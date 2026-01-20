Ve své domácnosti jsem nejchytřejší já - už leta, ale sranda to není
A bude mi za pár 71 let, takže je jasné, že s tímto svým přístupem jsem v poho. Mám sporák na vaření starý poměrně funkční, který umím zapnout (je napůl plynový, na půl elektrický – to nenajdete; ovšem je dobře 40 let starý); 37 let starou mikrovlnku jsem loni vyhodila, další nemám – nepotřebuji; poslední dva roky jsem vyměnila svítidla = lustry za ještě více úsporné...
Nedávno jsem si koupila nový vysavač – žádný chytrý, normální; však jsem byla pravila -tady jsem nejchytřejší já.
Teď budu potřebovat vyměnit koupelnovou baterii. Jednak už nejde dotáhnout kohoutek na studenou vodu, druhak kape i napojení ruční sprchy, treťjak bych dala přednost páce. Nějak mám začínající problémy s karpály... Hele a nic o tom není DIGITÁLNÍ.
Budu doma furt nejchytřejší – žádný digitální cokoliv mne nepřekoná.
Ostatně kdo mne sem tam čtete tak víte, že skromnost se mnou nikdy o zem neřískala.
Alena Křehotová
Jak je důležité míti Filipa
No pro pár (až pár set) jedinců evidentně docela hodně důležité. Najmě zřejmě pro Filipa samotného. Mediálně je zveřejňován už pár měsíců a asi to ještě není dost. Má neuvěřitelné ego, zato soudnost mu chybí.
Alena Křehotová
Stává se to jen mně?
Třeba dneska. Šla jsem do sámošky koupit knedlík. Ve frontě u pokladny za mnou stála paní, která mi anglicky sdělila, že chlapi jsou dobrý jen na vaření a žehlení. Teda ona řekla „vošing“ čili praní, ale pantomimicky žehlila.
Alena Křehotová
James Bond, hortenzie, oleandr, rohožka aneb všechna má paměť
Už před lety jsem si říkala, že na smrtelné posteli si budu pamatovat jména všech herců, kteří za mého života hráli agenta 007. Páč bude jasný, že umírám „včas“ a ne jako úplný dement. To bych nerada.
Alena Křehotová
Kdyby Decroix-ová a Černochová radši mlčely...
...mohli bychom současné vládě všichni věřit o něco málo více. Je jasné, že když do Polska teď vlítlo cca 19 dronů, ruských = nejspíš i z Ruska, tak je to buď ruská provokace, nebo zkouška. Nebýt toho, že ministryně Černochová
Alena Křehotová
Je to děs - už i meteorologům věřím víc než politikům...
Meteorologové sem, na severozápad, furt slibují nějaké deště či přeháňky, přičemž jim uniká, že jsme v dešťovém stínu Krušných hor. Totéž dělají už dlouhá léta politici: Severočeskému kraji (Ústeckému) slibují kdeco - a výsledek?
