Stává se to jen mně?
Což řekla na základě toho, že maníkovi za sebou řekla, že se vrátí, nechala tam košík s nákupem a odběhla. Když se vrátila, maník byl u jiné pokladny, takže měla potřeba anglicky sdělit, že chlapi jsou dobrý leda na vaření, žehlení a jinak jsou na odstřel. Což pantomimicky doložila přiložením ruky naznačují zbraň ke spánku a řekla něco jako paf.
A protože jsem rozuměla, tak jsem odvětila, že s „cooking“ souhlasím, ale s „washing“ mám jiný zkušenosti... cizojazyčná paní byla evidentně radostná, že si může pokecat, a tak se rozkecala.
Až tak že jsem se jí dokonce zeptala, odkud že je. (Pozor, použila jsem letité „where are you coming from“, přestože vím, že „coming“ už se nepoužívá. Rovnou jsem tím totiž naznačila, jak jsem na tom s anglinou.)
Řekla něco jako Kolon, Kolom... čuměla jsem adekvátně neznale; doplnila Džérmeny. Tak jsem se zeptala německy, warum denn tady v „sudetenland“ mluví anglicky a ne německy. Zablábolila něco o tom, že teď je na návštěvě v Teplicích, a tam německy nikdo neumí.
Tak jsem zabrousila do migrační politiky a řekla jí, že to je tím, že na Teplicku je silná arabská komunita – Saudská Arábie, Jemen, Kuvajt, Katar. Načež jsme se anglicko-německy shodly, že s tím nemáme problém. Teda s tím, kde je jaká komunita.
Vrátila se k těm chlapům, že jsou na odstřel a že ví, o čem mluví, protože jí je šedesát. Jsem se usmála, řekla jsem, že ji chápu, protože mně je sedmdesát. Ale i tak...
Při odchodu ze sámošky jsem jí pravila: „Happy New Year and alles gute.“
A teď mi řekněte – koho z vás něco takového potkalo?
Alena Křehotová
James Bond, hortenzie, oleandr, rohožka aneb všechna má paměť
Už před lety jsem si říkala, že na smrtelné posteli si budu pamatovat jména všech herců, kteří za mého života hráli agenta 007. Páč bude jasný, že umírám „včas“ a ne jako úplný dement. To bych nerada.
Alena Křehotová
Kdyby Decroix-ová a Černochová radši mlčely...
...mohli bychom současné vládě všichni věřit o něco málo více. Je jasné, že když do Polska teď vlítlo cca 19 dronů, ruských = nejspíš i z Ruska, tak je to buď ruská provokace, nebo zkouška. Nebýt toho, že ministryně Černochová
Alena Křehotová
Je to děs - už i meteorologům věřím víc než politikům...
Meteorologové sem, na severozápad, furt slibují nějaké deště či přeháňky, přičemž jim uniká, že jsme v dešťovém stínu Krušných hor. Totéž dělají už dlouhá léta politici: Severočeskému kraji (Ústeckému) slibují kdeco - a výsledek?
Alena Křehotová
Jsem plna dojmů - páč jsem před hoďkou volala policajty; zcela iritována
To bylo tak: nějaký pako na elektrokoloběžce mi hodilo do okna „něco“ = asi zapalovač, ale páč já byla u počitadla, tedy 40 cm od okna, tak jsem vystartovala, vzala ten předmět, hodila ho za tím parchantem na elektrokoloběžce a
Alena Křehotová
Ta miliarda v bitcoinech se přinejmenším neměla prodávat dál
Ne že by tuhle akci ministr spravedlnosti „přežil“, ale kdyby na bitcoinech nerejžovat pro sebe = ministerstvo spravedlnosti, ale dal to příkladně ministerstvu zdravotnictví... Byl v poho.
|Další články autora
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Jste v zimě unavení? Vyzkoušejte konopné procedury
Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují, běžkaři ale musí počkat
Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují. Mrazivé počasí umožňuje provozovatelům zasněžovat...
Chystáte se na Silvestra odpalovat ohňostroj? Mapa ukazuje, kde si koledujete o pokutu
Silvestrovské oslavy letos doprovází nejistota, kde je možné ohňostroj odpálit a kde už by to...
Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním
Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den...
Prodej komerčních pozemků v průmyslové zóně Mimoň
Mimoň, okres Česká Lípa
3 140 000 Kč
- Počet článků 100
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1721x