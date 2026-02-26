...malé chvejúce sa vesmíry...
...jemné chvenie na hladine, takmer nebadateľné vlnenie po dotyku pera krídla vzlietajúcej volavky, ktorú sme vyplašili. Hrdokrásnej, povznesenej nad našou prízemnosťou, vzniesla sa ponad stromy, niekam...
...jemné chvenie farieb, zelených, modrých, trochu olova a trochu olivového oleja, kvapku okru a striebristých odleskov a ešte hlboká, tmavá Van Gogh...
...na končekoch pokorne sklonených ostrých listov tŕstia sa lesknú malé, chvejúce sa vesmíry v ktorých je ukrytý celý okolitý svet. Občas niektorý z tých vesmírov, niektorý z tých svetov, splynie s mnohými inými, ktoré sú pomaly, takmer nebadane unášané nádherou nášho Malého Dunaja, niekam...
...a len nakrátko ostávajú po nich kruhy. Rozchádzajúce sa, hojdajúce sa, rozplývajúce sa...
...malé, chvejúce sa vesmíry...
text, foto © Peter Krivda Soliwarski
Peter Krivda Soliwarski
Túlačky CCXXI - Církvice, kostol sv. Jakuba
...potulky sú nádherné a je jedno či ideme na druhý kontinent, alebo len za stodolu. Lebo práve tam možno ten druhý, iný kontinent nájdeme...
Peter Krivda Soliwarski
Potulky CCXXI - Kaštieľ Brunswickovcov, Dolná Krupá /SK/
...dejiny Brunswickovského kaštieľa, prechádzali mnohými premenami, ale v každom prípade priniesli vždy pozdvihnutie tohto skvelého šľachtického sídla v hodnotových stupňoch dejinných metamorfóz...
Peter Krivda Soliwarski
Jena Šimková - Iná realita /Módna fotografia, Dom umenia Piešťany/
...súčasná výstava fotografky Jeny Šimkovej vo výstavnej sieni Domu umenia v Piešťanoch, Iná realita, dokumentuje to, čo autorka vytvorila za obdobie zhruba ostatných desiatich rokov...
Peter Krivda Soliwarski
Potulky - CCXX - Etna, miesto titanov /I/
... mýty hovoria, že Kyklopovia pracovali v podzemných dielňach pod Etnou, kde pre Dia kuli blesky. Ja som presvedčený, že tam dole ešte stále sú a raz sa im podarí uniknúť a ukuté blesky vrhnú na ľudstvo, ktoré ničí matku Zem...
Peter Krivda Soliwarski
Potulky CCXIX - Sveti Lovreč Pazernatički /HR/
Pri našich cestách a cestičkách Istriou sme mali pred sebou samozrejme v prvom rade môj program, ktorý nikdy nedodržíme, lebo vždy sa neodkladne postaví do cesty niečo, čo nás zlákalo mimo trasu, niečo z diaľky lákavé a mámivé.
