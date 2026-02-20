Jak úspěšně přežít svůj život
Pokládat si tuto otázku může znít absurdně. Vždyť život se nedá přežít, ten jednou s definitivní platností skončí, o tom není pochyb. Mám na mysli spíše to, jak přežít průběh svého života a dovést ho zdárně, bez fatálních karambolů, až do konce. To mě, lehce po padesátce, připadá jako úkol přetěžký, až nemožný.
Tuto moji úvahu odstartovala jedna ne úplně veselá a byť z druhé ruky (bankovní úřednice) vyprávěná, tak nejspíše pravdivá historka. Ale k té až v závěru.
Nevím, jak dnes připravuje škola děti na život, ale velké iluze, že je to lepší než kdysi, si nedělám. Myslím si, že na praktický život se všemi myslitelnými nástrahami bychom nějak odpovědně ve škole i v rodině být připravováni měli. V tuto chvíli pominu nemyslitelné nástrahy, s nimiž se ve svých životech sice setkat můžeme, ale s nimiž ve svých životech prostě nepočítáme. Těch myslitelných je v našich životech stejně až až.
Jsou to nástrahy různého charakteru, některé svým rozhodováním v různých životních situacích ovlivnit můžeme, jiné tak úplně ne. Pominu nástrahy zdravotní (i když i tam určitý vliv člověk určitě ve svých rukou má) i čistě náhodné (bytí ve špatnou dobu na špatném místě).
Zúžím svůj fokus na nástrahy plánovatelné, očekávatelné a velmi reálné. Mezi ně patří nástrahy finančního světa. Nevím, jak vy, ale já se vždy v určitých intervalech chtě nechtě musím stát na chvíli odborníkem na nějakou oblast, v níž nejsem ani vzdělána ani v ní nijak pracovně nepůsobím. A přesto mi do života, stejně jako většině z vás, v nepravidelných intervalech přichází.
Psala jsem chtě nechtě, ale možná by se hodilo upřesnit, že chtě, protože nechci být jen hříčkou v rukou osudu, nechci jen tupě přijímat informace a dělat nejsnadnější rozhodnutí s minimem námahy, možná i malým okamžitým riskem, ale s o to horším finálním dopadem.
Chci vědět, že když udělám rozhodnutí, zvážila jsem všechna pro a proti tak, jak jen jako poučený laik v dané situaci dokážu.
A tak se ve svém životě opakovaně a vždy jen na čas stávám odbornicí na energie, na povinné ručení a havarijní pojištění vozidla, na hypotéku, výběr telefonního operátora, pojištění psa, nemovitosti i své vlastní osoby.
Jen si to představte. Končí období vaší stávající smlouvy, a tak chtě (jak jsme si již odsouhlasili výše) se jmete zkoumat, z čeho všeho že se to skládá cena plynu a elektřiny. Které složky jsou dané a neměnné a u kterých hledat tu nejvýhodnější nabídku od dostupných dodavatelů. Ale poučeni již z doby před několika lety, dodavatele nehodnotíte jen podle nejvýhodnější ceny, ale také podle jeho velikosti, doby působení na trhu, vlastníků, referencí apod. Protože zkušenost, že váš úžasný dodavatel energií s bezkonkurenční cenou na trhu, kterou vám záviděl kdekdo, včetně jiných dodavatelů energií, kteří se vás snažili přetáhnout na svoji stranu, ze dne na den zkrachoval a vy jste se dostali do spárů tzv. poslední instance už máte a opakovat nechcete. A tak si uděláte přehled, zvážíte všechna pro a proti, a to ve vztahu k aktuální situaci na trhu s energiemi, k aktuální situaci ekonomiky i politiky státu, ve kterém žijete a v neposlední řadě i k ekonomické a životní situací vlastní a učiníte odvážné rozhodnutí. Vyberete dodavatele a období, na nějž se nejvýhodněji jeví smlouvu uzavřít, protože i do této volby vstupují všechny výše uvedené faktory a někdy se vyplatí smlouva na delší dobu, jindy zase na kratší. Lépe řečeno, vy nevíte, zda se to vyplatí, vy jen můžete predikovat větší pravděpodobnost. A pak jen zavřete oči, rozhodnutí přijmete a příliš nerevidujete, jak moc úspěšní jste v konečném důsledku se svým rozhodnutím byli.
