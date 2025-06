Tak jsem se dočkala: nemám obvodního lékaře a asi ani zubaře.

Se zubařem si nejsem jista - jen mi jeho telefon hlásí, že neexistuje. Teda telefon... Zubař snad jo. Uvidím. S obvoďačkou si jista jsem, v 70 letech šla definitivně do důchodu. Pro sichra jsem začala hledat nového OBVOĎÁKA.

A na interneu jsem i našla. Dokonce i spolužáky z gymplu: Zdeňkovi je 72 let, Ivaně 68 – 69 let; čili do důchodu kousek... Další dvě obvoďačky, které jsem našla internetovně v Litvínově, už neberou. Tak jsem to vzala přes pojišťovnu, tam bych mohla mít šanci.

Na webovce pojišťovny mi to vrhlo dva doktory, a to toliko jmenovitě. Čili bez kontaktu. Tak jsem zavolala – doufám, že bezplatně – a velice ochotná slečna od pojišťovny mi řekla telefon i mejl na doktorku, kterou nabízejí.

Doktorka mi na mejl odpověděla za pár hodin: NEBERE. Stejně jako další tři doktorky – obvodní lékařky v Litvínově...

Jsem příliš zdravá na to, abych jezdila k obvoďákovi mimo město; natož do jiného okresu...

Ovšem když někdo fakt potřebuje obvoďáka, a nedej bóóóže i léky, tak mu kecy ministra zdravotnictví, že máme všechno a když ne teď, tak hnedky za chvíli, protože objednal... případně že jinde to není lepší FAKT NEPOMOHOU.

Zdraví všem!

Zdravím. Alka