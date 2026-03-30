Po letech budu na hodovačku mít vajíčka

Už drahně let dávám hodovníkům na Velikonoce sladkosti. Nejen skrzevá to, že vejce jsou drahá, ale hodovníci dávají přednost sladkosti před vajíčkem na tvrdo. Tak mělo být i letos. Už v sobotu 21. 03. jsem koupila miňonky.

Během tří dní jsem je snědla. Ve čtvrtek 26. 03. byly v akci nějaké kindr tyčinky jakési. V životě jsem je nejedla, tak jsem preventivně koupila 6 kousků. S tím že prostě dvě tyčinky ochutnám.

No ne že by to bylo bůhvíco, i tak jsem bůhvíproč sežrala všech šest. (No proč – co tyčinka, to tři kousnutí – to jsem zbouchala dřív, než jsem to ochutnala...)

Dnes jsem – jak jinak než v akci – koupila čtyři fidorky. Do Velikonoc ovšem z pohledu toho, že mne čas od času (přímo čím dále častěji) honí mlsná, je trapně daleko.

Takže jsem koupila bílá vajíčka. Neb jak už si nepamatuji podstatné věci, tak vím, že (a dokonce i kde) mám doma barvy i obtisky na vajíčka.

Až sežeru ty fidorky, což nemůže dlouho trvat, tak uvařím vajíčka; napráskám na ně krásné velikonoční obtisky a sousedčina vnoučata jako tradičně každoročně mohou v pondělí přijít hodovat. Neradičně ode mne, zato tradičně na Velikonoce, dostanou zdobená vajíčka.

Stejně jako má vnoučata (16 a 18 let) – ta budou zírat. Na tvrdo uvařená vajíčka s velikonočními obtisky? Babička se asi nějak moc kamarádí s Alzheimerem.

Prdlajs – babička je rozežraná a honí ji mlsná víc, než bývá zvykem.

Autor: Alena Křehotová | pondělí 30.3.2026 12:28 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Další články autora

Další články autora

Nejčtenější

Alena Křehotová

  • Počet článků 100
  • Celková karma 19,02
  • Průměrná čtenost 1722x
Jsem recesistka, hodně sarkastická, přesto na všem to lepší hledající (což už mě přestává bavit) ... a jsem 70 +

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.