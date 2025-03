Bydlíme v Thajsku!

Začátkem března jsme se přestěhovali do města Pattaya, které leží na východě Thajska podél Thajského zálivu, asi sto kilometrů jižně od hlavního města Bangkoku.

Prvním bodem na našem seznamu bylo ubytování. Již před příjezdem jsem hledala na internetu, ve skupinách na FB a dalších sociálních sítích, kontaktovala realitní agenty, které jsem poznala při minulé návštěvě. Hledání komplikoval fakt, že ještě stále probíhala hlavní turistická sezóna. Ta začíná v listopadu a končí někdy v březnu. Bytů tedy k dispozici nebylo tolik a ceny byly vyšponované nahoru.

Nejdříve bylo důležité vybrat si, v jaké části města chceme bydlet. Pamatuji si, jak mě při mé první návštěvě vyzvedl v hlavním městě kamarád a vezl mě do Pattayi. Zastavil na kopci nad městem, už byl večer. Ukázal mi: „Vidíš všechna ta světla? Od pobřeží až k tomu nedostavěnému věžáku, tam je hlavní část. Tam bydlet nechceš. Prostitutky, drogy, bitky, prostě samé problémy. Tam, kde je méně světel, tomu říkám temná strana města. Tam bydlí normální lidi.“ Pomyslnou linií je silnice Sukhumvit. Městské části jako Jomtien, kopec Pratumnak, a potom východní část za tou silnicí - Huai Yai, Khao Talo atd.

Uvedu pár příkladů, abyste si udělali představu, jak se tady pohybují ceny:

Domek na pláži Jomtien s výhledem na moře a soukromou terasou: 4 ložnice, 4 koupelny, 360 m², plně vybaven. = 60 000 bathů (40 880 Kč). Byt na 31. patře věžáku na pláži Jomtien s výhledem na moře: 1 ložnice, 1 koupelna, 30m², plně vybaven. = 16 000 bathů (10 900 Kč). Byt na 5. patře v trochu starším věžáku, na pláži Jomtien, bez výhledu na moře: 2 ložnice, 2 koupelny, 57m², plně vybaven. = 17 000 bathů (11 600 Kč).

Obecně byty ve známých věžácích jako je Riviera, Copacabana apod. vychází na 20 000 - 25 000 bathů (13 600 - 17 000 Kč) za jednu ložnici a koupelnu, cca 30m². Levnější komplexy jako Seven Seas nabízejí podobné byty za asi 15 000 - 20 000 bathů. Cenu snižuje kvalita vybavení a dalších služeb. Většina těchto komplexů, kterým se tady říká „condonomium“ (zkráceně „condo“) vypadá jako taková malá vesnička za zdí. Několik věžáků s byty, ve společném prostoru jsou bazény, vnitřní a/nebo vnější hřiště pro děti, sauny, fitness centra, restaurace, kavárny, menší obchody hned za zdí. Většina lidí tady tyhle „vesničky“ zná, takže si vás hned zařadí do určité socioekonomické skupiny na základě toho, kde bydlíte. Jsou tady oblasti, kde se sdružuje hlavně ruská populace, jinde si to zase oblíbili Indové, Číňané atd. Jednomu condu se říká „černé“, protože tam bydlí hlavně Afro-američané. V jiném nedaleko centra zase bydlí hlavně prostitutky, které to odtud mají blízko do práce. Naproti přes silnici je supermarket, na terase před ním udělali posezení. Tam můžete vidět sedět skupiny mužů, kteří tam popíjejí a čekají, až se budou holky k ránu vracet domů, aby si nějakou vybrali, a užili si s ní za nižší cenu, než co by za ni museli platit přímo v baru.

Levnější byty nejsou příliš prostorné a vybavením připomínají spíše hotely, než opravdový domov. Loni jsme si na pár měsíců pronajali byt s jednou ložnicí právě v Seven Seas za 10 000 bathů (6 800 Kč). Na kratší pobyt to bylo moc fajn, super bazény s tobogany, vnitřní herna pro děti, a k tomu deset minut pěšky na pláž. Stupačkami se jim proháněli krysy, ve společných prostorech sem tam nějaký šváb. I proto nižší cena. Když jsem si porovnávala prostory, vybavení, umístění, služby a mé vlastní představy, nejlépe mi vycházelo najít si dům na temné straně města. Jsou daleko prostornější než zmíněné byty, na klidných a bezpečných místech. Pokud si najdete dům ve „vesničce za zdí“, tak v ceně bude také společný bazén a fitko. Vzhledem k tomu, že mám malého syna, noční život mě příliš nezajímá, a tak mi nevadí, že je to do centra trochu dále. Po dvou týdnech objíždění domů v různých částech města jsme si našli dvoupatrový domek v části Huai Yai. Tři ložnice, dvě koupelny, tři WC, cca 200m², plně vybaven za 24 000 bathů (16 350 Kč). Nic tak velkého jsem nepotřebovala, dvě ložnice a jedna koupelna by úplně stačila, ale když jsem porovnávala ceny všech navštívených míst s tím, co za ty peníze dostaneme, tohle nám vyšlo jako nejlepší volba. Například: o něco menší bungalov se zahrádkou, dvěma ložnicemi, jednou koupelnou, přímo na rušnější ulici (tedy žádní hlídači a žádné společné prostory jako jsou bazény atd.) vycházel na 20 000 bathů (13 600 Kč). V naší „vesničce“ máme dva menší parky, pěkný bazén se skluzavkou, žádné fitko ani sauna. V ulici před bránou je lékárna, obchody, restaurace a kousek i trh pod širým nebem, kde se dá koupit skoro všechno za dobré ceny. K moři na motorce je to 10 minut. Do našeho tréninkového centra, je to také 10 minut. Do školky nám to tvá 15 minut a do nákupáku Central Festival Pattaya je to cca 20 minut, záleží na provozu.

foto: autorka

Pronajímatel je starší Číňan, který bydlí v domě na stejné ulici, a tak kdykoliv je nějaký problém, hned doběhne a pomůže vyřešit. Kolem máme hlavně rodiny z Ruska, Číny a Thajska. Pracuji hlavně z domova a cítím se tady opravdu dobře, jsem moc vděčná za to, jak to všechno dopadlo.

Od roku 2010, kdy jsem odjela studovat do Číny, až do letoška, jsem se stěhovala celkem už po 14. Ani teď to není naposledy. V minulosti jsem bydlela na pokoji se spolubydlící z Thajska, pár měsíců se třemi Vietnamkami. Bydlela jsem v malém pokojíku bez okna, na bytě s dalšími deseti lidmi, v bytě, kde se v kuchyni proháněly krysy… na bláznivých i pěkných místech. Tady to poprvé vypadá trochu jako opravdický domov. Poprvé v životě.