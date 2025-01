Vážení vládnoucí politici, mám prosbu

Mohli byste koncesionářské poplatky televize a rozhlasu zahrnout do státního rozpočtu? Již od konce 60. let min. století, kdy jsem poslouchala Hajaju, jsem už neposlouchala český rozhlas, tehdy zvaný Rozhlas po drátě.

Neposlouchala jsem už nikdy žádné rádio, ačkoliv jsem měla v osmdesátkách trojkombinaci, protože měla gramofon. Ten jsem chtěla.

S televizí jsem skončila cca před 15 lety (jakožto fyzickou věcí – šla do kopru) a po roce 2015 – to jsem se byla u sousedů podívat na Stardance, kde tančila moje dcera Ninuška s Luckou a Lukášem pro Paraple; nemám potřebu na veřejnoprávní TV koukat.

Tím spíš ji platit. Ale inu ano – mám intertnet. V mé historii v pohodě zjistíte, že jsem NIKDY nešla na ČT TV, aniž jiné programy veřejnoprávní !

Zatímco lze zajistit, aby veřejnoprávní televize i rozhlas přes internet BYLY TOLIKO PLACENÉ. Jako je to u všeho ostatního.

Ostatně netuším, proč si zaměstnanci ČT (míním zpravodaje a komentátory) myslí, že jsou nestranní a objektivní... sem tam mají problémy i s češtinou. Za to by neměli platit ani ti, co to sledují.

A nejspíš fakt zvážím, zda internet kvůli povinnému placení TV a ČR nezrušit.

Přijdu o e-mail; internetové bankovnictví; blogy na i Dnes a nejen tam; ČEZ on line; SčVK...

Otázkou je, jestli ti vládnoucí poslanci nespoléhají na to, že po zrušení internetu přijdeme o kdeco, takže radši zaplatíme koncesionářské poplatky za služby, které nepoužíváme...? Jasně že myslím toliko ČT a ČR.