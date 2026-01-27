0:3 pro rakovinu
Ráno jsem seděla na odběrech už v 6:45, většinou jako první. Sestřičky teprve rozsvěcovaly. Na výsledky jsem čekala asi hodinku a půl a kolem 8:30 už mi zablikalo číslo do ambulance č.7. Posadila jsem se, pan doktor zase nasadil zklamaný výraz:
„Ani dnes vás nepotěším. Všechno se vám zlepšilo, ale kostní dřeni se nechce, bude ji mít moc citlivou. Je to v pytli, budeme to muset ještě odložit. Dnes je čtvrtek. Dostanete dvě injekce na podporu růstu, dáme tomu přes víkend a v pondělí už musíme. Pokud budou výsledky stále špatné, snížíme dávku a nějak se domluvíme.“
„Je něco, co pro to můžu ještě udělat,“ ptala jsem se odhodlaně.
Regiznovaný výraz: „S tímhle nic neuděláte. Jen nebuďte nemocná. Je to o čase.“
Výsledky krve mi vyšly špatně už potřetí. Jak to, že to moje tělo nedává?! Co jsem začala s bojovými sporty, vlastně nebyly dny, kdy by mě něco nebolelo. Na univerzitě jsem trénovala 6 dní v týdnů, 6-8 hodin denně. Na brazilském jiu-jitsu jsem byla jedním z těch pár bláznů, kteří vydrželi sparringy celou hodinu (pětiminutová kola) bez pauzy a pak ještě „pro zábavu“ pokračovala s kamarády po tréninku. Vždy jsem si vybírala větší soupeře, aby každé kolo stálo za to. Byla jsem utahaná, ale nikdy ne tak vyčerpaná, že bych nemohla pokračovat. A teď moje kostní dřeň spí a odmítá makat? A já s tím nemůžu nic udělat. To bylo pro mě nejhorší. Poprvé v životě se mi nepodařilo potlačit strach. Když přišly těžké časy v životě nebo ve vztazích, automaticky jsem vypínala a přešla na autopilota, díky kterému jsem se přes všechno dostala a zvládla normálně fungovat. Mysl si zaplním konkrétními úkoly, detailními plány, prací. Vždy všechno pod kontrolou. Ne mnoho mě tak dokáže překvapit a pokud ano, tak to beru jako lekci a něco, co už se podruhé nestane. To mě utěšuje a dodává mi palivo. Tentokrát jsem ale už měla všechny potřebné informace pro tuto i další fáze - načtenou stravu, vedlejší účinky, nastudované výživové doplňky po chemu, připravený tréninkový i pracovní kalendář, místa, kam se chci podívat… nebylo toho moc s čím jsem se mohla zaměstnat a mít pocit, že tak k našemu boji proti rakovině aktivně přispívám. Teď jsem musela jen pokračovat v tom, co dělám a doufat. Pocit, že je úplně jedno co a jak dobře to dělám, protože i tak to může může jít do kopru… to mě hodně trápilo.
Dostala jsem naštěstí dvě menší injekce na podporu růstu kostní dřeně (jednu v nemocnici a druhou další den doma), díky těm jsem měla pocit, že se alespoň něco děje. Bylo mi trochu jako kdybych měla chřipku - velká únava, bolely mě kolena a celé nohy, chtělo se mi spát, zima, trochu škrábalo v krku, ale do několika hodin to přešlo. Naordinovala jsem si klidový režim. To znamená žádné delší vycházky a cvičení. V sobotu jsme vzali malého na rybník, trénujeme bruslení. V neděli jsme si s přáteli a našimi dětmi vyšli na krátkou procházku a pak na dobrou večeři.
V pondělí opět v 6:45. Necítila jsem se nijak jinak než předtím. Stejně unavená a ospalá. Noci před chemo totiž nemůžu spát. Netušila jsem tak, jak výsledky dopadnou. Když jsem ale vešla do ambulance, doktor neměl ten svůj zachmuřený výraz, tak jsem si řekla, že tentokrát asi dobrý. A bylo.
