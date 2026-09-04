Žižkov ovinula obří krajka
V období od 21. do 31. srpna vznikl na technické budově na pražském Kostnickém náměstí mural od hvězdy polského street artu NeSpoon. Iniciátorem projektu je streetartový festival Urban Pictus a realizace je zároveň součástí festivalu Žižkovská Spojka. Partnery projektu jsou MČ Praha 3, Polský institut v Praze a Dopravní podnik hlavního města Prahy.
S autorkou se mi podařilo setkat přímo v den vernisáže – těsně předtím, než své dílo symbolicky podepsala.
Setkáváme se už po několikáté, ale pro ty, kteří tě ještě neznají: jak by ses stručně představila?
Jsem urbanartová a multimediální umělkyně.
Co tě přivádí do Prahy?
Pozval mě tým z Urban Pictus, který pořádá muralový festival. Jde už o třetí ročník a mě těší, že tu mohu tvořit.
Co bylo inspirací pro tohle nádherné dílo, před kterým teď sedíme?
Kdykoliv přijedu někam malovat - a je známé, že pracuji s motivem krajky -, nejprve si udělám důkladný průzkum. Ráda totiž vycházím z lokálních vzorů. V Praze jsem navštívila Národní muzeum, Národopisné muzeum, Muzeum módy a designu i několik antikvariátů. Setkala jsem se také s lidmi z oboru. Nakonec mě oslovil vzor ze 17. století. Je velmi dekorativní, plný květin a ornamentů, což se skvěle hodí k okolním historickým budovám na náměstí. Jedinou jednoduchou stavbou tu byl právě tento technický objekt, který se díky muralu přirozeně propojuje s okolím.
Jak vlastně začala tvoje cesta ke krajkám?
Možná tě překvapím, ale u keramiky. Krajky jsem zpočátku vůbec neměla ráda, přišly mi staromódní a zaprášené. V keramické tvorbě se ale běžně otiskují krajky či listy do talířů a hrnků, což jsem dělala asi dva roky. Pak jsem si uvědomila, že krajka je sama o sobě tak krásná, že nepotřebuje žádnou užitkovou formu. Když jsem vyrobila první samostatnou keramickou krajku, úplně jsem se otevřela veřejnému prostoru. Město se pro mě stalo jedním velkým plátnem.
Odkud pochází tvé umělecké jméno NeSpoon?
Když tvoříte nelegálně ve veřejném prostoru, většina autorů používá pseudonym. Pro mě to ale nebyla jen přezdívka, spíše nový začátek. Potřebovala jsem jméno, které má v sobě sílu a energii realizovat sny. NeSpoon pochází z filmu Matrix. Je tam scéna, kde jde Neo k Věštkyni a vidí malého chlapce, jak myslí ohýbá lžičku. Na otázku, jak to dělá, chlapec odpovídá, že je to snadné, když si uvědomíš základní věc: „There is no spoon“ – lžička neexistuje. Všechna omezení jsou totiž jen v naší hlavě. Tehdy jsem pracovala v kanceláři a snila o životě, který žiji dnes.
V Česku nejsi poprvé. Jaké máš ze zdejší tvorby pocity?
Praha me okouzlila. Už jsem tu dělala jeden mural v uzavřeném vnitrobloku a za rok se vrátím dokončit další část stěny. Mám odsud výhradně pozitivní dojmy. Lidé reagují velmi vřele, nosí mi kávu, čaj i koláče. Místní obyvatelé říkají, že je skvělé, jak šedivá budova ožila. Taková energie vás hned nabíjí do další práce.
Moc děkuji za rozhovor. Často cestuji za street artem po světě a při pohledu na tvá díla v jiných městech jsem si vždycky přál, aby tvoje krajka jednou ozdobila i zeď v Praze. Dnes se ten sen splnil.
Já děkuji tobě. Pro mě jako pro autorku je nejkrásnější pocit, když vím, že moje práce má své vnímavé publikum.
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