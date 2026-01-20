Ve své domácnosti jsem nejchytřejší já - už leta, ale sranda to není

Už někdy před 12 lety jsem, vzhledem k digitalizaci a podobným novostem, pravila, že doma budu nejchytřejší já. Nebude to lednička, pračka, zkrátka vydržím s tlačítkovým mobilem na sms... A nic digitálního mě nepřelstí.

A bude mi za pár 71 let, takže je jasné, že s tímto svým přístupem jsem v poho. Mám sporák na vaření starý poměrně funkční, který umím zapnout (je napůl plynový, na půl elektrický – to nenajdete; ovšem je dobře 40 let starý); 37 let starou mikrovlnku jsem loni vyhodila, další nemám – nepotřebuji; poslední dva roky jsem vyměnila svítidla = lustry za ještě více úsporné...

Nedávno jsem si koupila nový vysavač – žádný chytrý, normální; však jsem byla pravila -tady jsem nejchytřejší já.

Teď budu potřebovat vyměnit koupelnovou baterii. Jednak už nejde dotáhnout kohoutek na studenou vodu, druhak kape i napojení ruční sprchy, treťjak bych dala přednost páce. Nějak mám začínající problémy s karpály... Hele a nic o tom není DIGITÁLNÍ.

Budu doma furt nejchytřejší – žádný digitální cokoliv mne nepřekoná.

Ostatně kdo mne sem tam čtete tak víte, že skromnost se mnou nikdy o zem neřískala.

Autor: Alena Křehotová | úterý 20.1.2026 13:40 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

Další články autora

Alena Křehotová

Jak je důležité míti Filipa

No pro pár (až pár set) jedinců evidentně docela hodně důležité. Najmě zřejmě pro Filipa samotného. Mediálně je zveřejňován už pár měsíců a asi to ještě není dost. Má neuvěřitelné ego, zato soudnost mu chybí.

11.1.2026 v 10:40 | Karma: 10,83 | Přečteno: 270x | Diskuse | Politika

Alena Křehotová

Stává se to jen mně?

Třeba dneska. Šla jsem do sámošky koupit knedlík. Ve frontě u pokladny za mnou stála paní, která mi anglicky sdělila, že chlapi jsou dobrý jen na vaření a žehlení. Teda ona řekla „vošing“ čili praní, ale pantomimicky žehlila.

31.12.2025 v 11:04 | Karma: 22,80 | Přečteno: 773x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

James Bond, hortenzie, oleandr, rohožka aneb všechna má paměť

Už před lety jsem si říkala, že na smrtelné posteli si budu pamatovat jména všech herců, kteří za mého života hráli agenta 007. Páč bude jasný, že umírám „včas“ a ne jako úplný dement. To bych nerada.

14.12.2025 v 21:21 | Karma: 15,61 | Přečteno: 226x | Diskuse | Společnost

Alena Křehotová

Kdyby Decroix-ová a Černochová radši mlčely...

...mohli bychom současné vládě všichni věřit o něco málo více. Je jasné, že když do Polska teď vlítlo cca 19 dronů, ruských = nejspíš i z Ruska, tak je to buď ruská provokace, nebo zkouška. Nebýt toho, že ministryně Černochová

11.9.2025 v 11:49 | Karma: 33,96 | Přečteno: 966x | Diskuse | Politika

Alena Křehotová

Je to děs - už i meteorologům věřím víc než politikům...

Meteorologové sem, na severozápad, furt slibují nějaké deště či přeháňky, přičemž jim uniká, že jsme v dešťovém stínu Krušných hor. Totéž dělají už dlouhá léta politici: Severočeskému kraji (Ústeckému) slibují kdeco - a výsledek?

27.8.2025 v 12:14 | Karma: 20,93 | Přečteno: 348x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.
17. ledna 2026  11:59

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...

VIDEO: Majáky jako magnet. Urputná kachna nechtěla opustit auto strážníků

Kachna si oblíbila služební vůz pardubických strážníků. (20. ledna 2026)
20. ledna 2026  14:02

Další neobvyklý zásah se zvířetem v hlavní roli řešili během několika dní pardubičtí strážníci. K...

Neratovice si letos různými akcemi připomenou 150 let od smrti Palackého

ilustrační snímek
20. ledna 2026  12:24,  aktualizováno  12:24

Neratovice na Mělnicku si letos připomenou 150 let od smrti historika, politika a spisovatele...

Biatlon na Vysočině v záři reflektorů: Energetické srdce areálu tluče silou tří megawattů

20. ledna 2026

Hradecká Galerie moderního umění zahájí výstavy Padá ticho a Terapie chaosem

ilustrační snímek
20. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové zahájí ve čtvrtek v 18:00 dvě výstavy. Nikola Kopp...

Alena Křehotová

  • Počet článků 102
  • Celková karma 16,42
  • Průměrná čtenost 1696x
Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.