Jak je po chemu?

Zatím mám za sebou dvě a čekají mě další dvě. Poté první velké testy, abychom věděli, jak tělo a rakovina na léčbu reagují.

Mám za sebou už dvě chemoterapie a chystám se na třetí. Vedlejších účinků příliš nebylo a zatím to zvládáme dobře. Chtěla jsem říct, že jsem měla štěstí… Myslím ale, že z velké části za to vděčím svému tělu, které jsem si za ty roky vybudovala. Zdraví bereme v mládí jako samozřejmost. Lidé kolem nás jsou nemocní, ale ani to námi většinou nepohne, protože nás se to přímo netýká. V Číně je náhled celkem jiný. V každém parku to ráno a večer vypadá jako na Václaváku. Lidé se tam prochází, běhají, skáčou přes švihadlo, hrají badminton, tancují, věnují se bojovým uměním a dalším fyzickým aktivitám. Z většiny jsou to starší, ale najdete tam i spoustu lidí kolem čtyřicítky. Mladší generace, které vydělávají, raději preferují fitka a kluby. Studenti využívají univerzitní prostory a ti mladší mají moc učení, nic moc dalšího nestíhají. Než jsem přijela do Číny, říkala jsem si, jak je to skvělé, že Číňané tak milují pohyb. Jenže není to jen nadšením. Samozřejmě, po těch letech se už pro ně stal pohyb přirozenou součástí života, díky tomu se také socializují a nejsou sami. Jde ale také o nutnost a zodpovědnost. Udržovat se v kondici, být co nejzdravější, aby nemuseli k doktoru. V minulosti si za všechno museli totiž platit sami. Každé vyšetření, všechny léky. Spolužákova maminka onemocněla rakovinou. Kvůli vysokým nákladům na léčbu museli prodat i byt, ve kterém bydleli, a celá rodina přežívala v jedné místnosti. Maminka bohužel i tak zemřela, a rodině k tomu ještě zbyly dluhy. Být v Číně nemocný není žádná legrace. Teď pojištění nějakým způsobem už pro spoustu lidí funguje. Na univerzitě jsme pojištění všichni byli. Bakaláři měli nižší krytí než studenti mgr oboru, a ti zase méně než PhD. U zaměstnanců to funguje podobně jako u nás - odvádí se z platu. Krytí je ale 60 - 90%. Dalším problémem je, že když přijdete v Číně do nemocnice, musíte nejdříve za všechno sami zaplatit, posbírat účtenky, odeslat pojišťovně a čekat, kolik vám nakonec proplatí. Nemůžete zaplatit? Pokud zrovna aktivně neumíráte, máte smůlu. V čínštině je tak rčení: 生不起病 (Shēng bù qǐ bìng)。= „Člověk si nemůže dovolit onemocnět.“ Já jsem za celou dobu od hospitalizace před dvěma měsíci do teď zaplatila zatím pouze 48 Kč doplatek za léky.

Jaké se tedy objevily vedlejší účinky?

Nejvíc mě ovlivnila premedikace (léky na nevolnost, alergii a uvolnění), po těch jsem byla zpomalená, ospalá a unavenější. Ráno po první chemo jsem se probudila s bolestmi zad. Šla jsem do kuchyně nakapat si algifen. Rychle se mi ale udělalo špatně - na zvracení, na průjem, studený pot, mžitky před očima. Doběhla jsem to na WC, mamka donesla lavor. Po chvíli slyšela, jak lavor spadl na zem a musela mě probouzet. Omdlela jsem. Když se to zlepšilo, šla jsem zase spát a odpoledne už mi bylo lépe. 24 hodin po poslední dávce chemo jsem si měla píchnout injekci, která podporuje růst bílých krvinek a kostní dřeně. Po té jsem byla hodně unavená a bolely mě kosti. Jako kdyby se mi natahovaly, rostly. Poprvé to bylo hodně nepříjemné a pokud jsem si nedala léky na bolest včas, hodně dlouho trvalo, než zabraly a stejně jsem to cítila. Potom jsem si je dávala preventivně v dobu, kdy jsem čekala, že se bolesti ozvou a po asi třech dnech to samo odeznělo. Nevolnost jen mírná, většinou jsem ani prášek nepotřebovala. Dva dny mě strašně svědily dlaně a chodidla. Na to jsem prášky neměla. Pomáhala studená voda. Trochu brnění a necitlivost prstů, to se ale také rychle ztratilo. Po druhém kole jsem to zvládala o něco lépe. Takže víceméně 4-5 dní jsem nebyla moc funkční a většinu času prospala, jinak to šlo dobře.

