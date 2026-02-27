Boj s rakovinou - 1:1!
Jsem zvyklá na stres a napětí, které se vlečou. Uměla jsem dočasně vypnout a fungovat. To ale było v době, kdy mě zaměstnávala spousta věcí a nestávalo se, že bych jen tak seděla sama ve své hlavě. „Proměň svou mysl v palác,“ říkají. Cihla za cihlou…
Do onkologické ambulance si chodím celkem ráda popovídat. Je to takové věcné, ne příliš osobní, konstruktivní. Sice to většinou vypadá jako jednostranný výslech, ale jak trpělivost, tak lidskost se hovoru účastní. Takže dobrý. Tentokrát to bylo důležité, takže jsem tam vyrazila vyzbrojená jasnými otázkami.
„Dobrý den, posaďte se,“ pokynul mi pan profesor a ani nevím, zda mě vůbec zaregistroval. Pročítal si totiž zprávu z mých nových skenů.
„Už mi vyšla ta genetika, tady je zpráva. Potvrdili mi mutaci BRCA1,“ položila jsem papír na stůl.
„Hm, vidím. Takže mutace potvrzena.“
A ticho.
„Abych vás nenapínal… je to lepší,“ prohlásil konečně a pokračoval ve čtení.
Necítila jsem však nic. V Číně nás učili, že se počítá jen vítězství. Lepší je co? Druhý, předposlední, o milimetr, o milisekundu. První místo si lidé pamatují. To ostatní upadne v zapomnění. Co potřebuji jsou informace. A tak jsem čekala dál.
„Takže, podle skenů je to lepší. Budeme pokračovat v chemoterapiích, protože to funguje. Až to bude možné, naplánuje se operace.“
Vypadalo to, že tím to celé pan profesor zakončil. Jenže to mi tentokrát nestačilo, a tak jsem se začala ptát a zjistila následovné:
Při detailním přečtení první velké zprávy jsem tenkrát zjistila, že lékaři ani po skenech a operaci netušili, zda se jedná o III. nebo IV. stádium. Lymfatické uzliny mohly svítit proto, že makaly, a nebo proto, že tam byly metastáze. Nevědělo se, ale oficiálně se pracovalo se III. stádiem. Tím, že se na nových skenech rakovina zmenšuje i tam, je potvrzeno, že tam metastáze jsou. Jedná se tedy o IV. stádium. Od trojky ke čtyřce není moc daleko, ale i tak na mě tahle informace dolehla. Jsem ráda, že jsem to nevěděla předtím. Nevědomost je někdy vskutku blažená. Dozvěděla jsem se také, že je jedno, jak moc chemoterapie rakovinu užere, vaše číslo se už nezmění. IV. stádium liháčem na čelo. Nejvíce mě zajímalo, jak se má ta věc, která mi seděla za plícemi a srdcem u páteře (v zadním mediastinu).
„Zmizela.“
„Jako že tam už vůbec není vidět?“
„Není tam vidět.“
„Takže teď tam nic není.“
Musela jsem si to párkrát zopakovat, protože tohle mě trápilo hodně. Slovíčko teď jsem tam dosadila úmyslně. Je to pro mě taková malá poznámka, protože co tam teď není, může být potom. Jen abych nezapomněla. S rakovinou totiž člověk nikdy neví a já nejsem zrovna sluníčkářka. Slzy se mi vloudily do očí, ale zahnala jsem je. Ještě nepřišel čas.
Trochu mě překvapilo, že mi pan profesor předepsal hned další čtyři kola chemoterapie, když se předtím mluvilo o druhé operaci.
„Na indikační seminář vás pošlu. Na zákrok to ještě není, ale chtěli vás vidět.“
„Takže tam přijdu, povědí mi, že na zákrok to ještě není, a zase půjdu?“
Pan profesor se to nekomentoval.
„Půjde o to, jak moc čisté budou ty uzliny? Zmiňovali, že je to kolem velkých cév a je tam riziko velkého krvácení.“
Pochopil, že ten den to se mnou bude na dlouho, že jsem si zprávy opravdu přečetla a chci rozumět tomu, co se se mnou děje. Odsunul se mírně od stolu, směrem více ke mně a vypadalo to na rozhovor, ve kterém už bude opravdu přítomný. Ne jen sedět za svým přednastaveným delegátem. Chápu to ale, za den mu projde ambulancí mnoho příběhů a utrpení. K tomu imunní není nikdo a každý si musí najít způsob, jak fungovat. A v jejich případě hlavně jak pomáhat.
„Tak nějak. Chemoterapie funguje, budeme v ní tedy pokračovat a poté půjdete na zákrok, při kterém vám to dočistí.“
„Tím, že mi vyšla mutace BRCA 1, bude se uvažovat také o bio léčbě?“
„Po zákroku.“
„A co masektomie (odstranění prsou)? Paní na genetice říkala, že to chce co nejdříve.“
„Ne v nejbližší době. Po dobu bioléčby není pravděpodobné, že by se vám rakovina objevila. Pojišťovna proplácí 1-2 roky, v té době by vám tedy nic hrozit nemělo.“
Trochu omluvně jsem vysvětlila, že jsem jen chtěla znát svou přibližnou časovou osu. Na co se mám připravovat, co odložit… Jedním z mých hesel je totiž „vždy připravena“. .-) Domluvili jsme se na další chemo, a když jsem se zvedala ze židle, ještě mi na rozloučenou řekl: „Je to dobré.“
Kateřina Krumpálová
Posvítíme si na tu potvoru
Mám za sebou druhou sadu PET/CT skenů. Můžu vám tedy pěkně zčerstva povyprávět, jak to celé probíhá.
Kateřina Krumpálová
V onko čekárně
Všichni jsme tady na jedné lodi, do které zatéká. Někdo se ty díry snaží zalepit, jiní se připravují na přestup, dalším ten maják na obzoru pomalu zhasíná a ke břehu daleko...
Kateřina Krumpálová
Rakovina jako genetická loterie
U pacientek s rakovinou prsu a vaječníků je pouze 5-10% těch, které v sobě nosí dědičnou mutaci zvanou BRCA1. Měsíc jsem čekala na telefonát, abych se dozvěděla, do které skupiny patřím.
Kateřina Krumpálová
Jsem rouškařka
Často se stalo, že jsem roušku zapomněla. Teď mám v každé kapse, v každém batohu raději jednu záložní. MHD a obchodům se vyhnout moc nedá.
Kateřina Krumpálová
V klubu holohlavých
Nejcitelnějším vedlejším účinkem chemoterapie u mě zatím bylo vypadávání vlasů. Nikdy jsem před zrcadle netrávila hodiny, ale i tak mě to zasáhlo. Nejde totiž jen o vlasy samotné.
|Další články autora
