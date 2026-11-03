Dobré zprávy z onkologie
Ať je to jakkoliv, vždy noc předtím, než jdu do nemocnice nemůžu usnout. Už si nehledám na internetu informace, nepřemýšlím, coby kdyby… dokážu se zabavit i bez toho. Přemýšlím, co mě ty následující dny čeká, koukám na IG, čtu články, přemýšlím, kam zajdeme o víkendu, jak se Plzeň změnila, co musím zítra poklidit… prostě cokoliv, jen abych nespala. I když jsem třeba unavená a ospalá. Tohle je jedna z těch těžších výzev, se kterými se budu muset do budoucna poprat.
Povedlo se, že jsem toto pondělí měla celkem napilno. Ráno v 6:45 na odběry krve. Zpátky domů pro syna, odvést do školky. Musela jsem vyřídit pár záležitostí, a tak mi potom čas v onko čekárně celkem utíkal. Když jsem vešla dovnitř, pan doktor se jako vždy zeptal, jak se mám.
„Dobře,“ odpověděla jsem ale s otazníkem, protože jsem čekala, že to on mi tentokrát poví, jak se mám.
Pan doktor koukal do monitoru, pročítal si mé papíry. Tak jsem mu během toho pověděla, že mi opět vypadaly všechny řasy a hodně z obočí, už to ale dorůstá. Žádná odezva. Během toho sestřička na telefonu někomu radila, že i když se necítí dobře, ty vitamíny oni nevidí rádi. Podporuje to růst, a to u onkologických pacientů nechceme. Kupte si třeba sprej do krku, ale tohle už neberte. Nemusíte panikařit, jen to prostě odložte. Když telefon položila, zeptala jsem se pro jistotu, jaký vitamín měla na mysli. B12 prý. Tak ten neberu, dobrý.
„Vy jste PET scan měla před operací, je to tak? A udržovací léčbu jsme zahájili kdy? Je tady v tom nějaký chaos,“ obrátil se na mě můj lékař.
Scan jsem měla po operaci, ale asi to tedy nebyl PET scan, těžko říct, tentokrát jsem si s sebou svou složku nevzala. Poslední chemo jsme měli 11. května, a od 1. července beru lynparzu.
„Dobře, to nevadí, tady to všechno mám. Paní doktorka vám z nějakého důvodu porovnávala výsledky pátečních scanů s těmi před operací. Netuším proč. Ale až si to budete číst, tak hlavně, máte to čisté. Nic tam není vidět. Žádné metastáze, uzliny nezvětšené.“
Tak konečně, tohle mě zajímalo. Pan doktor mě teda napínal… V tu chvíli jsem to vzala tak věcně jako on. Vzala papíry, poděkovala a odešla jsem do lékárny pro další zásobu prášků. Beru dva ráno a dva večer ve 12ti hodinových intervalech. Vždy po jídle, protože se mi jinak dělá hodně špatně. Když toho nesním dost, a nebo se netrefím práškům do chuti, tak je mi trochu mdlo, ale to není nic závažného.
Cestou z nemocnice jsem se ale začala usmívat. Začalo mi to všechno docházet, a tak nějak jsem se už odvážila uvěřit, že by to mohlo být opravdu dobrý. Že nemám rakovinu. Nemůžu říct, že jsem zdravá, protože jsem se z toho všeho ještě nedala dohromady, ale to nejhorší je za mnou. A ano, vím, že pro teď. „V současné době na žádném ze scanů není rakovina viditelná.“ Ale to stačí. Olaparib mám předepsaný na dva roky. Dva roky klidu. A co bude pak se uvidí. Pro teď mám obrovskou radost!
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