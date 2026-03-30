Po letech budu na hodovačku mít vajíčka
Během tří dní jsem je snědla. Ve čtvrtek 26. 03. byly v akci nějaké kindr tyčinky jakési. V životě jsem je nejedla, tak jsem preventivně koupila 6 kousků. S tím že prostě dvě tyčinky ochutnám.
No ne že by to bylo bůhvíco, i tak jsem bůhvíproč sežrala všech šest. (No proč – co tyčinka, to tři kousnutí – to jsem zbouchala dřív, než jsem to ochutnala...)
Dnes jsem – jak jinak než v akci – koupila čtyři fidorky. Do Velikonoc ovšem z pohledu toho, že mne čas od času (přímo čím dále častěji) honí mlsná, je trapně daleko.
Takže jsem koupila bílá vajíčka. Neb jak už si nepamatuji podstatné věci, tak vím, že (a dokonce i kde) mám doma barvy i obtisky na vajíčka.
Až sežeru ty fidorky, což nemůže dlouho trvat, tak uvařím vajíčka; napráskám na ně krásné velikonoční obtisky a sousedčina vnoučata jako tradičně každoročně mohou v pondělí přijít hodovat. Neradičně ode mne, zato tradičně na Velikonoce, dostanou zdobená vajíčka.
Stejně jako má vnoučata (16 a 18 let) – ta budou zírat. Na tvrdo uvařená vajíčka s velikonočními obtisky? Babička se asi nějak moc kamarádí s Alzheimerem.
Prdlajs – babička je rozežraná a honí ji mlsná víc, než bývá zvykem.
Alena Křehotová
Okres na severu (potřetí) - umíráme tu předčasně; ale to víme
Žiju tu 71 let a vím, že by se dalo žít v lepším prostředí. Neb už ve svých 19 letech - při nástupu na VŠ - jsem na plicním odd. ( asi polikliniky či jakém to zdravotnickém zařízení) na Kulaťáku v Praze, slyšela od doktorky,
Alena Křehotová
Okres na severu (podruhé) - tady vzniklo filmů... a výbornejch
Původně jsem si říkala, že jestli se vrátím k „Okresu na severu“, tak abych psala o divokých devadesátkách. Ale když prej je teď furt v nějaké televizi Most u Remagenu... To nemohu přejít - totiž všechny ty filmy, které vznikly
Alena Křehotová
Okres na severu – zakoření tu někdy někdo?
Z našeho „rodu“ jsem na Mostecku zakořeněná jediná. Táta byl z Kolína, máma z Chvojence; své vlastní děti zde narozené jsem vyštvala „do světa“, páč tu po roce 1990 nebyla práce.
Alena Křehotová
Pane Babiši, tuhle situaci s prézou PePou Vám nezávidím
Vzhledem k tomu, že pan prezident Petr Pavel je pro mne PePa, je jasné, že ho nemusím. Ostatně už před rokem jsem tu psala, proč to. Jak se préza chová poslední měsíce, mě v tom jen utvrzuje... Aléééé to vůbec neznamená, že
Alena Křehotová
Ve své domácnosti jsem nejchytřejší já - už leta, ale sranda to není
Už někdy před 12 lety jsem, vzhledem k digitalizaci a podobným novostem, pravila, že doma budu nejchytřejší já. Nebude to lednička, pračka, zkrátka vydržím s tlačítkovým mobilem na sms... A nic digitálního mě nepřelstí.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků
Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady...
Rektor Bareš stojí za postupem MU v kauze Folettiho, kritiku z H. Králové odmítl
Vedení Masarykovy univerzity (MU) se ohradilo proti výrokům, které zazněly minulý týden na zasedání...
Radnice ve Valašském Meziříčí spustila virtuální telefonní asistentku
Radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku spustila virtuální telefonní asistentku. Na čísle 571...
Výzkum: Přežití velkých šelem v Karpatech závisí na úzké přeshraniční spolupráci
Dlouhodobé přežití velkých šelem v Karpatech závisí podle výzkumu na úzké spolupráci napříč státy....
