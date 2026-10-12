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Nová nástěnná malba ve Vnitroblocku připomíná, že člověk je součástí přírody

Daniel Kruczynski
V holešovickém Vnitroblocku vznikl jubilejní desátý mural. Dílo „Starší než my“ od Lenky Kozlíkové a Ondřeje MIO Michálka oslavuje desáté narozeniny tohoto kultovního místa a vybízí k zamyšlení nad naším vztahem k přírodě.

Propojení člověka s přírodou pod holešovickým nebem
V pražském Vnitroblocku v minulých dnech vytvořila svůj vůbec první společný mural dvojice českých výtvarníků - Lenka Kozlíková a Ondřej MIO Michálek.


Jejich velkoformátový obraz s názvem „Starší než my“ vychází z přesvědčení, že člověk není pánem přírody, ale tvoří její neoddělitelnou součást. Výtvarníci v díle zkoumají organické propojení lidských postav s říší rostlin a živočichů. Malba citlivě reaguje na charakter samotného místa a vědomě pracuje s odhalenými stavebními prvky budovy. Ukazuje tak, že i městské prostředí a divoká příroda mohou existovat v harmonické rovnováze.


Dílo ve svém důsledku vybízí k hlubšímu zamyšlení nad naší rolí na tomto světě. Připomíná, že nám planeta nepatří, ale že jsme pouze jejími dočasnými správci - a že příroda zůstává naším původem, útočištěm i věčnou inspirací.

Dva osobité styly v jednom díle
Propojení obou autorů přináší do veřejného prostoru osobitou synergii:

Lenka Kozlíková
Původní profesí právnička se na umělecké scéně aktivně pohybuje od roku 2019. Ve své tvorbě spojuje abstrakci s figurativním uměním, přičemž čerpá z hudby, symbolismu, filozofie a historie. Vedle malby a litografie se věnuje literatuře: je členkou rady Klubu českých a slovenských spisovatelů a jako ilustrátorka spolupracuje například s Miloňem Čepelkou. Její díla zdobí soukromé sbírky napříč Evropou, USA, Indií i Novým Zélandem.


Ondřej MIO Michálek
Ve své tvorbě kombinuje klasickou figuraci s moderním abstraktním realismem. V centru jeho zájmu stojí lidské tělo jako nositel příběhů, symbolů a vnitřních stavů. Vedle vystavování v ČR a na Slovensku přenáší svůj osobitý vizuální styl i mimo zdi galerií skrze spolupráce se značkami jako Harley Davidson, Škoda nebo Coca-Cola.


Jubilejní desátý mural k 10. narozeninám Vnitroblocku
Odhalení malby má i symbolický rozměr – jde v pořadí o 10. mural ve sbírce Vnitroblocku, jehož vznik se časově potkal s oslavou 10. narozenin tohoto populárního pražského kreativního centra.
Kurátorem unikátní venkovní galerie na adrese Tusarova 791/31 je Dudes & Barbies Gallery. Novinka od Kozlíkové a Michálka se zde zařadila po bok děl významných domácích i zahraničních autorů, mezi něž patří například Maxim Havlíček, Caer8th, Vincent Chignier, belgický umělec Dzia, Frida Still Vium z Dánska, brazilský tvůrce Digo Cardoso nebo Viktoria Lime a Andrii Kovtun z Ukrajiny.

10 fotografií
Autor: Daniel Kruczynski | pondělí 12.10.2026 7:41 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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Daniel Kruczynski

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Fanoušek street artu a fotobloger, který vede instagramové profily @StreetArtCzechia a @StreetArtPraha.

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