„Tak dnes už konečně všechno dobré,“ zahlásil.
„Takže ty dvě injekce opravdu pomohly,“ vydechla jsem nadšeně.
„No, nevím. Možná. Spíš je to o čase. Potřebovalo to víc času než předtím. Pokud vám příště ale výsledky zase vyjdou špatně, dáme ty injekce dříve a uvidíme, co to udělá.“
Nikdy jsem si nemyslela, že se budu na chemo těšit. Všechno je zase tak jak má být. V mezích našich současných možností, samozřejmě. Původně jsem si chtěla dát obě dávky v jeden den, i doktor byl pro. Jenže po těch výsledcích mi doporučil to nechat rozdělené na dva dny. Naštěstí bydlím nedaleko nemocnice. Dvě zastávky tramvají. Jako kdyby to někdo tam nahoře věděl, když si tady naši kdysi vybírali bydlení. :-)
Loni v únoru jsem nám balila kufry a všechno připravovala na stěhování do Thajska, které se mělo stát naším domovem přinejmenším na několik let. Letošní únor je o něčem úplně jiném. Po poslední chemo mě čekají testy, screeningy a seminář se všemi mými doktory, aby mi řekli, co mě čeká dál. Z tréninků jsem zvyklá s autoritami nediskutovat, odnést si info a podle toho se zařídit. To se snažím v posledních letech změnit. V naší FN Lochotín mám se všemi ale skvělé zkušenosti, všichni na mě byli moc hodní a dělali i to, co vůbec nemuseli. Když mi testy zase vyšly špatně, sestřička mi na kartičku nakreslila zelený čtyřlístek pro štěstí, aby mi to už konečně vyšlo. Při další návštěvě jsem jí děkovala, protože to opravdu vyšlo! :-) Samozřejmě jsem si ke všemu ale našla informace, mám to nastudované do hloubky. Každou větu z mé lékařské zprávy. Všechna odborná slova, všechny léky. Mám i druhý názor od jiného specialisty, který mi řekl, že by nic nedělal jinak, mám tady skvělé doktory a všechno půjde, jak má. Mám tak plnou, informovanou, důvěru. :-)
Kateřina Krumpálová
Příprava na první chemoterapii
Načetla jsem si, co jsem mohla, ale stejně jsem netušila, co mě čeká. Rakovina se chová různě, každé tělo jinak reaguje... Ráda si vše plánuju a mám věci pod kontrolou, jenže tady to prostě nejde.
Kateřina Krumpálová
Můj osobní Mortal Kombat
Vím, co to obnáší postavit se do ringu proti někomu většímu, kdo vám chce ublížit. Jenže tentokrát vedle nestojí rozhodčí, který by bděl nad férovostí a případně mě zachránil. Teď je to jen na mně. A bez pravidel.
Kateřina Krumpálová
Pooperační začátky
Ve filmech si strašně vymýšlí. Hrdina se probudí po operaci, vyrve si kanylu z ruky, vyskočí z okna pokoje a jde zabít toho, kdo ho tam dostal. Pro mě byl problém se jen postavit...
Kateřina Krumpálová
5 % naděje
Ani po operaci jsme ještě na sto procent nevěděli, co mi vlastně je. Na konečné výsledky jsem si musela počkat celý týden...
Kateřina Krumpálová
Kolik ze mě zůstane?
Na operační sál jsem jela s tím, že se plný rozsah zákroku dopředu nedal odhadnout. Možná, že půjde opravdu „jen“ o zánět a odstraní nádor, možná jeden vaječník. A možná že ne a vezmou mi všechno. Dozvím se to, až se probudím.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel
Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze...
U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel
Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku....
Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová
Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské...
V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky
Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
- Počet článků 215
- Celková karma 29,01
- Průměrná čtenost 1488x