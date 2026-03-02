Co stálo v mé lékařské zprávě?
Syn chodí do školky, takže se nám teď doma střídají různé rýmy, kašle a podobné nepříjemnosti. Doteď jsem odolávala. Před chemo jsem měla lehkou rýmu, a to mi na PET skenu rozsvítilo i mandle. Po čtvrté dávce jsem ale lehla a čtyři dny se téměř nezvedla z postele. Neskutečná únava, bolesti v krku, většinu dne jsem prospala. Potom se přidala rýma, které jsem měla plnou hlavu. Takhle nemocná jsem nebyla už roky. Po asi třetím dni nemoci většinou cítím, jak se všechno den za dnem zlepšuje. Tentokrát však ne. Je mi buď hůř a nebo stejně. Po čtyřech dnech odezněly vedlejší efekty chemo a růstové injekce, tak zbyla jen ten ucpaný nos a kašel. Popíjíme čaje a poprvé v životě jsem vyzkoušela také konvičku se slanou vodou a funguje! Měla jsem tak víc sil sednout si k výsledkům skenů a pořádně si je pročíst.
Když mi testy krve opakovaně vycházely špatně, pak doktor se mračil a řekl, že „je to na pytel“. Vyvodila jsem z toho tedy, že v sobě plnou emoční škálu má, jen je prostě věcný a úsporný. Pokud se bude něco dít, budu o tom vědět. Na naší schůzce v ambulanci po skenech mi stručně vysvětlil, že chemo funguje a rakovina se zmenšuje. Ještě to není na zákrok, a tak v dávkách budeme pokračovat a uvidíme. Netvářil se nijak nadšeně, žádný úsměv. Samozřejmě jsem byla ráda, že to všechno funguje, to samo o sobě je strašně důležitá informace. Ale neměla jsem žádné velké pozitivní pocity, protože cesta bude ještě dlouhá. Co se tedy od prvních skenů změnilo?
V zadní straně břišní a v pánevních lymfatických uzlinách mám velmi drobné zbytky dřívějších metastáz, a ty jsou téměr neaktivní. Někde víc vzadu mám zbytek původní metastázy, jejíž střed je mrtvý, mírně aktivní je jen po obvodu. Ve všech ostatních orgánech není žádný nový aktivní nádor.
Vzhledem k tomu, že šlo o IV. stádium, rakovina byla v lymfatických uzlinách a jeden malý nádor jsem měla i za plicemi, to vnímám jako hodně velkou a neskutečně pozitivní novinu. Jsme na dobré cestě a zatím vítězíme! Chápu, že pan profesor se zaměřuje spíš na to, co nás čeká, co dobře není, a dokud nebudu čistá, tak konec není, proto asi jeho reakce byla jaká byla. Dovolím si pár okamžiků velké radosti, protože tohle důvod je, a pak zpátky do boje!
Kateřina Krumpálová
Boj s rakovinou - 1:1!
Přiznám se, že už od ledna jsem byla tak nějak tlumeně nervózní z druhých PET skenů. Ty první mě rozhodně nepotěšily a nikdo netušil, jak se vybarví ty nadcházející.
Kateřina Krumpálová
Posvítíme si na tu potvoru
Mám za sebou druhou sadu PET/CT skenů. Můžu vám tedy pěkně zčerstva povyprávět, jak to celé probíhá.
Kateřina Krumpálová
V onko čekárně
Všichni jsme tady na jedné lodi, do které zatéká. Někdo se ty díry snaží zalepit, jiní se připravují na přestup, dalším ten maják na obzoru pomalu zhasíná a ke břehu daleko...
Kateřina Krumpálová
Rakovina jako genetická loterie
U pacientek s rakovinou prsu a vaječníků je pouze 5-10% těch, které v sobě nosí dědičnou mutaci zvanou BRCA1. Měsíc jsem čekala na telefonát, abych se dozvěděla, do které skupiny patřím.
Kateřina Krumpálová
Jsem rouškařka
Často se stalo, že jsem roušku zapomněla. Teď mám v každé kapse, v každém batohu raději jednu záložní. MHD a obchodům se vyhnout moc nedá.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
Divadlo Continuo chystá inscenaci ve spolupráci se seniory
Divadlo Continuo uvede premiéru inscenace Stand Up (and Try to Stay Standing). Na hře divadelní...
Ústavní soud potvrdil třináctiletý trest vězení v kauze otravy morfinem
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Lukáše Dudy, jenž podle pravomocného rozsudku v severních Čechách...
Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání
Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z...
Část metro linky C v obou směrech stojí. Podle policie ve stanici Hlavní nádraží došlo k sebevraždě
Linka metra C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Podle policie ve...
Prostorný a světlý byt
Žamberecká, Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
11 900 Kč/měsíc
- Počet článků 225
- Celková karma 30,60
- Průměrná čtenost 1511x