Daleko více mě omezovalo hojení po první operaci, protože stále nemůžu zvedat těžší předměty, rychleji se zadýchám a tělo tolik nevydrží. Jizva je sice zhojená, ale fascie (vazivo) se prý hojí až 12 týdnů. Začala jsem tedy hlavně tréninkem dýcháním na posteli, v sedě, ale prostě kdykoliv si na to vzpomenu. Poté jsem přidávala procházky. Protože jsem blázen, tak ne 10-20 minut, ale rovnou dvě hodiny. A druhý den jsem byla samozřejmě strašně unavená. Po 6 týdnech jsem začala posilovat s gumami a pokračovala v procházkách. Po 8 týdnech začala chodit do posilovny. Od 12 týdnů bych měla být schopná začít běhat a zvedat větší váhy bez rizika. Tak zatím funguju dobře! :-)

Autor: Kateřina Krumpálová | pondělí 2.2.2026 8:45 | karma článku: 16,69 | přečteno: 209x

Další články autora

Kateřina Krumpálová

Moje první chemo

Čas se nedá zastavit, zpomalit, ani přeskočit. Už jsem se o to pokoušela několikrát, tak to vím... Týden přešel a mně čekala první chemoterapie. Velký krok do neznáma.

30.1.2026 v 8:44 | Karma: 27,52 | Přečteno: 577x | Diskuse | Ona

Kateřina Krumpálová

0:3 pro rakovinu

Po druhé chemo mi krevní testy vycházely dlouho špatně a další se musely odsouvat. Naštěstí se krevní dřeň nakonec probudila a mohli jsme pokračovat podle plánu

27.1.2026 v 9:49 | Karma: 29,71 | Přečteno: 802x | Diskuse | Ona

Kateřina Krumpálová

Příprava na první chemoterapii

Načetla jsem si, co jsem mohla, ale stejně jsem netušila, co mě čeká. Rakovina se chová různě, každé tělo jinak reaguje... Ráda si vše plánuju a mám věci pod kontrolou, jenže tady to prostě nejde.

26.1.2026 v 8:43 | Karma: 33,18 | Přečteno: 2192x | Diskuse | Ona

Kateřina Krumpálová

Můj osobní Mortal Kombat

Vím, co to obnáší postavit se do ringu proti někomu většímu, kdo vám chce ublížit. Jenže tentokrát vedle nestojí rozhodčí, který by bděl nad férovostí a případně mě zachránil. Teď je to jen na mně. A bez pravidel.

23.1.2026 v 8:43 | Karma: 31,90 | Přečteno: 1010x | Diskuse | Ona

Kateřina Krumpálová

Pooperační začátky

Ve filmech si strašně vymýšlí. Hrdina se probudí po operaci, vyrve si kanylu z ruky, vyskočí z okna pokoje a jde zabít toho, kdo ho tam dostal. Pro mě byl problém se jen postavit...

19.1.2026 v 8:40 | Karma: 29,27 | Přečteno: 990x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal
2. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun....

Olomoucká radnice vypsala soutěž na přestavbu území kolem tržnice

ilustrační snímek
2. února 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Olomoucká radnice vypsala urbanistickou soutěž na budoucí podobu rozsáhlého území mezi městskou...

V centru seniorů napsala knihu povídek, inspiroval ji trénink paměti

Knihu Slova vyprávějí napsala bývalá dlouholetá ředitelka liberecké knihovny...
2. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Z kurzů trénování paměti vznikla v libereckém centru seniorů RoSa kniha Slova vyprávějí. Autorkou...

SINEXCEL podporuje projekt skladování energie o výkonu 10 MW/33,86 MWh v Bulharsku, čímž posiluje flexibilitu evropské rozvodné sítě

2. února 2026  11:07

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Kateřina Krumpálová

  • Počet článků 217
  • Celková karma 27,92
  • Průměrná čtenost 1486x
V Číně žiji a pracuji již devátým rokem, ale tato země mě nepřestává překvapovat. Postupně se s vámi podělím o zážitky a poznatky ze všedního života, sportu, vzdělávacího systému a ze společnosti.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.