Pražský street art na počest Davida Attenborougha

Jeden z nejkrásnějších pražských muralů vzdává hold práci sira Davida Attenborougha. 22 metrů vysoké dílo zkrášluje pražské Holešovice.

8. května slaví své 100. narozeniny světově proslulý dokumentarista a popularizátor přírodních věd – sir David Attenborough.

Při oslavě tak výjimečného jubilea stojí za to připomenout mural, který vznikl před dvěma lety na jeho počest v pražských Holešovicích.

Autorem 22 metrů vysokého díla je světově uznávaný muralista pocházející z Paříže – Tim Marsh. Umělec zobrazil kultovního tvůrce dokumentárních filmů BBC obklopeného zvířaty reprezentujícími vybrané ekosystémy. Mural namalovaný v typickém Marshově stylu geometrického pop-artu je – jak sám autor říká – „poctou práci Davida Attenborougha a jeho postojům k obraně zvířat a přírody obecně tváří v tvář katastrofálním dopadům činnosti průmyslu, který decimuje Zemi, její obyvatele, faunu i flóru“.

Dílo vzniklo v rámci streetartového festivalu Urban Pictus v červnu 2024 a fanoušci instagramového profilu Street Art Czechia jej rychle označili za jeden z nejkrásnějších muralů v Praze.

Velkoformátový obraz lze obdivovat na stěně bytového domu v ulici U Staré plynárny 1541/10.

Autor: Daniel Kruczynski | pátek 8.5.2026 9:37 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Daniel Kruczynski

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 216x
Fanoušek street artu a fotobloger, který vede instagramové profily @StreetArtCzechia a @StreetArtPraha.

