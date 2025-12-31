Stává se to jen mně?

Třeba dneska. Šla jsem do sámošky koupit knedlík. Ve frontě u pokladny za mnou stála paní, která mi anglicky sdělila, že chlapi jsou dobrý jen na vaření a žehlení. Teda ona řekla „vošing“ čili praní, ale pantomimicky žehlila.

Což řekla na základě toho, že maníkovi za sebou řekla, že se vrátí, nechala tam košík s nákupem a odběhla. Když se vrátila, maník byl u jiné pokladny, takže měla potřeba anglicky sdělit, že chlapi jsou dobrý leda na vaření, žehlení a jinak jsou na odstřel. Což pantomimicky doložila přiložením ruky naznačují zbraň ke spánku a řekla něco jako paf.

A protože jsem rozuměla, tak jsem odvětila, že s „cooking“ souhlasím, ale s „washing“ mám jiný zkušenosti... cizojazyčná paní byla evidentně radostná, že si může pokecat, a tak se rozkecala.

Až tak že jsem se jí dokonce zeptala, odkud že je. (Pozor, použila jsem letité „where are you coming from“, přestože vím, že „coming“ už se nepoužívá. Rovnou jsem tím totiž naznačila, jak jsem na tom s anglinou.)

Řekla něco jako Kolon, Kolom... čuměla jsem adekvátně neznale; doplnila Džérmeny. Tak jsem se zeptala německy, warum denn tady v „sudetenland“ mluví anglicky a ne německy. Zablábolila něco o tom, že teď je na návštěvě v Teplicích, a tam německy nikdo neumí.

Tak jsem zabrousila do migrační politiky a řekla jí, že to je tím, že na Teplicku je silná arabská komunita – Saudská Arábie, Jemen, Kuvajt, Katar. Načež jsme se anglicko-německy shodly, že s tím nemáme problém. Teda s tím, kde je jaká komunita.

Vrátila se k těm chlapům, že jsou na odstřel a že ví, o čem mluví, protože jí je šedesát. Jsem se usmála, řekla jsem, že ji chápu, protože mně je sedmdesát. Ale i tak...

Při odchodu ze sámošky jsem jí pravila: „Happy New Year and alles gute.“

A teď mi řekněte – koho z vás něco takového potkalo?

Autor: Alena Křehotová | středa 31.12.2025 11:04 | karma článku: 13,62 | přečteno: 234x

Alena Křehotová

  • Počet článků 100
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1721x
Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