Oddychnete si, že máte takto složitý proces za sebou, ale jen na chvilku. Protože ejhle, končí zase jedno období a je nutné absolvovat obdobný proces se smlouvou zase v úplně jiné oblasti. A tak, ano „chtě“ se vrhnete na zkoumání technických parametrů svého vozidla a zvažování toho, jestli chcete nebo nechcete připojištění předního skla, krádeže, živelných pohrom, jestli chcete spoluúčast spíše vyšší nebo nižší a také si musíte ujasnit předpoklad ujetých kilometrů za rok včetně odpovědi na otázku, zda plánujete nebo neplánujete s autíčkem odjet na zahraniční dovolenou, což je téma, které ve chvíli, kdy se zabýváte nastavováním všech výše zmiňovaných záležitostí v domácnosti vůbec nemáte na pořadu dne. A tak se tím vším prokoušete, na chvíli (než to zase zapomenete) se stanete odborníkem přes auta a pojištění, vyslechnete, přijmete či odmítnete několik zprostředkovatelů výhodných nabídek, kteří se na vás nalepili ve chvíli, kdy jste si zkusili online kalkulaci pro srovnání a učiníte další odvážné rozhodnutí – vyberete si pojistitele na další roční období. A opět zavřete obě oči a jdete dále…směrem k dalšímu rozhodování o další oblasti, o níž toho (zatím) také moc nevíte.
Protože vám jako na potvoru končí fixační období u hypotéky. A za těch posledních 5 let se trh výrazně změnil. Nejdříve raketově úrokové sazby vzrostly, pak se pozvolna zase vydaly směrem dolů, ale tak nějak se zarazily příliš vysoko oproti sazbě, na kterou jste byli poslední roky zvyklí…s tím se tak úplně nechcete smířit, a tak se z odbornice na auta lusknutím prstu stanete odbornicí na půjčky a nemovitosti, protože jen blázen (anebo ten, kdo to podstupuje poprvé) by se mohl domnívat, že nad vším vyzrajete tím, že provedete pouhopouhé porovnání sazeb, které vám banky ochotně nabídnou. Sazba je jen jedním z faktorů k posouzení. Dalším dost výrazným faktorem se jeví tzv. RPSN, tj. roční procentní sazba nákladů, což je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru a porovnat různé nabídky. Zjednodušeně řečeno zohledňuje i náklady, které z vás banka vytáhne a které nejsou v základní sazbě a roční splátce, jejichž vyčíslení se vám zdá celkem rozumné, obsaženo. Stávajícím poskytovatelem vašeho úvěru jste přátelsky upozorněni, ať při zvažování přechodu k jinému poskytovateli, nenaletíte jen na výhodně vypadající nižší sazbu, ale všimnete si i dalších nástrah, jako jsou poplatky za vedení hypo účtu, nutnost sjednání pojištění, ať svého či nemovitosti apod. Pokud se po zvážení všeho výše uvedeného přesto rozhodnete pro změnu poskytovatele, čeká vás ještě zvážení, zda se vám celá transakce vyplatí i s nutností zaplatit nový odhad nemovitosti a vklad i výmaz z katastru nemovitostí a také s mnoha administrativními kroky, jako je např. nové posuzování doložených příjmů apod. Teď už vás jistě nepřekvapí, že musíte učinit další z odvážných rozhodnutí, a to jsem ani nezmínila, že se musíte také rozhodnout na jak dlouhé období novou smlouvu za těchto podmínek chcete uzavřít, což v době, kdy ani osoby tímto oborem se léta úspěšně živící, vám nejsou schopny predikovat, jestli sazby porostou nebo se budou snižovat a je tedy výhodnější vaši ne úplně ideální sazbu pro jistotu zafixovat na delší nebo kratší dobu. Takže zase jen zavřete oči, poté co jste učinili rozhodnutí a doufáte, že ty 2-3 roky, na které jste se zavázali, neutečou moc rychle, abyste nutnost podstupovat toto vše znovu, ale za jiných podmínek, nemuseli absolvovat zas až tak moc brzy.
Ne, nebojte. Nebudu vás více zdržovat popisem toho, kdy jsem se museli stát zase alespoň na chvilku odborníky na své životní pojištění (notabene, když vás ve vašich krásných středních letech už na nemoc ani pojistit nechtějí), ani na penzijní připojištění (byť vás s výhledem ještě dlouhých 16 let do důchodu poskytovatel tlačí do konzervativní formy, protože na nějaké odvážné investice už je podle něj pozdě, na což vy ovšem máte trochu jiný názor), ani na pojištění psa, kterého jste si pořídili (a kde je taky několik poskytovatelů a každý z nich je v něčem lepší a v něčem horší a teď babo raď).
Svoji úvahu ukončím historkou, avizovanou na začátku článku.
