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Préza PePa se nezúčastní komunálních voleb? Tak se z toho nezblázněte

Alena Křehotová
Já pana prezidenta Petra Pavla fakt nemusím, což veškeré mé předchozí už dokonce letité příspěvky zdejší dokládají, ale ty výčitky, že se nezúčastní komunálních voleb v Černoučku? To je zavržení hodné ? Jako fakt?

No dobře – platí si poradce kdečeho a evidentně tito odvedli špatnou práci, když si neuvědomili, že bude na soukromé dovče v době, kdy budou komunální volby. No jo no, chybička se vloudila.

Ale jestli préza PePa se kvůli volbě vrátí, aby v nevím jak velkém Černoučku vhodil svůj jeden hlas do komunální urny – tak fakt nemá úroveň.

Přece by měl umět (když ne on, tak jeho poradci) odůvodnit, že když už vyrazil soukromě do Maroka na sraz motorkářů (jak se říká), tak se omlouvá, že nebude u komunálních voleb v rodné vísce.

Že to opravdu je kolize termínů, jíž lituje; že už se to nestane; že volby jsou předností demokracie; že jsou důležité jak pro voliče, tak pro volené.

A nazdar všichni! Stane se. Možná by PePa měl vyhodit nějakého toho svého poradce...

A jak nemám prézu PePu ráda, tak z tohohle by NIKDO jeho problém dělat neměl.

Autor: Alena Křehotová | úterý 6.10.2026 11:49 | karma článku: 8,22 | přečteno: 155x
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