Ta miliarda v bitcoinech se přinejmenším neměla prodávat dál

Ne že by tuhle akci ministr spravedlnosti „přežil“, ale kdyby na bitcoinech nerejžovat pro sebe = ministerstvo spravedlnosti, ale dal to příkladně ministerstvu zdravotnictví... Byl v poho.

Ministr zdravotnictví by měl nečekanou miliardu korun na to, aby financoval obcím možnost udržet nebo vytvořit místa praktických lékařů, pediatrů, zubařů... miliarda už jsou slušný prachy. (A nemusel by to nijak spešl odůvodňovat...)

Možná by se ani nedostalo na info, že těch miliard bylo 12. Že 11 z nich a jejich majitel jsou mimo dosah ministerstva spravedlnosti, potažmo ČR.

No asi tak: pravda asi nezvítězí = těžko se ji někdy dozvíme. A pindy o „svobodě a demokracii“ se střetávají s realitou „korupce a blbý kecy“...

Před volbami všem politikům: my, voliči, názorů ač jsme různých, nedělejte z nás nemyslící blbce.