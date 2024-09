Pobijeme se kvůli šňůrám na prádlo?

Jsem starousedlicí, takže chemičce v Litvínově říkám tak, jak jsem to znala od mala. Staliňák. Původně - neb ji tu postavili nacisti - se jmenovala Sudetenländische Treibstofferwerke AG;

Totiž to, že teď ruský agresor válčí na Ukrajině. (Zatímco Madla Olbrajtová - v 90. letech, když nechala bombardovat Srbsko, nebyla za agresora ... Jakože USA se NEzapojily do evropské víceméně občanské války?! Ale inu ano!!!)

Je to ještě šílenější než jsem myslela, totiž to nové parkoviště

Myslela jsem si totiž, že to je pro „rezidenty“ z PKH (Podkrušnohorská ulice, ten hlavní tah, viz minule). Ale ne tak zcela. Někteří ani nevěděli, že tam parkoviště bude; jiní byli proti... leč bylo několik, kteří chtěli. Že by ti