To si tak zajistíte všechny smlouvy na všechny oblasti pro váš život naprosto nezbytné podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí a také podle vašich mentálních a časových možností i odborných znalostí. A celkem uklidněni tím, že za tím vším je kus vaší poctivé práce se rozhodnete žít celkem bezstarostně svůj pohodový život, což se, jak za chvíli uvidíte ukáže dost neuvážené.
A tak mezi jiné své aktivity zařadíte lyžování v zahraničí, kde bohužel vaší vinou dojde ke kolizi na sjezdovce, po níž na vašich bedrech zůstane zodpovědnost za zdraví osoby s právním vzděláním a příjmy v eurech. Mohlo by se zdát, že ve vaší, pevnou rukou a jasnou myslí vedené domácnosti by nemělo jít o nic fatálního. Protože pojistku odpovědnosti v rámci pojištění vaší nemovitosti samozřejmě sjednanou máte. Jenže její limit jsou pouhé 2 miliony (nějak při tom všem jste vy nebo váš poradce zapomněli tento limit časem valorizovat anebo jste jen nechtěli platit vyšší pojistku v domnění, jaké jsou 2 miliony jmění). Jak je to však zoufale malá částka zjistíte ve chvíli, kdy jsou poškozenou stranou ohodnocena 3 zlomená žebra na milionů 9. A tak se roztáčí kolotoč, kdy je vám dům (za ne úplně nejvyšší tržní cenu) prodán pod rukou, peníze z něj padnou na odškodné (tedy na část, ještě něco k úhradě vám zbyde), a vy skončíte místo ve vysněném domě, na který máte ještě 17 let splácet hypotéku, na ubytovně bez domu, peněz a s obřím dluhem.
A tím se vracím k úvodu svého článku i svých úvah. Jak úspěšně přežít svůj život tak, abychom se zajistili a pojistili na vše a proti všemu myslitelnému. Protože tohle je realita dnešních dní, s níž je třeba počítat. V tomto scénáři nejsou zohledněny další, z našeho pohledu spíše nemyslitelné zásahy do našich životů, jakými by mohly být třeba válka či fatální živelná pohroma. To by se pak teprve ukázalo, jak úspěšná by ta naše odvážná rozhodnutí nakonec byla.
A tak si někdy spolu s Xindlem X říkám větu z jeho písně Puberťák…i když občanku mám dávno, radši vrátil bych ji zpět, dospěl jsem k tomu, že je lepší nedospět.
PS. Tak držím palce nám všem, ať ten náš život úspěšně přežijeme…pak si to řeknem, ju?
Hana Krommerová
Ještě větší peklo, než jsme čekali
Zamýšleli jste se někdy nad definicí pekla? Možná že ne, ale určitě občas ve svém životě spontánně k peklu nějakou situaci přirovnáváte.
Hana Krommerová
Strach jako motivace
Nemusíš být odvážný, aby ses rozhodl, musíš se rozhodnout, aby ses stal odvážným... Dnes už vím, jak pravdivé toto moudro je!
Hana Krommerová
Sociální jistoty
Myslíte, že je máte? Nebo byste je chtěli mít? Nebo jste přesvědčeni, že na ně máte nárok? Nedovedete si představit, že byste jako lidé žili bez nich?
Hana Krommerová
Neber mi mé sny
Už hodně dlouho v ní nic tak nerezonovalo. Jak je to dávno, kdy cítila ty vnitřní vibrace, které jí říkaly, že i to, co je zdánlivě nemožné, stojí za prozkoumání. Vždyť snít je krásné a sny se mohou i splnit...
Hana Krommerová
Paměť půdy
Můžeme si myslet, že je to jen kus hlíny, po které šlapeme. Můžeme si ale také uvědomit, že je to kus země, po které před námi šlapaly miliony jiných lidí. Můžeme však v našich představách zajít ještě dál.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle....
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Advokát od Netflixu. Vousatá Ally McBealová se vrací už potřetí. Novým prvkem je Mickeyho sestra
Právník Mickey Haller s tváří americko-mexického herce Manuela Garcii-Rulfa tentokrát není...
VIDEO: Sebevrah chtěl na D1 skočit z mostu, už přelezl zábradlí
Dramatické chvíle zažili v pátek ráno řidiči na 144. kilometru dálnice D1. Policisté zde...
Krčmář se loučí s olympiádou? Čeští biatlonisté uzavřou zimní olympiádu hromadným startem
Čeští biatlonisté uzavřou olympijské hry závodem s hromadným startem. Pro Michala Krčmáře půjde s...
O podporu z investičního fondu Jihočeského kraje usiluje devět desítek projektů
O podporu z krajského investičního fondu Jihočeského kraje letos usiluje devět desítek projektů...
- Počet článků 43
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 310x