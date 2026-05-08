Pražský street art na počest Davida Attenborougha
8. května slaví své 100. narozeniny světově proslulý dokumentarista a popularizátor přírodních věd – sir David Attenborough.
Při oslavě tak výjimečného jubilea stojí za to připomenout mural, který vznikl před dvěma lety na jeho počest v pražských Holešovicích.
Autorem 22 metrů vysokého díla je světově uznávaný muralista pocházející z Paříže – Tim Marsh. Umělec zobrazil kultovního tvůrce dokumentárních filmů BBC obklopeného zvířaty reprezentujícími vybrané ekosystémy. Mural namalovaný v typickém Marshově stylu geometrického pop-artu je – jak sám autor říká – „poctou práci Davida Attenborougha a jeho postojům k obraně zvířat a přírody obecně tváří v tvář katastrofálním dopadům činnosti průmyslu, který decimuje Zemi, její obyvatele, faunu i flóru“.
Dílo vzniklo v rámci streetartového festivalu Urban Pictus v červnu 2024 a fanoušci instagramového profilu Street Art Czechia jej rychle označili za jeden z nejkrásnějších muralů v Praze.
Velkoformátový obraz lze obdivovat na stěně bytového domu v ulici U Staré plynárny 1541/10.
Daniel Kruczynski
První pražský mural Vincenta Chigniera
Pestrobarevný pták rozmanitosti se objevil v Holešovicích. Francouzský malíř hledá harmonii v různorodosti a ukazuje její krásu.
Daniel Kruczynski
I pražský street art si užil koncerty Depeche Mode
Tisíce Čechů si prožíli svůj depešácký vrchol roku. Depeche Mode odehráli minulý týden dva koncerty v Praze. Většina fanoušků se oblékla do černé barvy. Pražský výtvarník tou barvou maloval na stěny.
