Chemo nechemo, jsem zpátky!
A je to tady!!!
Umístili jsme se na krásném třetím místě v letošní anketě Blogerka roku! Píši „umístili“, protože články sice píši já, ale můj blog je náš společný prostor, kde se setkáváme. Moc si vážím toho, že se mnou sdílíte své vlastní příběhy, uděláte si čas mi napsat v diskuzi či soukromě. Posíláte povzbudivé zprávy a jste tu. Ať se děje, co se děje. Dodává mi to odvahu, i naději. A to je něco, co se jen tak na chodníku nenajde.
V posledních týdnech jsem nebyla příliš aktivní, a to ani v diskuzích. Mrzí mě to a napravím. Všechno jsme si přečetla, ale neměla jsme moc síly na nic dalšího. Už podruhé se mi odložilo 7. kolo chemoterapie, protože mi stále vycházejí špatné výsledky krve. Nejdříve bílé krvinky a krevní destičky. Teď už zlobí jen ty krvinky. Jejich počet se zvyšuje, ale příliš pomalu. Kostní dřeň tu nálož nějak špatně snáší. Podle lékaře se s tím nedá dělat nic jiného než čekat.
Při poslední návštěvě jsem se zmínila, že cítím trochu neuropatii. Jde o poškození nervů, které může způsobovat brnění, mravenčení, pálení nebo sníženou citlivost, nejčastěji v rukou a nohou. Stále mi otékají ruce a nohy od lýtek níže. Že nemohu moc nosit prstýnky mě zas až tak netrápí, ale oteklé nohy příjemné nejsou. Zajímavě mi brní hlavně tři prsty na levém chodidle. Konečky prstů nejsou tak citlivé, jak bývaly, ale stále ještě neotočím rozpálenou vaječnou omeletu na pánvi bez obracečky, tak to asi není tak hrozné. Vždycky jsem byla trochu nešika, ale teď mi z rukou padají věci denně. Musím se na každou aktivitu o to víc soustředit. Občas nějaké to mravenčení, píchání… Ale necítím žádnou bolest, ani mi to nijak zásadně nezasahuje do života. Jen je to občas obtěžující. Pak doktor mi ale hned předepsal Neurontin. Sice malou dávku, pouze jednu pilulku denně, jenže i to mě položilo.
Ve středu jsem se vrátila domů z práce a prospala celé odpoledne, až do večera. A pokračovala jsem až do dalšího rána. I následující den jsem více méně prospala. Celkově jsem byla hodně unavená, ospalá, tělo ztuhlé… Napadlo mě najít si bližší informace k tomuto léku a zdá se to být jasné. Vzhledem k tomu, že bolesti nemám, a ani jinak mě neuropatie zase tolik netrápí, léky jsem přestala brát. Tak doufám, že se všechno zlepší a dny se mi vrátí. Zatím jsem jich většinu prospala nebo proklimbala.
Ještě jednou děkuji za podporu a všechny vaše zprávy! Bohužel mi další chemoterapie vychází na následující pondělí. To znamená, že na slavnostní vyhlášení budu s největší pravděpodobností v posteli. Uvidíme se ale tady!
Kateřina Krumpálová
Na půli cesty chemo maratonem
Jsem za půlkou v mé chemo léčbě. Začíná to být náročnější, vlasy i obočí mi opět vypadaly, a tělo si říká o více odpočinku. Občas zpomalím, dokud ale můžu, v posteli mě nic neudrží.
Kateřina Krumpálová
Jak jsem začala s čínskými bojovými uměními
U většiny z nás to začalo podobně - čínské kungfu filmy. Pro někoho to byl Bruce Lee, Jet Li, já si zamilovala Jackie Chana. Dokonce mám od něj i podepsanou fotku.
Kateřina Krumpálová
Chirurgická menopauza v 38 letech
Doteď jsem o chybějících hormonech ani nevěděla, ale už to začíná. A nejde jen o návaly horka. Ovlivňuje to spánek, kosti, srdce...
Kateřina Krumpálová
Pereme se s nemocemi
Zatím se vždycky povedlo, že syn během mé chemoterapie donesl domů nějaký vir, takže se místo jednoho týdne dávám do kupy vždy alespoň čtrnáct dní.
Kateřina Krumpálová
Opět na chemoterapii
Všechny vás moc zdravím a doufám, že jste do jara vykročili nadějně! U nás se to letos příliš nepovedlo. Samé nemoci a komplikace.
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