i teď vytáhneme, když vyrazíme společně do lesa. Většinu času ale trávíme na pumptracích (babi tomu říká, že jdeme „na boule“) nebo ve skate parcích. Malému to moc jde, a tak dostal lehčí bmx kolo, které se hodí právě na překonávání překážet, skoky a různé triky. Syn se zamiloval, teď už samozřejmě nechce dělat nic jiného.
Na našem pumptracku v Bolevci jsme tak stále. Kluci, co se tam scházejí, se navzájem znají, spřátelili se, pomáhají si, a někdy si kola vyměňují, aby vyzkoušeli něco jiného. Objedou si pár koleček a zase si kola vrátí. Syn si zvykl, že tohle kamarádi dělají a slovo „ne“ říká jen nám doma. Až teď jsem pochopila, jaký je to problém.
V neděli tam jezdil nějaký jiný kluk a samozřejmě si chtěl vyzkoušet naše kolo. Malý samozřejmě kolo půjčil, protože „jinak by se mnou nebyl kamarád“. Náš malý se rozjel na jeho zrezivělém kolečku po kopečcích. Ten kluk se ale spolu s dalšími dvěma kamarády rozjel směr les, a už jsme je neviděli. Ten den měl „cyklo-službu“ děda, takže z toho byl naprosto zničený. Ostatní kamarádi na kole se rozjeli kluky hledat, ale už je nikdy neobjevili.
Takže nové kolo - ukradené nějakým 10 - 12 letým klukem.
Děda šel všechno nahlásit na nejbližší policejní služebnu. Když jsem se vrátila večer ze Šumavy, ještě jsme se na místo činu byli podívat s baterkou. Bláhově jsme si říkali, že třeba to klukovi došlo, začal se bát a kolo raději vrátil, kde ho vzal. No samozřejmě tam nebylo.
Okamžitě jsem sepsala zprávu, vybrala fotky a všechno zveřejňovala na plzeňských stránkách na Facebooku. Plzeňáci, Kolo Plzeň, akce v Plzni, jako komentář pod posty o pumptracích u nás atd. Dala jsme info i na naše bazary, kdyby je to napadlo prodat. Už mě nic jiného nenapadlo.
To bylo v neděli.
V pondělí jsem počkala, než začaly děti chodit ze školy, a vyrazila jsem nejdříve na náš pumptrack. Tam jsem potkala „naše“ kluky. Všichni o tom věděli a hledali. Požádala jsem je, aby v případě, že kolo uvidí, volali 158. Nebo o to požádali nejbližšího dospělého. Dala jsem jim i své číslo, aby mi dali vědět. Budu aspoň vědět, kde kolo hledat. Řekli mi, že kluci ujížděli směr traily v lese. Říkala jsem si, že asi proto, že tam nejsou kamery, ale i tak jsem tam zašla. U lesní křižovatky máme lesní školku, tak jsem poprosila místní učitelky, jestli by mi nedaly vědět, pokud by si kola všimly. Další mou zastávkou byl park za naším nákupním centrem Plaza.
Kdo Plzeň zná, tak ví… Plaza je jediným nákupákem v centru, kde najdete všechno - restaurace, kino, potraviny, posilovnu, obchody atd. Hodně rádi tam chodí studenti po škole a bývá tam hodně plno. Chodí tam i „divnolidi“, a dole v parku se poflakují, kouří, popíjejí, a další věci dělají. U schodů jsem potkala partičku středoškoláků, tak jsem se jich zeptala, jestli sem chodí často, že bych potřebovala pomoct. Byli moc fajn, hned se ptali, a rozpovídali se. Hlavně jeden kluk. Prý je tady takový gang menších kluků kolem 12 let. Všichni mají kukly, helmy, jezdí na elektrických koloběžkách a jsou to pěkní „sígři“. Rozhodně mi dá vědět, jestli si kola všimne. Zašla jsem tedy do parku, ale kromě pár maminek s dětmi a menší skupinku ukrajinských dětí, co tam chodí pít energetické nápoje, tam bylo ticho. Samozřejmě jsem se zeptala všech. Bylo na čase jít vyzvednout syna do školky.
Malý nějak nezpracoval, že nemá kolo. Myslel si, že mu ho kluk prostě zase vrátí. Je to přeci jeho nové kolo…
Vyjeli jsme spolu ještě do Škoda parku, kam také rádi chodíme. Většinou jsou tam koloběžkáři, ale pár bmx kol se také najde. Mě baví sledovat, jaké triky ostatní umí, jak se učí nové, a malý se učí s nimi. Je tam taková starší parta skejťáků, ti tam bývají často, mají přehled. Takže jsem se ptala i jich, slíbili, že dají vědět. Řekli mi ale, abych se spíš s kolem rozloučila.
Byla jsem odhodlaná dál hledat, ale bylo mi jasné, že ho spíš nenajdu, než najdu. Mrzelo mě to kvůli penězům, kvůli malému, a také jsem cítila takovou bezmoc. Stalo se nám bezpráví, a nic s tím nenaděláme.
Pokračování zítra.
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